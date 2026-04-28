Polícia conclui investigação e prende suspeitos de matar homem em Vitória

A Polícia Civil concluiu as investigações sobre a morte de um homem de 46 anos, ocorrida no dia 1º de dezembro de 2025, no Morro do Quadro, em Vitória. Segundo a corporação, ele atuava como olheiro do tráfico de drogas do Morro do Cabral e foi assassinado por rivais. O crime intensificou a disputa na região e resultou em outro ataque em janeiro deste ano, que deixou quatro baleados. Dois acusados de participação no homicídio foram identificados e presos.





De acordo com o delegado adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, Moreno Gontijo, o homicídio aconteceu em uma rua na divisa entre os morros do Quadro e do Cabral.





As investigações apontam que três suspeitos — dois adultos e um adolescente — ligados ao Morro do Quadro, e associados ao Primeiro Comando da Capital (PCC), foram até o local e executaram a vítima, que teria ligação com o Primeiro Comando de Vitória (PCV), grupo rival.





Após o crime, integrantes do Morro do Cabral teriam reagido. Em janeiro de 2026, um ataque foi registrado no Morro do Quadro, deixando quatro pessoas feridas, entre elas uma criança.





Durante a apuração, a Polícia Civil identificou os envolvidos no homicídio. Os adultos foram identificados como Cauã das Chagas Freitas, de 20 anos, conhecido como “Menor da Maconha”, e Lorran da Silva Ferreira, de 21 anos, apelidado de “Soldado”. Ambos foram presos. O adolescente que também teria participado do crime ainda não foi apreendido, mas a polícia já solicitou a internação dele.