Noiva surpreende pai internado e realiza sonho antes de devolver vestido no ES

Diante da situação, a professora e o marido decidiram realizar o desejo do pai. Antes de devolver o vestido, Tatiane se arrumou novamente e fez a surpresa no hospital. “Ele não sabia de nada. Precisei até chamá-lo em voz alta para que me visse, pois tem dificuldade para enxergar. Ele disse que não estava acreditando, que me amava muito e que havia ganhado um filho. Também agradeceu a todos pelo momento tão feliz”, contou.