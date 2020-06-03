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Pedro Permuy

Até cinema! Vídeo mostra mansão de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz no ES

A coluna teve acesso a vídeo que mostra piscina, sauna de pedras vulcânicas e quintal gigante com vista para lagoa da mansão em que vão morar Wanessa Camargo, Marcus Buaiz e os filhos, na Serra

Públicado em 

03 jun 2020 às 10:37
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

Frame retirado de vídeo mostra parte da fachada da mansão em que vão morar Wanessa Camargo, o marido, Marcus Buaiz e os filhos em condomínio de luxo da Serra (ES)
Frame retirado de vídeo mostra parte da fachada da mansão em que vão morar Wanessa Camargo, o marido, Marcus Buaiz e os filhos, em condomínio de luxo da Serra (ES) Crédito: Arquivo pessoal/Pedro Permuy/A GAZETA
Wanessa Camargo e Marcus Buaiz, que vão morar por um período em condomínio de luxo na Serra, Espírito Santo, estão a ponto de fechar as malas para fazerem a mudança. A expectativa é que a cantora e o empresário já estejam no Estado ainda nesta primeira quinzena de junho, quando os filhos do casal entram de férias da escola (eles frequentam colégio britânico e, por isso, acompanham o calendário europeu).
A coluna descobriu que os futuros vizinhos dos famosos já estão em polvorosa querendo topar com um dos integrantes da família pelas ruas do condomínio. Um vídeo, que este colunista recebeu em primeira mão, revela um pouco de como é a mansão escolhida para Wanessa, Marcus e os filhos do casal viverem.

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A gravação, feita pelo corretor do casal, Kleverson Passos, tem quase um minuto e começa exibindo uma área externa da casa. A piscina logo surge na cena, acompanhada da sauna feita completamente de pedras vulcânicas. Em seguida, o vídeo mostra a fachada da casa de três pavimentos e arquitetura moderna.
Logo depois, a câmera dá um giro de 360° para mostrar a propriedade, que ainda conta com um jardim e quintal gigantes com vista para uma lagoa. E, apesar de a gravação não mostrar, a coluna já apurou que, na parte de dentro da mansão, um dos destaques vai para o cinema privativo equipado com um supersistema de última geração.

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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