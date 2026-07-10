Uma das maiores artistas do Brasil, Vera Holtz vem pela primeira vez ao Festival de Cinema de Vitória. Dona de papéis inesquecíveis em projetos como a novela Avenida Brasil, no longa-metragem Tia Virgínia e na peça Ficções, ela vem 33ª edição do maior evento de audiovisual do Espírito Santo por um motivo especial: a artista entregará o Troféu Vitória para a atriz Camila Morgado, Homenageada Nacional desta edição do evento.





Amigas de longa data, a dupla já dividiu os palcos no espetáculo teatral Palácio do Fim; e nas novelas O Rebu e A Lei do Amor. A Cerimônia de Homenagem acontece na segunda-feira (20), às 19 horas, no Teatro Glória (Sesc Glória). Antes, às 15 horas, no Hotel Senac Ilha do Boi, acontece a Coletiva de Imprensa, que marca o lançamento do Caderno da Homenageada.





O festival, que conta com o patrocínio da Petrobras, da Vale e com o copatrocínio do Banestes, através da Lei Rouanet, acontece de 18 a 25 de julho, no Sesc Glória, com entrada gratuita - e retirada de ingressos uma hora antes de cada atividade. A festa do cinema brasileiro vai começar!