Novidade

Caetano Veloso é atração confirmada do +MC, novo evento do Movimento Cidade

Cantor tropicalista não se apresentava no ES desde 2022 e agora retorna para integrar a programação do evento +MC, que acontece na Prainha

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 16 de junho de 2025 às 17:03

Caetano Veloso é ganhador de diversos prêmios e um personagem icônico da música brasileira Crédito: Fernando Young

Um dos maiores nomes da MPB desembarca em Vila Velha no dia 17 de agosto, na Prainha. Vencedor de 13 prêmios Grammy Latino, Caetano Veloso é símbolo do tropicalismo e da resistência cultural durante os Anos de Chumbo, e promete um show com setlist especial, pensado para os principais festivais do país. O Movimento Cidade acaba de confirmar o artista como atração do +MC.

>

O evento, marcado para 17 de agosto, já tem outras atrações confirmadas: Marina Sena e Yago OProprio. Diferente do tradicional Movimento Cidade que ocorre nos dias 15 e 16 de agosto — e é gratuito, o +MC será uma edição paga, com ingressos já disponíveis para venda no site Sympla.

>

Setlist

Caetano acaba de finalizar uma turnê histórica ao lado de sua irmã Maria Bethânia e inicia agora um novo ciclo pelos principais festivais do Brasil Crédito: Globo/Estevam Avellar

O setlist do show de Caetano Veloso por festivais percorre diferentes momentos de sua carreira. Canções como “Divino Maravilhoso”, e “Podres Poderes” refletem o contexto político brasileiro, especialmente o embate com os militares. “Reconvexo” faz referência à ancestralidade e à mistura de culturas, marca registrada do movimento tropicalista, enquanto “Vaca Profana” - famosa na voz de Gal Costa - utiliza ironia e religiosidade para criticar e homenagear figuras do universo popular brasileiro. “Cajuína” também está no set: foi inspirada pelo encontro de Caetano com o poeta Torquato Neto. >

O show ainda promete “Muito Romântico”, que voltou à baila numa regravação de Xande de Pilares, e “Queixa”. “Odara” - que fecha o show - celebra o otimismo e a leveza pós-exílio, simbolizando a liberdade criativa do período.>

>

Outros destaques são “Sozinho”, conhecida por popularizar a composição de Peninha na voz de Caetano em um momento de renovação estética dos anos 1990, e “Não Enche”, cuja crítica direta e irônica à imprensa marcou o fim da década. Das composições mais recentes, Caetano cantará “Anjos Tronchos”. O show prevê ainda “Eclipse Oculto”, “É Hoje”, “Um Baiana”, “Gente” e “Branquinha”. >

Outros shows no +MC

A cantora pop Marina Sena também está confirmada no +MC, com seu primeiro show no Espírito Santo após o lançamento do seu novo disco “Coisas Naturais”. Marina promete um show com músicas do seu terceiro e recém-lançado disco, além de hits anteriores. A mineira de 28 anos tem entre seus grandes sucessos “Por Supuesto”, “Dano Sarrada” e a recente “Numa Ilha”, assim como várias parcerias que estouraram, a exemplo de “Escada do Prédio”, que gravou com Pedro Sampaio, e “Ombrim”, com Mts No Beat.>

Além de Marina Sena, o +MC também confirma o nome do rapper paulistano Yago Oproprio. O artista lançou seu álbum de estreia no ano passado. Direto da Cohab II, na Zona Leste de São Paulo, Oproprio já foi indicado ao Grammy Latino e ao Prêmio Multishow. As músicas “La Noche”, “Enigma” e “Papoulas” já acumulam mais de 20 milhões de streamings cada uma no Spotify.>

Em 2025, o Movimento Cidade também acontece em novos espaços de Vila Velha e Vitória, com oficinas, mostras audiovisuais, arte urbana, performances, rodas de escuta, esportes e atividades voltadas para o bem-estar. O Cais das Artes e a MUG, por exemplo, receberão parte da programação. Em 2024, o Festival MC reuniu cerca de 100 mil pessoas durante os três dias de evento.>

Além disso, o Festival Movimento Cidade tem também grandes nomes confirmados como a banda BaianaSystem, a rapper Duquesa e o trio Os Garotin.>

SERVIÇO

Data: 17 de agosto de 2025

17 de agosto de 2025 Ingressos (2º lote): a partir de R$ 125 (pista meia)

a partir de R$ 125 (pista meia) Local: Parque da Prainha, em Vila Velha >

Este vídeo pode te interessar