Drag do ES surpreende com maquiagens exuberantes durante pandemia

Mathilda, drag queen que vive à luz da criatividade de Wallace Breciani, nunca agitou tanto a web como neste período de isolamento provocado pela pandemia do novo coronavírus. Desde o dia 23 de março o artista está publicando, nas redes sociais, uma superprodução diferente por dia para movimentar a interação com os seguidores durante a quarentena.
A proposta é que sejam postadas 40 maquiagens diferentes no período de 40 dias. “Mas pode ser que sejam 50 (risos)”, confidencia o criador da personagem.
"A experiência também está me permitindo ter mais liberdade para criar a maquiagem. Na correria do dia a dia, não tenho tempo de testar e ter que desmanchar tudo se der errado"
Cada post tem recebido até mais de 900 curtidas e centenas de comentários. “A princípio fiz para ter algo com o que me ocupar neste período. Ajuda a divulgar meu trabalho como drag e maquiador e fico muito feliz que as pessoas estão gostando. Amigos comentam, compartilham, e muita gente está tendo acesso ao conteúdo”, comemora.
“Perfeita”, comenta um seguidor. “Deusa”, diz outro. E vários dos comentários deixados pelos fãs também falam da importância que a iniciativa acabou tomando para a comunidade LGBT+.
A coluna lembra que o projeto serve para valorizar o cenário das drags entre o mercado do Estado. E Wallace concorda: “(O cenário) vem crescendo cada vez mais e temos muitas pessoas talentosas no Espírito Santo. Às vezes acabamos tendo mais referências de outras drags de fora pela falta de divulgação”.
Mathilda, já montada, trabalha em eventos, é DJ e já até celebrou um casamento gay no Estado. Mas em meio à quarentena imposta pelo surto da Covid-19 acabou tendo os contratos adiados e cancelados. “E não sabemos se os adiados vão poder acontecer. Então, quanto mais pessoas virem o trabalho, melhor. Quando tudo voltar ao normal, quero voltar a trabalhar a mil”, conclui.