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Renata Rasseli

Vera Holtz vem pela primeira vez ao Festival de Cinema de Vitória

A artista entregará o Troféu Vitória para a atriz Camila Morgado, Homenageada Nacional desta edição do evento

Publicado em 10 de Julho de 2026 às 09:58

Publicado em 

10 jul 2026 às 09:58
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Vera Holtz
Vera Holtz vem ao Festival de Cinema de Vitória para entregar homenagem à atriz Camila Morgado, no dia 20 de julho, no Sesc Glória.  Divulgação

Uma das maiores artistas do Brasil, Vera Holtz vem pela primeira vez ao Festival de Cinema de Vitória. Dona de papéis inesquecíveis em projetos como a novela Avenida Brasil, no longa-metragem Tia Virgínia e na peça Ficções, ela vem 33ª edição do maior evento de audiovisual do Espírito Santo por um motivo especial: a artista entregará o Troféu Vitória para a atriz Camila Morgado, Homenageada Nacional desta edição do evento. 


Amigas de longa data, a dupla já dividiu os palcos no espetáculo teatral Palácio do Fim; e nas novelas O Rebu e A Lei do Amor.  A Cerimônia de Homenagem acontece na segunda-feira (20), às 19 horas, no Teatro Glória (Sesc Glória). Antes, às 15 horas, no Hotel Senac Ilha do Boi, acontece a Coletiva de Imprensa, que marca o lançamento do Caderno da Homenageada. 


O festival, que conta com o patrocínio da Petrobras, da Vale e com o copatrocínio do Banestes, através da Lei Rouanet, acontece de 18 a 25 de julho, no Sesc Glória, com entrada gratuita - e retirada de ingressos uma hora antes de cada atividade. A festa do cinema brasileiro vai começar!

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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