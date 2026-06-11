Motorista rendido em Vitória diz que bandidos queriam criptomoedas

O motorista de um carro de luxo que foi rendido por criminosos em Vitória, no Espírito Santo, contou à polícia que os bandidos queriam criptomoedas e que foi obrigado a transferir o equivalente a R$ 15 mil durante a ação. A vítima se identificou como investidor e que trabalha com a moeda digital.
O crime aconteceu no meio do trânsito em Jardim Camburi, na manhã desta quinta-feira (11). Uma câmera de segurança flagrou toda a ação. Assista:
Horas depois, a vítima e o Porsche foram localizados. O motorista disse à polícia que não conhece os bandidos, e que seriam oito homens armados: parte do grupo estava no carro branco que aparece na filmagem à frente do Porsche e os demais integrantes estavam no veículo cinza, de onde saíram os homens que renderam a vítima.
Apesar disso, o investidor acredita que os criminosos saibam com o que ele trabalha, já que chegaram ordenando a transação das criptomoedas.
"Ele disse que estava em aula de futevôlei antes do crime e que não reconhecia nenhum dos criminosos. No entanto, ele acredita que o grupo o conhecia porque já os criminosos já pediram transferência de criptomoedas na abordagem. Depois pediram mais dinheiro, só que ele disse que não tinha mais. Com isso, o grupo entrou em contato com outra pessoa. Não sabemos quem é", narrou o Tenente Tavares, da PM.
Buscas e prisão
O Porsche foi localizado no Bairro de Fátima, na Serra. Já a vítima, foi encontrada em Jardim Carapina, em área de mata. Policiais fizeram buscas na região e um suspeito, de 25 anos, foi detido.
Duas armas de fogo, sendo uma pistola calibre 9mm equipada com mira laser e dispositivo de conversão para disparo automático, e uma pistola calibre .380 foram apreendidas, além de três carregadores, munições e cinco celulares.
Ainda não há confirmação da relação do detido com o sequestro.
O caso segue em investigação pela Polícia Civil.