Andaraí lembra homenagem à Rede Gazeta no carnaval e anuncia live

Foto mostra homenagem que escola de samba Andaraí fez aos 60 anos da Rede Gazeta no Carnaval de Vitória de 1989 Crédito: Andaraí/Reprodução

Sem dúvida, o Carnaval de Vitória 2020 agitou e muito o Sambão do Povo! Mas, em 1989, o Espírito Santo também teve uma edição histórica na passarela do samba. Naquele ano, A Andaraí – última vencedora do Grupo A que, se tudo correr bem, sobe para o Grupo Especial em 2021 – saiu pelo sambódromo capixaba com enredo dedicado aos 60 anos da Rede Gazeta . O #TBT desta quinta (4) é lá de 1989, caro leitor.

Em fotos enviadas pela própria escola de samba à coluna, é possível ver algumas das 18 alas que desfilaram pela agremiação e um dos três carros alegóricos. Dados do arquivo da Andaraí também destacam que, naquela ocasião, desfilaram 1,5 mil foliões e a agremiação conquistou o nono lugar geral no ranking.

No desfile, a escola buscou mostrar todos os departamentos da Rede Gazeta e chegou a citar algumas figuras emblemáticas da empresa, como Maria Alice Lindenberg e o jornalista Helio Dórea.

A diretora de Comunicação da Andaraí, Bárbara Wells, também lembra que algumas reportagens marcantes da época foram “noticiadas” em pleno Sambão. “Falamos dos furos de reportagem e de notícias que marcaram aquele período, como a morte de Vargas, Tancredo e o movimento das Diretas Já”, exemplifica.

As fotos pertencem ao acervo pessoal do então presidente da Andaraí, Henrique Belge, e seu filho, Dinho Belge.

Andaraí homenageia 60 anos da Rede Gazeta no Carnaval de Vitória de 1989

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