Noiva surpreende pai internado e realiza sonho antes de devolver vestido no ES

No dia 6 de abril, a professora Tatiane da Silva Martins, de 26 anos, foi vestida de noiva, ao lado do marido, Dilmo Lucas Brum, também de 26, até a Santa Casa de Guaçuí, na Região do Caparaó capixaba, para realizar o sonho do pai, que estava internado e não pôde comparecer ao casamento. O momento emocionou a equipe médica e o setor de Humanização da unidade.
Tatiane conta que se casou no dia 4 de abril, mas o pai, Antônio Francisco Martins Mendes, de 74 anos, estava hospitalizado com problemas digestivos e respiratórios. “Era o sonho dele me ver vestida de noiva, me levar ao altar. Ele tinha até alugado o terno. Um dia após o casamento, fiquei sabendo que ele chorou e ficou triste enquanto a cerimônia acontecia”, relatou.
Diante da situação, a professora e o marido decidiram realizar o desejo do pai. Antes de devolver o vestido, Tatiane se arrumou novamente e fez a surpresa no hospital. “Ele não sabia de nada. Precisei até chamá-lo em voz alta para que me visse, pois tem dificuldade para enxergar. Ele disse que não estava acreditando, que me amava muito e que havia ganhado um filho. Também agradeceu a todos pelo momento tão feliz”, contou.