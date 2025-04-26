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Festival

Festival Movimento Cidade 2025 abre inscrições para mostra audiovisual

Mostra, que tem como tema "Cinética: memórias do movimento", vai premiar as melhores produções audiovisuais com R$ 1.500
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 26 de Abril de 2025 às 11:26

Mostra audiovisual do Festival Movimento Cidade
Mostra audiovisual do Festival Movimento Cidade Crédito: Vans bumbeers
O audiovisual volta a ganhar destaque na programação do Festival Movimento Cidade, que chega à sua sétima edição nos dias 15 e 16 de agosto. E antes mesmo da revelação do local e das atrações musicais, o evento já abriu inscrições para a sua tradicional Mostra Audiovisual, que exibirá filmes em um mega telão a céu aberto.
Com o tema "Cinética: memórias do movimento", a mostra propõe reflexões sobre deslocamentos, gestos, ancestralidade, cultura popular e territórios em constante transformação. A ideia é estimular narrativas que explorem memórias em trânsito e relações em movimento, reforçando o audiovisual como ferramenta de construção de identidade, memória e afeto.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 30 de abril, por este link (acesse). Os vencedores das categorias selecionadas pela curadoria receberão R$ 1.500 em premiação. Podem ser inscritos vídeos de 1 a 15 minutos, no formato horizontal e com resolução mínima Full HD (1080p).
Festival Movimento Cidade abre inscrições para mostra audiovisual
Festival Movimento Cidade abre inscrições para mostra audiovisual Crédito: Vans Bumbeers
Estão abertas inscrições para produções de ficção, documentário, animação, videoarte, experimental, entre outros estilos. Cada participante pode enviar até duas obras, sendo necessário ter mais de 18 anos e disponibilidade para comparecer ao festival ou enviar representante.
Além dos critérios estéticos, técnicos e narrativos, a curadoria vai adotar critérios afirmativos na seleção dos trabalhos. A autodeclaração como pessoa negra, indígena, LGBTQIAPN+, com deficiência, moradora de periferias ou cidades do interior do Espírito Santo será considerada na avaliação dos projetos.
“O Festival Movimento Cidade entende o audiovisual como uma potente ferramenta de expressão e memória, e busca valorizar diferentes olhares e vivências”, destaca Léo Alves, diretor geral do evento.

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