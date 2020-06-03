Até cinema! Vídeo mostra mansão de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz no ES

Wanessa Camargo e Marcus Buaiz, que vão morar por um período em condomínio de luxo na Serra, Espírito Santo, estão a ponto de fechar as malas para fazerem a mudança. A expectativa é que a cantora e o empresário já estejam no Estado ainda nesta primeira quinzena de junho, quando os filhos do casal entram de férias da escola (eles frequentam colégio britânico e, por isso, acompanham o calendário europeu).
A coluna descobriu que os futuros vizinhos dos famosos já estão em polvorosa querendo topar com um dos integrantes da família pelas ruas do condomínio. Um vídeo, que este colunista recebeu em primeira mão, revela um pouco de como é a mansão escolhida para Wanessa, Marcus e os filhos do casal viverem.
A gravação, feita pelo corretor do casal, Kleverson Passos, tem quase um minuto e começa exibindo uma área externa da casa. A piscina logo surge na cena, acompanhada da sauna feita completamente de pedras vulcânicas. Em seguida, o vídeo mostra a fachada da casa de três pavimentos e arquitetura moderna.
Logo depois, a câmera dá um giro de 360° para mostrar a propriedade, que ainda conta com um jardim e quintal gigantes com vista para uma lagoa. E, apesar de a gravação não mostrar, a coluna já apurou que, na parte de dentro da mansão, um dos destaques vai para o cinema privativo equipado com um supersistema de última geração.