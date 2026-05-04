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Aniversário de casamento

"Você é de verdade", diz Marcus Buaiz à Isis Valverde

O empresário Marcus Buaiz usou as redes sociais para se declarar à Isis Valverde
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 08:45

Isis Valverde comemorou o aniversário de Marcus Buaiz com um post no Instagram
Marcus Buaiz comemoru um ano de casado com Isis Valverde Instagram@isisvalverde
O empresário Marcus Buaiz, 46 anos, usou as redes sociais para se declarar à Isis Valverde, 39, neste domingo (3), dia em que completam o primeiro ano de casados. Buaiz é ex de Wanessa Camargo, 43, com quem foi casado por 17 anos.
Na publicação, que também apresenta um vídeo com cenas da cerimônia de casamento, o empresário não poupou elogios à atriz. "O tempo só confirmou o que eu senti desde o início: você é de verdade. No jeito que ama, no jeito que cuida, no jeito que sustenta tudo ao seu redor. Isso não se ensina. Não se força."
Buaiz continuou: "Casamento é construção. É decisão todos os dias. Estar juntos por opção não tem preço. E juntos, somos imbatíveis. Feliz um ano. Amo você".
Nos comentários da postagem, Isis Valverde escreveu: "Sempre e todos os dias decidindo seguir! Isso fortalece e nutre! Viva a escolha e a construção!"
O casal recebeu mensagens de carinho de seguidores na publicação de aniversário.

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