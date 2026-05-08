Por onde anda o Maria Fumaça, trem da área externa do Museu Vale?

Quem passa pela antiga sede do Museu Vale, que fica no bairro Argolas, em Vila Velha, percebe a ausência de um dos símbolos mais conhecidos do espaço: a Maria Fumaça que ficava exposta na área externa do museu. O espaço, que está sendo restaurado para dar lugar ao novo Museu Ferroviário do Espírito Santo, optou por retirar o veículo do local. Mas para onde ela foi levada e por qual motivo?

Procurado, o Museu Vale informou que a locomotiva foi retirada do espaço em 2025 e atualmente está posicionada em frente à Estação Pedro Nolasco, em Cariacica. A mudança aconteceu porque o trem faz parte do acervo histórico do museu, que não integrou o acordo de doação do prédio.





O imóvel passa por obras de restauração e adaptação para receber um novo espaço cultural, mas ainda não há previsão, nem expectativa, para o retorno do trem ao antigo endereço.