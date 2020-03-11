Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pedro Permuy

Ex-garota de programa que estampou outdoor na 3ª Ponte vira costureira

Danielle Nazário, a ex-Ana Júlia, chegou a ser manchete nacional com a ousadia da propaganda na época. Após se converter, trocou a renda de R$ 60 mil, como garota de programa, por uma vida simples como costureira

Publicado em 11 de Março de 2020 às 16:45

Públicado em 

11 mar 2020 às 16:45
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

O antes e depois de Danielle Nazário: como a ex-garota de programa Ana Julia (esq.) e atualmente (dir.) Crédito: Guilherme Ferrari e Arquivo Pessoal
"Jesus me chamou". Essa frase descreve o motivo da reviravolta na vida de Danielle Nazário. Antes, conhecida como Ana Júlia, ela ostentava uma vida de luxúria, vivendo como garota de programa na Grande Vitória. A renda chegava a R$ 60 mil mensais e o ápice foi, em 2014, quando estampou um outdoor num dos pontos mais badalados para publicidade no ES, a Terceira Ponte, oferecendo seus "serviços", e virou notícia no Brasil.
Imóveis e um carro de luxo faziam parte de seus bens, quando resolveu deixar tudo para trás. Seis anos depois, Danielle aparece bem diferente da loira do anúncio, que chegou a render problemas na Justiça: apresenta cabelos mais escuros, menos maquiagem e a simplicidade da vida de uma costureira.
"Às vezes, lembro de como eu era e nem pareço a mesma pessoa. Vergonha dá, às vezes. Parece que eu estava 'tomada', mas eu acho que era influenciada por algumas coisas"
Danielle Nazário - Costureira
Ainda em 2014, quando estampou o outdoor, a ex-garota de programa conta que teve envolvimento com drogas e viveu a dependência do álcool. Ela revela que chegava a fazer até mais de 16 programas por dia. "Oito (programas) era um dia ruim. Fazia até cansar. Quando terminava, caía e desmaiava. Era muito desgastante", narra.
No olho do furacão, a capixaba natural de Cariacica recebeu um chamado de Jesus - como ela mesma diz - e decidiu mudar de vida.
"Usava muita droga. Se eu não mudasse, ia morrer. Usava droga e bebia para descarregar aquela vida, descontar em alguma coisa. Eu tinha dinheiro, carrão, mas não tinha paz no coração"
Danielle Nazário - Costureira

MUDANÇA

Após se converter, há cerca de quatro anos, ela teve uma revelação e descobriu o dom da costura. Hoje, sua clientela basicamente é formada por evangélicos, que buscam as roupas comportadas produzidas por ela. 
Mas, a mudança não foi tão simples. Danielle conta que chegou a vender churrasquinho e seus bens para pagar dívidas que tinha da "vida anterior". 
A ex-garota de programa sofreu preconceito, mas crê que tudo tinha um propósito. "Hoje, eu estar falando com você, é um propósito. Acho que tudo tem uma razão. Para mostrar que Deus consegue mudar vidas, como aconteceu comigo", justifica.
A costureira Danielle Nazário, ex-garota de programa Ana Júlia, que gerou polêmica com outdoor na Terceira Ponte em 2014 Crédito: Arquivo pessoal

MUDANÇA DE PADRÃO

Danielle lembra que a adaptação da vida luxuosa para a mais simples foi um processo árduo. "Fiquei muito endividada. Devia mais de R$ 130 mil, mesmo vendendo tudo que tinha. Pela glória do Senhor, eu consegui limpar meu nome e tive que recomeçar. E não é fácil", afirma.
Como Ana Júlia, Danielle adorava ostentar um corpão à base de procedimentos estéticos e cirurgias plásticas, além dos apliques loiros - atributos que hoje lhe causam certa vergonha. "Me arrependo de algumas coisas. Fiz procedimentos nos dentes e tive problemas depois, estraguei meus dentes, estraguei meu cabelo", lembra.
"A gente se autodestrói. Isso, claro, causa arrependimento"
Danielle Nazário - Costureira
A costureira Danielle Nazário, ex-garota de programa Ana Júlia, que gerou polêmica com outdoor na Terceira Ponte em 2014 Crédito: Arquivo pessoal

SONHO DE SER MÃE

Desde que decidiu mudar de vida, a jovem de 32 anos voltou a morar com a mãe, em Cariacica, e se reconectou com a família. "Tinha irmão que eu nem conhecia. Não falava com meu pai há anos", lembra, em entrevista à coluna.
O pai vive com a família que construiu depois de se separar da mulher, mas mantém boa relação com a costureira. No entanto, Danielle tem o sonho de ser mãe.
"Penso em constituir uma família. Se falasse em filho para mim, eu morria (risos). Mas, agora, eu quero. Meu sonho é ser mãe, mas tudo no tempo do Senhor", dispara.

Veja Também

Quer ser influencer? Carlinhos Maia dá aula e valor surpreende

Mariana Xavier cai no choro em discurso no ES e fala de saída da comédia

Capixaba visita ilha em que foi filmado "Piratas do Caribe"

Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

Tópicos Relacionados

espírito santo Terceira Ponte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Manami Ocean Living
Mercado imobiliário de luxo bate recordes e impulsiona crescimento do alto padrão no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados