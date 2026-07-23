"Amo a cachaça capixaba", diz Vera Holtz em entrevista exclusiva a HZ

Quem pensa que Vera Holtz saiu encantada do Espírito Santo apenas pelas paisagens está enganado. Em sua primeira participação no Festival de Cinema de Vitória, a atriz revelou que um dos maiores destaques de suas passagens pelo Estado é a cachaça capixaba. "Vocês têm uma cachaça excelente aqui", disse, em entrevista exclusiva a HZ.





Embora esta seja sua estreia no tradicional festival, Vera já conhecia Vitória. Ela contou que recebeu convites para participar do evento em outras edições, mas os compromissos profissionais impediram a viagem. A atriz também lembrou que já esteve na capital com o espetáculo Ficções e afirmou ter gostado da identidade do festival.





"É a minha primeira vez no Festival de Cinema de Vitória. Já fui convidada outras vezes, mas não coincidia com minha agenda. Já estive na cidade com a peça Ficções, mas no festival é a primeira vez. Achei muito legal essa pegada feminina do evento", destacou.