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Copa do Mundo

Torcedores argentinos criam petição para repetir final da Copa após derrota para a Espanha

O abaixo-assinado já ultrapassava 82 mil assinaturas na manhã desta quinta-feira (23)

Publicado em 23 de Julho de 2026 às 15:29

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 jul 2026 às 15:29
Messi após o segundo lugar na Copa do Mundo de 2026
Messi após o segundo lugar na Copa do Mundo de 2026 Reuters / Folhapress

A derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo, no último domingo (19), ainda está longe de ser aceita por parte da torcida argentina. Inconformados com o revés por 1 a 0, torcedores iniciaram uma campanha virtual para pressionar a Fifa a repetir a decisão. O abaixo-assinado, publicado na plataforma Change.org, já ultrapassava 82 mil assinaturas na manhã desta quinta-feira (23) e ganhou repercussão nas redes sociais, com manifestações de usuários de diferentes países.


Intitulada "Repetir la final del Mundial Argentina - España sin el árbitro corrupto", a petição começou a circular poucas horas após o apito final da partida, disputada em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Os organizadores alegam que decisões da arbitragem comprometeram o resultado da final e sustentam que o jogo deveria ser refeito com um novo árbitro, considerado "imparcial".


O documento afirma que a decisão foi "manchada pela atuação polêmica e corrupta do árbitro", alegando, sem apresentar provas que sustentem a acusação, que vídeos compartilhados nas redes sociais mostrariam decisões que favoreceram a seleção espanhola. "É uma decepção monumental para jogadores, treinadores e, sobretudo, para os torcedores que esperam um jogo decidido pelo talento e pela dedicação em campo, e não por decisões arbitrais manipuladas", diz um trecho da petição.


Em outro momento, os autores afirmam que o caso "não é apenas uma questão de justiça para a Argentina, mas para o futuro do futebol mundial", e pedem que a Fifa "revise os incidentes com seriedade e transparência" antes de considerar uma nova final. Entre os principais argumentos levantados pelos apoiadores está a expulsão do meio-campista Enzo Fernández, que recebeu o segundo cartão amarelo na etapa final da partida e deixou a Argentina com um jogador a menos. A decisão foi tomada pelo árbitro esloveno Slavko Vincic, alvo das críticas dos torcedores argentinos desde o fim do confronto.


A campanha também resgata um episódio da vida pessoal do árbitro. Em 2020, Vincic foi preso durante uma operação policial na cidade de Bijeljina, na Bósnia e Herzegovina, onde as autoridades investigavam uma suposta rede de tráfico de drogas, prostituição e comércio ilegal de armas. Na ocasião, armas, dinheiro em espécie e cocaína foram apreendidos no local. O árbitro afirmou que participava de uma reunião de negócios, foi ouvido pelas autoridades e liberado, sem ser indiciado ou acusado de qualquer crime.


Até o momento, a Fifa não se manifestou sobre a petição nem há qualquer indicação de que a entidade considere rever o resultado da final.

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