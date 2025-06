Teatro

Vera Holtz chega a Vitória com monólogo "Ficções"; ingressos a partir de R$ 25

Espetáculo inspirado no best-seller Sapiens, de Yuval Noah Harari, será apresentado no Teatro Sesc Glória

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de junho de 2025 às 11:00

Vera Holtz chega a Vitória com o monólogo "Ficções" Crédito: Ale Catan/Divulgação

A consagrada atriz Vera Holtz desembarca em Vitória com o monólogo "Ficções", em três sessões no Teatro Sesc Glória: dias 1º e 2 de agosto, às 20h, e no dia 3, às 18h. Os ingressos já estão à venda na plataforma Le Billet, com valores a partir de R$ 25. >

Com direção e texto de Rodrigo Portella, o espetáculo é inspirado no livro "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade", do historiador e filósofo Yuval Noah Harari, que já vendeu mais de 23 milhões de cópias em todo o mundo. A ideia partiu do produtor Felipe Heráclito Lima.>

Em cena, Vera se desdobra em diferentes personagens - alguns retirados da obra de Harari, outros criados especialmente para o espetáculo. Em meio a improvisos, músicas e interações com o público, a atriz também “conversa” com o próprio autor, reflete sobre a natureza humana e questiona o poder das ficções que moldam a sociedade: deuses, dinheiro, nações, identidade. >

“Eu gosto muito desse recorte que o Rodrigo fez, de poder criar e descriar, de trabalhar com o imaginário da plateia” Vera Holtz

O músico Federico Puppi assina e executa ao vivo a trilha sonora original, dividindo o palco com Vera. A encenação já passou por mais de 40 cidades, foi vista por mais de 120 mil pessoas e teve temporada de sucesso em Portugal.>

>

“É um espetáculo íntimo, quem for lá vai se conectar com a Vera. Ela está muito próxima, tem uma relação muito direta com o espectador”, afirma o diretor Rodrigo Portella.>

Vera Holtz chega a Vitória com o monólogo "Ficções" Crédito: Ale Catan/Divulgação

Serviço

Ficções - com Vera Holtz

Data: 1 e 2 de agosto, às 20h | 3 de agosto, às 18h

1 e 2 de agosto, às 20h | 3 de agosto, às 18h Local: Teatro Sesc Glória - Centro de Vitória

Ingressos: de R$ 25 (meia-entrada, 1º lote, balcão) a R$ 160 (inteira, 1º lote, plateia)

de R$ 25 (meia-entrada, 1º lote, balcão) a R$ 160 (inteira, 1º lote, plateia) Vendas: Le Billet >

