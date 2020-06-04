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Pedro Permuy

Andaraí lembra homenagem à Rede Gazeta no carnaval e anuncia live

Escola de samba homenageou os 60 anos da Rede Gazeta no Carnaval de Vitória de 1989; à coluna, agremiação aproveita para anunciar live solidária no próximo dia 5 de julho

Públicado em 

04 jun 2020 às 10:05
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

Fotos mostram homenagem que escola de samba Andaraí fez aos 60 anos da Rede Gazeta no Carnaval de Vitória de 1989
Foto mostra homenagem que escola de samba Andaraí fez aos 60 anos da Rede Gazeta no Carnaval de Vitória de 1989 Crédito: Andaraí/Reprodução
Sem dúvida, o Carnaval de Vitória 2020 agitou e muito o Sambão do Povo! Mas, em 1989, o Espírito Santo também teve uma edição histórica na passarela do samba. Naquele ano, A Andaraí – última vencedora do Grupo A que, se tudo correr bem, sobe para o Grupo Especial em 2021 – saiu pelo sambódromo capixaba com enredo dedicado aos 60 anos da Rede Gazeta. O #TBT desta quinta (4) é lá de 1989, caro leitor.
Em fotos enviadas pela própria escola de samba à coluna, é possível ver algumas das 18 alas que desfilaram pela agremiação e um dos três carros alegóricos. Dados do arquivo da Andaraí também destacam que, naquela ocasião, desfilaram 1,5 mil foliões e a agremiação conquistou o nono lugar geral no ranking.
No desfile, a escola buscou mostrar todos os departamentos da Rede Gazeta e chegou a citar algumas figuras emblemáticas da empresa, como Maria Alice Lindenberg e o jornalista Helio Dórea.
A diretora de Comunicação da Andaraí, Bárbara Wells, também lembra que algumas reportagens marcantes da época foram “noticiadas” em pleno Sambão. “Falamos dos furos de reportagem e de notícias que marcaram aquele período, como a morte de Vargas, Tancredo e o movimento das Diretas Já”, exemplifica.
As fotos pertencem ao acervo pessoal do então presidente da Andaraí, Henrique Belge, e seu filho, Dinho Belge.

Andaraí homenageia 60 anos da Rede Gazeta no Carnaval de Vitória de 1989

LIVE SOLIDÁRIA

Em bate-papo com a coluna, a diretora de Comunicação da agremiação aproveita para anunciar live solidária que a escola fará no próximo dia 5 de julho, a partir das 12h30. Durante a transmissão, que será feita pelas redes sociais da Andaraí, além das doações que serão arrecadadas, o samba de 2021 também será revelado. 

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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