Festival Movimento Cidade 2025 abre inscrições para mostra audiovisual

Mostra audiovisual do Festival Movimento Cidade Crédito: Vans bumbeers

O audiovisual volta a ganhar destaque na programação do Festival Movimento Cidade, que chega à sua sétima edição nos dias 15 e 16 de agosto. E antes mesmo da revelação do local e das atrações musicais, o evento já abriu inscrições para a sua tradicional Mostra Audiovisual, que exibirá filmes em um mega telão a céu aberto.

Com o tema "Cinética: memórias do movimento", a mostra propõe reflexões sobre deslocamentos, gestos, ancestralidade, cultura popular e territórios em constante transformação. A ideia é estimular narrativas que explorem memórias em trânsito e relações em movimento, reforçando o audiovisual como ferramenta de construção de identidade, memória e afeto.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 30 de abril, por este link ( acesse ). Os vencedores das categorias selecionadas pela curadoria receberão R$ 1.500 em premiação. Podem ser inscritos vídeos de 1 a 15 minutos, no formato horizontal e com resolução mínima Full HD (1080p).

Festival Movimento Cidade abre inscrições para mostra audiovisual Crédito: Vans Bumbeers

Estão abertas inscrições para produções de ficção, documentário, animação, videoarte, experimental, entre outros estilos. Cada participante pode enviar até duas obras, sendo necessário ter mais de 18 anos e disponibilidade para comparecer ao festival ou enviar representante.

Além dos critérios estéticos, técnicos e narrativos, a curadoria vai adotar critérios afirmativos na seleção dos trabalhos. A autodeclaração como pessoa negra, indígena, LGBTQIAPN+, com deficiência, moradora de periferias ou cidades do interior do Espírito Santo será considerada na avaliação dos projetos.