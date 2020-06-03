Até cinema! Vídeo mostra mansão de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz no ES

Frame retirado de vídeo mostra parte da fachada da mansão em que vão morar Wanessa Camargo, o marido, Marcus Buaiz e os filhos, em condomínio de luxo da Serra (ES)

Logo depois, a câmera dá um giro de 360° para mostrar a propriedade, que ainda conta com um jardim e quintal gigantes com vista para uma lagoa. E, apesar de a gravação não mostrar, a coluna já apurou que, na parte de dentro da mansão, um dos destaques vai para o cinema privativo equipado com um supersistema de última geração.