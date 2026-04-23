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Emoção

Noiva surpreende pai internado e realiza sonho antes de devolver vestido no ES

Professora voltou ao hospital vestida de noiva após casamento para emocionar o pai, que não pôde ir à cerimônia

Publicado em 23 de Abril de 2026 às 13:55

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 abr 2026 às 13:55

No dia 6 de abril, a professora Tatiane da Silva Martins, de 26 anos, foi vestida de noiva, ao lado do marido, Dilmo Lucas Brum, também de 26, até a Santa Casa de Guaçuí, na Região do Caparaó capixaba, para realizar o sonho do pai, que estava internado e não pôde comparecer ao casamento. O momento emocionou a equipe médica e o setor de Humanização da unidade.

Tatiane conta que se casou no dia 4 de abril, mas o pai, Antônio Francisco Martins Mendes, de 74 anos, estava hospitalizado com problemas digestivos e respiratórios. “Era o sonho dele me ver vestida de noiva, me levar ao altar. Ele tinha até alugado o terno. Um dia após o casamento, fiquei sabendo que ele chorou e ficou triste enquanto a cerimônia acontecia”, relatou.

Filha vestida de noiva realiza sonho de pai internado em Guaçuí
Filha vestida de noiva realiza sonho de pai internado em Guaçuí Santa Casa de Guaçuí

Diante da situação, a professora e o marido decidiram realizar o desejo do pai. Antes de devolver o vestido, Tatiane se arrumou novamente e fez a surpresa no hospital. “Ele não sabia de nada. Precisei até chamá-lo em voz alta para que me visse, pois tem dificuldade para enxergar. Ele disse que não estava acreditando, que me amava muito e que havia ganhado um filho. Também agradeceu a todos pelo momento tão feliz”, contou.

Antônio Francisco recebeu alta médica no dia seguinte à homenagem. Ele mora em Dores do Rio Preto.

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