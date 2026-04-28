Foragido por tráfico é preso suspeito de escalpelar mulher em Itapemirim

Um homem de 31 anos, que estava foragido da Justiça, foi preso na segunda-feira (27) por tráfico de drogas na localidade de Graúna, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ele também é suspeito de ter arrancado o couro cabeludo da companheira durante uma agressão no último domingo (26).
De acordo com a corporação, João Batista da Silva foi localizado em ação conjunta da Delegacia Regional de Itapemirim com o Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam). Segundo o delegado responsável pelo caso, Daniel Correa, o suspeito estava foragido desde janeiro e é apontado como uma das principais lideranças do tráfico de drogas na região.
As investigações indicam que ele atuava como um dos chefes de uma organização criminosa responsável pela movimentação de milhões de reais em atividades ilícitas. Além disso, demonstrou extrema periculosidade ao praticar um crime bárbaro de violência doméstica, que resultou em graves lesões na vítima
Daniel Correa Delegado de Itapemirim
Após a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. Ele deve responder por tráfico de drogas e lesão corporal no contexto de violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha.