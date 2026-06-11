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Revelou esquema

Gari flagrado com R$ 300 mil no ES é peça-chave em operação com prisões

Transferências incompatíveis com a renda declarada pelo coletor de lixo levaram autoridades a desmontar rede que atuava em dois Estados

Publicado em 11 de Junho de 2026 às 10:58

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

11 jun 2026 às 10:58
Dinheiro apreendido na Operação Clean, da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco/ ES)
Dinheiro apreendido pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco/ ES) Divulgação | Polícia Federal

A apreensão de R$ 300 mil com um coletor de lixo (gari) no Espírito Santo, em julho do ano passado, foi o pontapé inicial para uma investigação que chegou a uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na Grande Vitória e no Sul da Bahia. Integrantes do grupo foram alvos da Operação Clean, nesta quinta-feira (11), comandada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco/ES). 


Quando foi questionado sobre a origem dos R$ 300 mil, o coletor não soube justificar. Uma investigação começou e foi descoberto que, em apenas sete meses, R$ 4,22 milhões entraram na conta do gari. Desse total, apenas cerca de R$ 20 mil possuíam origem lícita. 


A partir da apreensão, diversas diligências de Polícia Judiciária foram realizadas e revelaram um esquema estruturado de tráfico de drogas (sobretudo variantes de haxixe de alto valor agregado) e de ocultação de capitais, com divisão de tarefas entre núcleos financeiro, logístico e operacional.


Diante desse cenário, a Ficco/ES deflagrou a Operação Clean. Foram cumpridos 9 mandados de prisão temporária e 12 mandados de busca e apreensão na Grande Vitória e em Itacaré, na Bahia. 


Segundo a Polícia Federal, o líder do esquema, que enviava haxixe para o Espírito Santo, vivia em Itacaré. Ele está entre os presos. 


As ações resultaram na apreensão de haxixe, apetrechos para fabricação de drogas, arma de fogo, munições e acessórios para armamento, incluindo carregadores alongados, além de aparelhos celulares. Quatro pessoas foram presas em flagrante. 


A Ficco/ES, coordenada pela Polícia Federal (PF), é composta pelas Polícias Militar (PMES) e Penal (PPES), pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), bem como pelas Guardas Municipais de Vila Velha, Cariacica e Viana.

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