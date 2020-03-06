Mariana Xavier cai no choro em discurso no ES e fala de saída da comédia

A atriz Mariana Xavier: noite de homenagem e lançamento no Palácio Anchieta, em Vitória Crédito: Camilla Baptistin/Adriana Jenner Assessoria

Mariana Xavier não conteve o choro na noite da última quarta (4) ao falar sobre o início da carreira durante o lançamento do 11º Circuito Banestes de Teatro, no Palácio Anchieta, em Vitória. A atriz, que morou no Estado entre 1991 e 1997, foi aplaudida de pé ao declarar amor pela profissão e relação com os capixabas: "Grande parte do meu desenvolvimento artístico foi feito no Espírito Santo . Fiz muito teatro aqui".

"É interessante ver que o Espírito Santo não era visto como digno de fazer teatro de qualidade. Hoje eu fico feliz de voltar ao Estado vendo que existe um festival tão bacana e tão diverso como esse e ser realizada na minha carreira", continuou, sendo aplaudida pelo público a cada momento em que perdia o fôlego, emocionada, para falar.

A Marcelina de " Minha Mãe é Uma Peça " também está pronta para alçar voo na carreira internacional. "Te cuida, Anitta", brinca a atriz, em bate-papo exclusivo com a coluna.

É que na próxima semana ela afivela as malas para os Estados Unidos, onde participa do lançamento de "Medida Provisória", filme em que ela dá vida a Sara, ativista da luta contra o racismo. "Antes de ser comediante sou atriz. Então tenho cada vez mais procurado mostrar tudo o que posso fazer. Tenho vontade de fazer outras coisas, coisas mais dramáticas. É que a demanda do mercado acaba me levando para a comédia", diz.

Ao Estado, Mariana volta em julho, quando apresenta seu espetáculo "Antes do Ano Que Vem", em Afonso Cláudio, Colatina e Vitória, com produção da WB Produções.

Crédito: Camilla Baptistin/Adriana Jenner Assessoria

A INSPIRAÇÃO: NATHALIA TIMBERG

Protagonista de "Através da Íris", a veterana Nathalia Timberg também esteve no evento. Ela foi homenageada por sua carreira e recebeu a Comenda Jerônimo Monteiro no grau oficial pelo próprio governador do Estado, Renato Casagrande . Nathalia veio do Rio ao lado - literalmente - de Mariana, que declarou admiração pela atriz em seu discurso.

"Hoje eu tive o privilégio de voar do Rio de Janeiro para cá ao lado de dona Nathalia e ter uma aula sobre amor ao ofício. E, mais do que nunca, se eu já a admirava, hoje eu tenho dona Nathalia como meta de vida. Quero eu, aos 90 anos, estar assim, cheia de disposição, tocar o coração das pessoas e abrir a mente das pessoas", detalhou.

As atrizes Nathalia Timberg e Mariana Xavier: noite de homenagem e lançamento no Palácio Anchieta, em Vitória Crédito: Camilla Baptistin/Adriana Jenner Assessoria

O CERIMONIAL DE HILDA CABAS

Para quem não sabe, a simpática Hilda Cabas , de 91 anos, é chefe do Cerimonial do governo do Estado. Prestes a fazer 92 outonos (o aniversário dela é no dia 22 de março), ela recepcionou Nathalia como ninguém.

A coluna, que não dorme no ponto, até flagrou uma das cenas mais fofas da noite. No clique, Hilda apoia a atriz com uma porção de um dos pratos quentes que estavam sendo servidos no coquetel do evento, no Salão São Thiago da sede do Executivo capixaba, e ainda fazia a maior sala para a global.