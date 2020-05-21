Costureira, ex-garota de programa vende máscaras e doa lucro no ES

"(Já vendi) umas 500 ou 600 máscaras, glória a Deus! Vendo para doar cestas básicas. Logo no início, distribuímos, eu e um outro grupo, mais de 200 kits só de verdura e legumes para pessoas que estavam precisando", fala, em bate-papo com este colunista. A maior parte das doações, por enquanto, foi distribuída em Gurigica, morro do Jaburu e região, em Vitória.