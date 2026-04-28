Polícia conclui investigação e prende suspeitos de matar homem em Vitória

A Polícia Civil concluiu as investigações sobre a morte de um homem de 46 anos, ocorrida no dia 1º de dezembro de 2025, no Morro do Quadro, em Vitória. Segundo a corporação, ele atuava como olheiro do tráfico de drogas do Morro do Cabral e foi assassinado por rivais. O crime intensificou a disputa na região e resultou em outro ataque em janeiro deste ano, que deixou quatro baleados. Dois acusados de participação no homicídio foram identificados e presos.
De acordo com o delegado adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, Moreno Gontijo, o homicídio aconteceu em uma rua na divisa entre os morros do Quadro e do Cabral.
As investigações apontam que três suspeitos — dois adultos e um adolescente — ligados ao Morro do Quadro, e associados ao Primeiro Comando da Capital (PCC), foram até o local e executaram a vítima, que teria ligação com o Primeiro Comando de Vitória (PCV), grupo rival.
Após o crime, integrantes do Morro do Cabral teriam reagido. Em janeiro de 2026, um ataque foi registrado no Morro do Quadro, deixando quatro pessoas feridas, entre elas uma criança.
Durante a apuração, a Polícia Civil identificou os envolvidos no homicídio. Os adultos foram identificados como Cauã das Chagas Freitas, de 20 anos, conhecido como “Menor da Maconha”, e Lorran da Silva Ferreira, de 21 anos, apelidado de “Soldado”. Ambos foram presos. O adolescente que também teria participado do crime ainda não foi apreendido, mas a polícia já solicitou a internação dele.
Chefe do morro preso
No decorrer das diligências, os policiais também prenderam Luan Alexandre Coutinho Augusto, de 23 anos, apontado como chefe do tráfico de drogas no Morro do Quadro. Segundo o delegado, ele não tem envolvimento direto com o homicídio investigado, mas era considerado o “frente” da organização criminosa na região.
“Ele foi preso com drogas, dinheiro, celular. Luan não tem relação com o homicídio de dezembro, mas era o ‘frente’ do morro”, declarou o delegado Moreno Gontijo.