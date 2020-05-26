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Pedro Permuy

Drag do ES surpreende com maquiagens exuberantes durante pandemia

Famosa na cena LGBT+ do Espírito Santo, a drag Mathilda está fazendo sucesso postando uma maquiagem diferente por dia durante isolamento provocado pela pandemia do coronavírus

Públicado em 

26 mai 2020 às 16:16
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

Mathilda, famosa drag queen do Espírito Santo, personagem de Wallace Breciani
Mathilda, famosa drag queen do Espírito Santo, personagem de Wallace Breciani Crédito: Reprodução/Instagram @justmathilda
Mathilda, drag queen que vive à luz da criatividade de Wallace Breciani, nunca agitou tanto a web como neste período de isolamento provocado pela pandemia do novo coronavírus. Desde o dia 23 de março o artista está publicando, nas redes sociais, uma superprodução diferente por dia para movimentar a interação com os seguidores durante a quarentena.
A proposta é que sejam postadas 40 maquiagens diferentes no período de 40 dias. “Mas pode ser que sejam 50 (risos)”, confidencia o criador da personagem.
"A experiência também está me permitindo ter mais liberdade para criar a maquiagem. Na correria do dia a dia, não tenho tempo de testar e ter que desmanchar tudo se der errado"
Wallace Breciani - Cargo do Autor
Cada post tem recebido até mais de 900 curtidas e centenas de comentários. “A princípio fiz para ter algo com o que me ocupar neste período. Ajuda a divulgar meu trabalho como drag e maquiador e fico muito feliz que as pessoas estão gostando. Amigos comentam, compartilham, e muita gente está tendo acesso ao conteúdo”, comemora.
“Perfeita”, comenta um seguidor. “Deusa”, diz outro. E vários dos comentários deixados pelos fãs também falam da importância que a iniciativa acabou tomando para a comunidade LGBT+.
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✨ [20/40] GIRASSÓIS DE VAN GOGH ✨ . . Logo que iniciou o período de quarentena, foi um baque na minha cabeça, nos dez primeiros dias muita coisa rolou, foram momentos de muita ansiedade e vulnerabilidade. Daí comecei a pensar no que eu poderia fazer pra ocupar uma parte do meu tempo com algo positivo, logo me veio a ideia de me montar, maquiar e etc... Pensando um pouco mais decidi então criar um projetinho chamado “Quarentena in Drag” que consiste em 40 fotos de 40 montacoes/makes que eu fiz (e ainda estou no processo) dentro de casa durante esse período. Tive muitas ideias e salvei muitas referências porém fiquei um pouco limitado com o que eu tinha dentro de casa, o que não foi um grande problema uma vez que pude usar mais minha criatividade pra “criar” e “substituir” elementos. Geralmente começo as 18h e vou até a madrugada fazendo, 5 dias na semana com uma pequena folga (agora mais do que nunca dando folga pois minha pele está uma bosta, nunca me maquiei tantos dias seguidos assim) Mas é isso, com certeza isso tem me ajudado muuuito a não ficar ansioso ao extremo e surtar, a primeira foto é algo bem simples e típico da Mathilda, mas no decorrer dos dias vai rolar muita coisa diferente e legal, espero que vocês gostem e compartilhem muito! E já aguardo o feedback de cada um que é muito importante pra eu continuar fazendo esse role pois quem vê o close, não vê o corre! #Mathilda #quarentenaindrag #makeup #makeupartist #makeupoftheday #dragqueen #drag #makeupinstagram #instadaily #katvondbeauty #maccosmetics #nars #vult #brunatavares #benefitcosmetics #fentybeauty #rpdr #quarentine #stayhome #contem1g #quemdisseberenice #iconedrag #olhaessadrag #thedragpalace #thedragqueendom #dragperfection #girassol #girassoisdevangogh #bacoexudoblues #thedragbible

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✨ [8/40] FOR SAD DAYS ✨ . . Logo que iniciou o período de quarentena, foi um baque na minha cabeça, nos dez primeiros dias muita coisa rolou, foram momentos de muita ansiedade e vulnerabilidade. Daí comecei a pensar no que eu poderia fazer pra ocupar uma parte do meu tempo com algo positivo, logo me veio a ideia de me montar, maquiar e etc... Pensando um pouco mais decidi então criar um projetinho chamado “Quarentena in Drag” que consiste em 40 fotos de 40 montacoes/makes que eu fiz (e ainda estou no processo) dentro de casa durante esse período. Tive muitas ideias e salvei muitas referências porém fiquei um pouco limitado com o que eu tinha dentro de casa, o que não foi um grande problema uma vez que pude usar mais minha criatividade pra “criar” e “substituir” elementos. Geralmente começo as 18h e vou até a madrugada fazendo, 5 dias na semana com uma pequena folga (agora mais do que nunca dando folga pois minha pele está uma bosta, nunca me maquiei tantos dias seguidos assim) Mas é isso, com certeza isso tem me ajudado muuuito a não ficar ansioso ao extremo e surtar, a primeira foto é algo bem simples e típico da Mathilda, mas no decorrer dos dias vai rolar muita coisa diferente e legal, espero que vocês gostem e compartilhem muito! E já aguardo o feedback de cada um que é muito importante pra eu continuar fazendo esse role pois quem vê o close, não vê o corre! #Quarentenaindrag #Mathilda40 #makeup #makeupartist #makeupoftheday #dragqueen #drag #makeupinstagram #instadaily #katvondbeauty #maccosmetics #nars #vult #brunatavares #benefitcosmetics #fentybeauty #rpdr #quarentena #quarentine #stayhome #contem1g #quemdisseberenice #clown #clownmakeup

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A coluna lembra que o projeto serve para valorizar o cenário das drags entre o mercado do Estado. E Wallace concorda: “(O cenário) vem crescendo cada vez mais e temos muitas pessoas talentosas no Espírito Santo. Às vezes acabamos tendo mais referências de outras drags de fora pela falta de divulgação”.
Mathilda, já montada, trabalha em eventos, é DJ e já até celebrou um casamento gay no Estado. Mas em meio à quarentena imposta pelo surto da Covid-19 acabou tendo os contratos adiados e cancelados. “E não sabemos se os adiados vão poder acontecer. Então, quanto mais pessoas virem o trabalho, melhor. Quando tudo voltar ao normal, quero voltar a trabalhar a mil”, conclui.

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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