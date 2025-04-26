Festival Movimento Cidade 2025 abre inscrições para mostra audiovisual

O audiovisual volta a ganhar destaque na programação do Festival Movimento Cidade, que chega à sua sétima edição nos dias 15 e 16 de agosto. E antes mesmo da revelação do local e das atrações musicais, o evento já abriu inscrições para a sua tradicional Mostra Audiovisual, que exibirá filmes em um mega telão a céu aberto.
Com o tema "Cinética: memórias do movimento", a mostra propõe reflexões sobre deslocamentos, gestos, ancestralidade, cultura popular e territórios em constante transformação. A ideia é estimular narrativas que explorem memórias em trânsito e relações em movimento, reforçando o audiovisual como ferramenta de construção de identidade, memória e afeto.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 30 de abril, por este link (acesse). Os vencedores das categorias selecionadas pela curadoria receberão R$ 1.500 em premiação. Podem ser inscritos vídeos de 1 a 15 minutos, no formato horizontal e com resolução mínima Full HD (1080p).
Estão abertas inscrições para produções de ficção, documentário, animação, videoarte, experimental, entre outros estilos. Cada participante pode enviar até duas obras, sendo necessário ter mais de 18 anos e disponibilidade para comparecer ao festival ou enviar representante.
Além dos critérios estéticos, técnicos e narrativos, a curadoria vai adotar critérios afirmativos na seleção dos trabalhos. A autodeclaração como pessoa negra, indígena, LGBTQIAPN+, com deficiência, moradora de periferias ou cidades do interior do Espírito Santo será considerada na avaliação dos projetos.
“O Festival Movimento Cidade entende o audiovisual como uma potente ferramenta de expressão e memória, e busca valorizar diferentes olhares e vivências”, destaca Léo Alves, diretor geral do evento.