Chefe de facção criminosa é preso em operação em Marataízes

Um dos chefes de uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, foi preso na tarde de quarta-feira (10) em operação da Polícia Civil. Wedson da Silva Souza é, segundo a polícia, líder do grupo "Irmãos Metralha". O irmão dele, Weverton da Silva Souza, segue foragido com mandado de prisão em aberto.





De acordo com o delegado de Marataízes, Thiago Gomes Viana, a prisão fez parte da segunda fase da Operação Beagle Boys, que em maio prendeu cinco integrantes do grupo criminoso na região da Barra de Itapemirim. As investigações apontaram que a organização era comandada pelos irmãos Wedson e Weverton da Silva Souza.





Ainda segundo o delegado, a facção "Irmãos Metralha" atua no tráfico drogas na região da Barra de Itapemirim, com estrutura hierarquizada e divisão de funções entre seus integrantes. Wedson e Weverton têm antecedentes criminais envolvendo homicídio, porte ilegal de arma de fogo e condenações anteriores por tráfico de drogas.