"Amo a cachaça capixaba", diz Vera Holtz em entrevista exclusiva a HZ

Quem pensa que Vera Holtz saiu encantada do Espírito Santo apenas pelas paisagens está enganado. Em sua primeira participação no Festival de Cinema de Vitória, a atriz revelou que um dos maiores destaques de suas passagens pelo Estado é a cachaça capixaba. "Vocês têm uma cachaça excelente aqui", disse, em entrevista exclusiva a HZ.
Embora esta seja sua estreia no tradicional festival, Vera já conhecia Vitória. Ela contou que recebeu convites para participar do evento em outras edições, mas os compromissos profissionais impediram a viagem. A atriz também lembrou que já esteve na capital com o espetáculo Ficções e afirmou ter gostado da identidade do festival.
"É a minha primeira vez no Festival de Cinema de Vitória. Já fui convidada outras vezes, mas não coincidia com minha agenda. Já estive na cidade com a peça Ficções, mas no festival é a primeira vez. Achei muito legal essa pegada feminina do evento", destacou.
Ao falar sobre suas experiências no Espírito Santo, Vera contou que ficou impressionada com o cuidado dos capixabas com a cidade e lembrou da visita às Paneleiras de Goiabeiras, um dos principais patrimônios culturais do Estado.
Eu gostei muito deste espaço e do cuidado que vocês têm com a cidade, que é muito bonita. Já visitei as paneleiras e fiquei impressionada!
Espaço para novos encontros
Para Vera Holtz, festivais regionais desempenham um papel importante no fortalecimento do audiovisual brasileiro. Segundo ela, esses eventos vão muito além da exibição de filmes: criam oportunidades de troca entre profissionais, estimulam novas ideias e ajudam a ampliar o olhar sobre a produção nacional.
"Acho importante para estabelecer novas relações, conhecer pessoas que você admira, discutir o audiovisual e o cinema hoje. O festival permite olhar o audiovisual de outra forma, com uma liberdade maior para criar. É um tempo de reflexão e de alinhamento entre as pessoas."
Na avaliação da atriz, o cinema nacional vive um momento positivo, impulsionado pelo surgimento de novos realizadores e pelo reconhecimento conquistado em festivais internacionais nos últimos anos.
"Acho que estamos indo bem, com muitas produções e muita gente nova trazendo novos olhares e diversidade, usando a tecnologia atual.
Tivemos uma presença marcante e premiações em festivais internacionais nos últimos dois anos, sendo muito bem representados por atores e diretores. Isso deu um 'upgrade' e mostra como representar bem o cinema e o país
A receita para construir uma carreira artística
Ao falar com quem sonha em construir uma carreira no teatro ou no audiovisual, Vera Holtz destacou que o talento precisa vir acompanhado de dedicação, estudo e planejamento. Para a atriz, é fundamental deixar as inseguranças de lado e tratar a profissão como um projeto de vida.
"É preciso diminuir os seus poréns. Não adianta querer fazer algo e ficar colocando obstáculos; é preciso estudar e se envolver. Se você quer fazer audiovisual, transforme isso na sua vida e planeje sua profissão a curto, médio e longo prazo."