Drag do ES surpreende com maquiagens exuberantes durante pandemia

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✨ [20/40] GIRASSÓIS DE VAN GOGH ✨ . . Logo que iniciou o período de quarentena, foi um baque na minha cabeça, nos dez primeiros dias muita coisa rolou, foram momentos de muita ansiedade e vulnerabilidade. Daí comecei a pensar no que eu poderia fazer pra ocupar uma parte do meu tempo com algo positivo, logo me veio a ideia de me montar, maquiar e etc... Pensando um pouco mais decidi então criar um projetinho chamado “Quarentena in Drag” que consiste em 40 fotos de 40 montacoes/makes que eu fiz (e ainda estou no processo) dentro de casa durante esse período. Tive muitas ideias e salvei muitas referências porém fiquei um pouco limitado com o que eu tinha dentro de casa, o que não foi um grande problema uma vez que pude usar mais minha criatividade pra “criar” e “substituir” elementos. Geralmente começo as 18h e vou até a madrugada fazendo, 5 dias na semana com uma pequena folga (agora mais do que nunca dando folga pois minha pele está uma bosta, nunca me maquiei tantos dias seguidos assim) Mas é isso, com certeza isso tem me ajudado muuuito a não ficar ansioso ao extremo e surtar, a primeira foto é algo bem simples e típico da Mathilda, mas no decorrer dos dias vai rolar muita coisa diferente e legal, espero que vocês gostem e compartilhem muito! E já aguardo o feedback de cada um que é muito importante pra eu continuar fazendo esse role pois quem vê o close, não vê o corre! #Mathilda #quarentenaindrag #makeup #makeupartist #makeupoftheday #dragqueen #drag #makeupinstagram #instadaily #katvondbeauty #maccosmetics #nars #vult #brunatavares #benefitcosmetics #fentybeauty #rpdr #quarentine #stayhome #contem1g #quemdisseberenice #iconedrag #olhaessadrag #thedragpalace #thedragqueendom #dragperfection #girassol #girassoisdevangogh #bacoexudoblues #thedragbible