BaianaSystem fará show gratuito em festival no Parque da Prainha

De volta ao ES, grupo baiano vai apresentar novo espetáculo no 7º Movimento Cidade, celebrando seus 15 anos de carreira

Publicado em 7 de junho de 2025 às 11:29

Grupo de afro rock traz o show "Nossa cultura em primeiro lugar" a Vila Velha Crédito: Stephan Solon

Vencedor do Grammy Latino e responsável por arrastar multidões com seu Navio Pirata, o grupo BaianaSystem retorna ao Espírito Santo em agosto para um show potente e cheio de novidades no palco do Movimento Cidade. O festival capixaba de artes integradas chegará à sua 7ª edição nos dias 15 e 16 de agosto, no Parque da Prainha, em Vila Velha. >

Com trajetória marcada por fusões sonoras, efeitos visuais impactantes e uma forte conexão com a cultura popular, o grupo baiano de afro rock liderado por Russo Passapusso promete uma apresentação intensa para celebrar seus 15 anos, trazendo o show “Nossa cultura em primeiro lugar” no dia 15 de agosto, uma sexta-feira, com entrada gratuita - sujeita à lotação do espaço. >

De acordo com o guitarrista da banda, Roberto Barreto, o novo espetáculo resulta de um processo contínuo de experimentação. "Esse formato tem como combustível a calma que tivemos para pensar uma junção das coisas que a gente vem experimentando nos últimos shows e nas próprias apresentações no Navio Pirata", explica. >

A apresentação vai convidar os capixabas a mergulhar nas sonoridades que o BaianaSystem vem lapidando em sua trajetória pelo Brasil e pelo mundo. O show também resgata e reinventa o folclore brasileiro por meio de imagens sonoras e personagens que emergem da diversidade cultural do país.>

>

Banda se apresentou no ES em fevereiro de 2023, no Baile Voador Crédito: Luiz Franco

Para Barreto, a ideia de colocar "nossa cultura em primeiro lugar" traduz a proposta de um espetáculo que honra as múltiplas raízes que alimentam a identidade do grupo. “Essa cultura é o que acaba nos unindo e nos sustentando. Traduz muito do nosso espetáculo”, reforça. >

O BaianaSystem conquistou o Grammy Latino 2019 na categoria "Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa" pelo disco "O Futuro Não Demora". Entre os principais hits da carreira estão "Playsom", "Lucro (Descomprimindo)", "Duas Cidades", "Capim Guiné", "Jah Jah Revolta", "Bala na Agulha", "Reza Forte", "O Mundo Dá Voltas" e "Alvoroço".>

