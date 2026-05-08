Operação contra tráfico prende 5 e apreende milhares de pinos em Marataízes

Cinco pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas na localidade de Barra de Itapemirim, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (7). Além de drogas, os policiais apreenderam milhares de microtubos (pinos) utilizados como embalagens para distribuição de entorpecentes.
Segundo o delegado titular da Delegacia de Marataízes, Thiago Gomes Viana, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos após semanas de investigação e planejamento. Durante a operação, foram encontrados papelotes e pinos de cocaína, maconha, aparelhos celulares e outros materiais de interesse investigativo.
De acordo com a polícia, duas pessoas foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Outras três responderão por associação para o tráfico.
A ação contou com apoio da Polícia Militar, equipe K9 e canil da Guarda Civil Municipal de Marataízes, além da Divisão de Inteligência da Polícia Penal e da Delegacia de Itapemirim.