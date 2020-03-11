Ex-garota de programa que estampou outdoor na 3ª Ponte vira costureira

O antes e depois de Danielle Nazário: como a ex-garota de programa Ana Julia (esq.) e atualmente (dir.) Crédito: Guilherme Ferrari e Arquivo Pessoal

"Jesus me chamou". Essa frase descreve o motivo da reviravolta na vida de Danielle Nazário. Antes, conhecida como Ana Júlia, ela ostentava uma vida de luxúria, vivendo como garota de programa na Grande Vitória. A renda chegava a R$ 60 mil mensais e o ápice foi, em 2014, quando estampou um outdoor num dos pontos mais badalados para publicidade no ES, a Terceira Ponte, oferecendo seus "serviços", e virou notícia no Brasil.

Imóveis e um carro de luxo faziam parte de seus bens, quando resolveu deixar tudo para trás. Seis anos depois, Danielle aparece bem diferente da loira do anúncio, que chegou a render problemas na Justiça: apresenta cabelos mais escuros, menos maquiagem e a simplicidade da vida de uma costureira.

"Às vezes, lembro de como eu era e nem pareço a mesma pessoa. Vergonha dá, às vezes. Parece que eu estava 'tomada', mas eu acho que era influenciada por algumas coisas" Danielle Nazário - Costureira

Ainda em 2014, quando estampou o outdoor, a ex-garota de programa conta que teve envolvimento com drogas e viveu a dependência do álcool. Ela revela que chegava a fazer até mais de 16 programas por dia. "Oito (programas) era um dia ruim. Fazia até cansar. Quando terminava, caía e desmaiava. Era muito desgastante", narra.

No olho do furacão, a capixaba natural de Cariacica recebeu um chamado de Jesus - como ela mesma diz - e decidiu mudar de vida.

"Usava muita droga. Se eu não mudasse, ia morrer. Usava droga e bebia para descarregar aquela vida, descontar em alguma coisa. Eu tinha dinheiro, carrão, mas não tinha paz no coração" Danielle Nazário - Costureira

MUDANÇA

Após se converter, há cerca de quatro anos, ela teve uma revelação e descobriu o dom da costura. Hoje, sua clientela basicamente é formada por evangélicos, que buscam as roupas comportadas produzidas por ela.

Mas, a mudança não foi tão simples. Danielle conta que chegou a vender churrasquinho e seus bens para pagar dívidas que tinha da "vida anterior".

A ex-garota de programa sofreu preconceito, mas crê que tudo tinha um propósito. "Hoje, eu estar falando com você, é um propósito. Acho que tudo tem uma razão. Para mostrar que Deus consegue mudar vidas, como aconteceu comigo", justifica.

A costureira Danielle Nazário, ex-garota de programa Ana Júlia, que gerou polêmica com outdoor na Terceira Ponte em 2014 Crédito: Arquivo pessoal

MUDANÇA DE PADRÃO

Danielle lembra que a adaptação da vida luxuosa para a mais simples foi um processo árduo. "Fiquei muito endividada. Devia mais de R$ 130 mil, mesmo vendendo tudo que tinha. Pela glória do Senhor, eu consegui limpar meu nome e tive que recomeçar. E não é fácil", afirma.

Como Ana Júlia, Danielle adorava ostentar um corpão à base de procedimentos estéticos e cirurgias plásticas, além dos apliques loiros - atributos que hoje lhe causam certa vergonha. "Me arrependo de algumas coisas. Fiz procedimentos nos dentes e tive problemas depois, estraguei meus dentes, estraguei meu cabelo", lembra.

"A gente se autodestrói. Isso, claro, causa arrependimento" Danielle Nazário - Costureira

A costureira Danielle Nazário, ex-garota de programa Ana Júlia, que gerou polêmica com outdoor na Terceira Ponte em 2014 Crédito: Arquivo pessoal

SONHO DE SER MÃE

Desde que decidiu mudar de vida, a jovem de 32 anos voltou a morar com a mãe, em Cariacica, e se reconectou com a família. "Tinha irmão que eu nem conhecia. Não falava com meu pai há anos", lembra, em entrevista à coluna.

O pai vive com a família que construiu depois de se separar da mulher, mas mantém boa relação com a costureira. No entanto, Danielle tem o sonho de ser mãe.