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Guerra do tráfico

Polícia conclui investigação e prende suspeitos de matar homem em Vitória

Vítima foi assassinada em dezembro do ano passado e caso resultou em outro ataque, no mês seguinte, que deixou quatro feridos

Publicado em 28 de Abril de 2026 às 12:20

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

28 abr 2026 às 12:20
Cauã das Chagas Freitas, de 20 anos (à esquerda), e Lorran da Silva Ferreira, de 21 anos (à direita)
Cauã das Chagas Freitas, de 20 anos (à esquerda), e Lorran da Silva Ferreira, de 21 anos (à direita) Divulgação | Polícia Civil

A Polícia Civil concluiu as investigações sobre a morte de um homem de 46 anos, ocorrida no dia 1º de dezembro de 2025, no Morro do Quadro, em Vitória. Segundo a corporação, ele atuava como olheiro do tráfico de drogas do Morro do Cabral e foi assassinado por rivais. O crime intensificou a disputa na região e resultou em outro ataque em janeiro deste ano, que deixou quatro baleados. Dois acusados de participação no homicídio foram identificados e presos. 


De acordo com o delegado adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, Moreno Gontijo, o homicídio aconteceu em uma rua na divisa entre os morros do Quadro e do Cabral.


As investigações apontam que três suspeitos — dois adultos e um adolescente — ligados ao Morro do Quadro, e associados ao Primeiro Comando da Capital (PCC), foram até o local e executaram a vítima, que teria ligação com o Primeiro Comando de Vitória (PCV), grupo rival.


Após o crime, integrantes do Morro do Cabral teriam reagido. Em janeiro de 2026, um ataque foi registrado no Morro do Quadro, deixando quatro pessoas feridas, entre elas uma criança.


Durante a apuração, a Polícia Civil identificou os envolvidos no homicídio. Os adultos foram identificados como Cauã das Chagas Freitas, de 20 anos, conhecido como “Menor da Maconha”, e Lorran da Silva Ferreira, de 21 anos, apelidado de “Soldado”. Ambos foram presos. O adolescente que também teria participado do crime ainda não foi apreendido, mas a polícia já solicitou a internação dele.

Chefe do morro preso

Luan Alexandre Coutinho Augusto, de 23 anos
Luan Alexandre Coutinho Augusto, de 23 anos Divulgação | Polícia Civil

No decorrer das diligências, os policiais também prenderam Luan Alexandre Coutinho Augusto, de 23 anos, apontado como chefe do tráfico de drogas no Morro do Quadro. Segundo o delegado, ele não tem envolvimento direto com o homicídio investigado, mas era considerado o “frente” da organização criminosa na região.


“Ele foi preso com drogas, dinheiro, celular. Luan não tem relação com o homicídio de dezembro, mas era o ‘frente’ do morro”, declarou o delegado Moreno Gontijo. 

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