Anti-tradicionalista e inovadora, academia focada em jiu jitsu sem kimono ganha espaço no ES

Com a expansão dos esportes de combate ao redor do mundo, impulsionada por eventos de artes marciais mistas (MMA) como o UFC e o PRIDE, o jiu jitsu, famoso por sua efetividade nas lutas, cresceu em relevância e vem passando por transformações significativas, que começam a chegar ao Espírito Santo. O estado ganhou, em maio, sua primeira academia focada apenas em jiu jitsu sem kimono: a Villela Fight Club, idealizada pelo carioca Pedro Villela.





A prática do jiu jitsu tradicional demanda alguns itens básicos: kimono e faixa são indispensáveis, além de atitudes ligadas à hierarquia e respeito ao tatame. Fundada em maio e com sede em Goiabeiras, a Villela Fight Club representa no ES as mudanças globais que furam o tradicionalismo na modalidade. O centro de treinamento, que oferece também treinos de boxe, vem recebendo cada vez mais alunos e suprindo a busca pelo nogi, como é chamado o jiu jitsu sem kimono.



