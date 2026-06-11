Chefe de facção criminosa é preso em operação em Marataízes

Um dos chefes de uma organização criminosa ligada ao tráfico
de drogas em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, foi preso na tarde
de quarta-feira (10) em operação da Polícia Civil. Wedson da Silva Souza é,
segundo a polícia, líder do grupo "Irmãos Metralha". O irmão dele, Weverton
da Silva Souza, segue foragido com mandado de prisão em aberto.
De acordo com o delegado de Marataízes, Thiago Gomes Viana, a
prisão fez parte da segunda fase da Operação Beagle Boys, que em maio prendeu
cinco integrantes do grupo criminoso na região da Barra de Itapemirim. As
investigações apontaram que a organização era comandada pelos irmãos Wedson e Weverton
da Silva Souza.
Ainda segundo o delegado, a facção "Irmãos
Metralha" atua no tráfico drogas na região da Barra de Itapemirim, com
estrutura hierarquizada e divisão de funções entre seus integrantes. Wedson e
Weverton têm antecedentes criminais envolvendo homicídio, porte ilegal de
arma de fogo e condenações anteriores por tráfico de drogas.