Motorista rendido em Vitória diz que bandidos queriam criptomoedas

Horas depois, a vítima e o Porsche foram localizados. O motorista disse à polícia que não conhece os bandidos, e que seriam oito homens armados: parte do grupo estava no carro branco que aparece na filmagem à frente do Porsche e os demais integrantes estavam no veículo cinza, de onde saíram os homens que renderam a vítima.





Apesar disso, o investidor acredita que os criminosos saibam com o que ele trabalha, já que chegaram ordenando a transação das criptomoedas.





"Ele disse que estava em aula de futevôlei antes do crime e que não reconhecia nenhum dos criminosos. No entanto, ele acredita que o grupo o conhecia porque já os criminosos já pediram transferência de criptomoedas na abordagem. Depois pediram mais dinheiro, só que ele disse que não tinha mais. Com isso, o grupo entrou em contato com outra pessoa. Não sabemos quem é", narrou o Tenente Tavares, da PM.