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Astrologia

Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 04 a 10 de maio de 2026

Descubra o que as cartas revelam sobre a semana de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 07:54

A semana trará revelações importantes aos nativos (Imagem: Mehaniq | Shutterstock)
A semana trará revelações importantes aos nativos Crédito: Imagem: Mehaniq | Shutterstock
Esta semana trará revelações importantes e ajustes de percepção. O baralho cigano mostra que verdades começarão a emergir, exigindo mais consciência nas escolhas. Segundo o mestre Ravi Vidya, enxergar com clareza evitará ilusões e fortalecerá decisões.
A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

O ariano deverá evitar agir com base em inseguranças ou suposições (Imagem: RioRita | Shutterstock)
O ariano deverá evitar agir com base em inseguranças ou suposições Crédito: Imagem: RioRita | Shutterstock
A carta “A Lua” indica instabilidade emocional e forte intuição. Será importante evitar agir com base em inseguranças ou suposições. No amor, a sensibilidade pedirá acolhimento e diálogo sincero. No trabalho, será essencial confiar na percepção, mas com cautela.

Touro

A semana do taurino favorecerá avanços seguros e decisões firmes (Imagem: RioRita | Shutterstock)
A semana do taurino favorecerá avanços seguros e decisões firmes Crédito: Imagem: RioRita | Shutterstock
A carta “O Sol” indica clareza, vitalidade e reconhecimento. A semana favorecerá avanços seguros e decisões firmes. No amor, leveza e alegria fortalecerão vínculos. No trabalho, resultados positivos começarão a aparecer.

Gêmeos

Para o geminiano, situações ganharão velocidade e pedirão atenção (Imagem: RioRita | Shutterstock)
Para o geminiano, situações ganharão velocidade e pedirão atenção Crédito: Imagem: RioRita | Shutterstock
A carta “O Cavaleiro” anuncia movimento e notícias inesperadas. As situações ganharão velocidade e pedirão atenção. No amor, encontros ou reaproximações surgirão. No trabalho , oportunidades exigirão resposta rápida.

Câncer

O canceriano deverá evitar a pressa e respeitar o próprio tempo interno (Imagem: RioRita | Shutterstock)
O canceriano deverá evitar a pressa e respeitar o próprio tempo interno Crédito: Imagem: RioRita | Shutterstock
A carta “A Árvore” fala de crescimento gradual e estabilidade emocional. Será importante evitar pressa e respeitar o próprio tempo interno. No amor, as relações se fortalecerão com maturidade. No trabalho, haverá evolução consistente.

Leão

Algo aguardado poderá finalmente se esclarecer para o leonino (Imagem: RioRita | Shutterstock)
Algo aguardado poderá finalmente se esclarecer para o leonino Crédito: Imagem: RioRita | Shutterstock
A carta “A Carta” indica comunicação e respostas importantes. Algo aguardado poderá finalmente se esclarecer. No amor, conversas trarão definições. No trabalho, negociações e acordos ganharão força.

Virgem

O virginiano deverá evitar prolongar situações desgastadas (Imagem: RioRita | Shutterstock)
O virginiano deverá evitar prolongar situações desgastadas Crédito: Imagem: RioRita | Shutterstock
A carta “A Foice” aponta cortes necessários e decisões firmes. Será importante evitar prolongar situações desgastadas. No amor, o posicionamento trará alívio. No trabalho, eliminar excessos será essencial.

Libra

A semana favorecerá encontros e trocas ao libriano (Imagem: RioRita | Shutterstock)
A semana favorecerá encontros e trocas ao libriano Crédito: Imagem: RioRita | Shutterstock
A carta “O Jardim” indica expansão social e novas conexões. A semana favorecerá encontros e trocas. No amor, leveza e abertura fortalecerão vínculos. No trabalho, contatos poderão gerar oportunidades.

Escorpião

O escorpiano passará por uma semana de mistérios e aprendizados (Imagem: RioRita | Shutterstock)
O escorpiano passará por uma semana de mistérios e aprendizados Crédito: Imagem: RioRita | Shutterstock
A carta “O Livro” mostra mistérios e aprendizados em andamento. Nem tudo será revelado nesta semana. No amor, será importante evitar conclusões precipitadas. No trabalho, observar antes de agir será essencial.

Sagitário

Pequenos acontecimentos poderão trazer grandes resultados ao sagitariano (Imagem: RioRita | Shutterstock)
Pequenos acontecimentos poderão trazer grandes resultados ao sagitariano Crédito: Imagem: RioRita | Shutterstock
A carta “O Trevo” indica sorte e oportunidades rápidas. Pequenos acontecimentos poderão trazer grandes resultados. No amor, encontros leves favorecerão o momento. No trabalho, boas chances surgirão inesperadamente.

Capricórnio

A semana exigirá que o capricorniano tenha maturidade nas decisões (Imagem: RioRita | Shutterstock)
A semana exigirá que o capricorniano tenha maturidade nas decisões Crédito: Imagem: RioRita | Shutterstock
A carta “A Torre” pede foco, responsabilidade e disciplina. A semana exigirá maturidade nas decisões. No amor, será importante evitar o distanciamento emocional. No trabalho, estrutura e planejamento serão essenciais.

Aquário

A semana favorecerá aproximações afetivas ao aquariano (Imagem: RioRita | Shutterstock)
A semana favorecerá aproximações afetivas ao aquariano Crédito: Imagem: RioRita | Shutterstock
A carta “O Coração” destaca emoções verdadeiras e vínculos sinceros. A semana favorecerá aproximações afetivas. No amor, entrega e conexão se fortalecerão. No trabalho, relações harmoniosas ajudarão nos resultados.

Peixes

Algo que estava travado começará a fluir na vida do pisciano (Imagem: RioRita | Shutterstock)
Algo que estava travado começará a fluir na vida do pisciano Crédito: Imagem: RioRita | Shutterstock
A carta “A Chave” indica soluções e desbloqueios importantes. Algo que estava travado começará a fluir. No amor, clareza emocional trará alívio. No trabalho, caminhos se abrirão.
Por Ravi Vidya
O mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.

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