Sharon Stone diz que casamento acabou após ex rejeitar decisão de ela retirar as mamas Reuters/Folhapress

Sharon Stone afirmou que soube que seu casamento havia chegado ao fim quando decidiu priorizar a própria saúde. Em entrevista ao podcast The Person Who Believed in Me, apresentado pelo jornalista David Begnaud, a atriz revelou que a reação do então marido à sua escolha de fazer uma mastectomia bilateral foi determinante para o término da relação.

A estrela de "Instinto Selvagem" contou que recebeu, no início dos anos 2000, um diagnóstico preocupante após médicos identificarem tumores na mama. Segundo ela, um dos nódulos era maior do que todo o seio esquerdo.

"O médico veio até minha casa e disse: 'Achamos que você deveria fazer uma mastectomia bilateral. Isso é muito sério. E, normalmente, quando chegam a esse ponto, sabemos antes mesmo da cirurgia que são cancerígenos'", relembrou.

Stone disse que, em um primeiro momento, teve dificuldade para aceitar a possibilidade de estar com câncer. Ainda assim, ela afirmou ter assumido o controle sobre o tratamento. E foi naquele momento que a relação foi por água abaixo.

Apesar de não ter citado o nome do então companheiro, o site E! News aponta que trata-se do jornalista Phil Bronstein, com quem ficou casada entre 1998 a 2004. Ele não respondeu às tentativas de contato da reportagem.

"Meu marido disse: 'isso é ridículo'. E se levantou e saiu do quarto", contou. Ao ser questionada por Begnaud sobre o motivo da indignação, ela respondeu que o marido considerava exagerada a retirada das duas mamas. "Ele ficou furioso", disse.