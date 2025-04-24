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TV e streaming

5 realities shows para assistir após o fim do BBB 25

Veja opções de competições de culinária, convivência, sobrevivência e desafios diversos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 24 de Abril de 2025 às 19:04

Há diversas opções de realities shows disponíveis nos streamings (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
Há diversas opções de realities shows disponíveis nos streamings Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Na última terça-feira, 22 de abril, o Brasil acompanhou de perto a grande final do BBB 25, marcada pela vitória de Renata Saldanha, que conquistou o prêmio de R$ 2,72 milhões. O reality , que movimentou milhões de votos e gerou repercussão nas redes sociais, reforça o interesse do público por esse tipo de entretenimento.
Para quem é fã de realities shows , as plataformas de streaming oferecem uma ampla variedade de programas do gênero, com competições de culinária, convivência, sobrevivência e desafios diversos, garantindo diversão o ano todo. Abaixo, confira algumas opções!

1. The Masked Singer Brasil

Em “The Masked Singer Brasil”, famosos disfarçados fazem apresentações musicais e o público precisa adivinhar quem eles são (Imagem: Reprodução digital | Globoplay)
Em “The Masked Singer Brasil”, famosos disfarçados fazem apresentações musicais e o público precisa adivinhar quem eles são Crédito: Imagem: Reprodução digital | Globoplay
O reality musical já está na sua quinta temporada e é baseado no sucesso sul-coreano “King of Mask Singer”. O programa reúne celebridades que se apresentam em performances musicais enquanto estão completamente disfarçadas com fantasias criativas e extravagantes, escondendo suas identidades.
A cada episódio , os participantes cantam e fornecem pistas misteriosas sobre quem são. Cabe aos jurados e ao público tentar descobrir quem está por trás da máscara. No final de cada programa, o competidor com menor pontuação é desmascarado e eliminado da disputa.
Onde assistir: Globoplay.

2. Glow Up: Next Make-Up Star

Em “Glow Up: Next Make-Up Star”, 10 aspirantes a maquiadores disputam um contrato profissional com nomes poderosos da indústria da moda (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
Em “Glow Up: Next Make-Up Star”, 10 aspirantes a maquiadores disputam um contrato profissional com nomes poderosos da indústria da moda Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix
A cada temporada do programa, dez maquiadores iniciantes compartilham o mesmo espaço e enfrentam uma série de provas que avaliam suas habilidades em maquiagem — desde criações artísticas e ousadas até trabalhos comerciais mais técnicos. Os desafios variam entre produzir looks para passarelas, ensaios fotográficos, teatro, cinema e até conteúdo digital. 
Ao final de cada episódio, os dois participantes com o desempenho mais fraco enfrentam um duelo conhecido como “Face Off”, em que precisam realizar uma tarefa técnica com perfeição para continuar na disputa. O ganhador do reality leva um contrato profissional de trabalho com alguns dos maiores nomes da indústria da beleza e da moda.
Onde assistir: Netflix.

3. Finalmente; Sim! 

Em “Finalmente… Sim!”, um trio de especialistas tem poucos dias para realizar o sonho do casamento para casais que passaram por grandes desafios juntos (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
Em “Finalmente… Sim!”, um trio de especialistas tem poucos dias para realizar o sonho do casamento para casais que passaram por grandes desafios juntos Crédito: Reprodução digital | Netflix
O reality realiza o sonho do casamento para casais que passaram por grandes obstáculos em suas vidas. O programa conta com a presença de três especialistas: Jeremiah Brent, designer de interiores; Thai Nguyen, estilista; e Gabriele Bertaccini, chef. Eles unem forças para planejar, em apenas alguns dias, cerimônias surpresas repletas de emoção .
Em cada episódio, um dos parceiros prepara secretamente o grande dia para surpreender a pessoa amada, criando momentos únicos e inesquecíveis. O programa se destaca por apresentar histórias de amor reais e tocantes, celebrando a diversidade e incluindo casais LGBTQIA+ com sensibilidade e respeito. 
Onde assistir: Netflix.

4. Harry Potter: Bruxos da Confeitaria

Em “Harry Potter: Bruxos da Confeitaria”, confeiteiros enfrentam desafios para reproduzir cenas marcantes da franquia em doces (Imagem: Reprodução digital | Max)
Em “Harry Potter: Bruxos da Confeitaria”, confeiteiros enfrentam desafios para reproduzir cenas marcantes da franquia em doces Crédito: Imagem: Reprodução digital | Max
O reality culinário é apresentado pelos irmãos James e Oliver Phelps, conhecidos por interpretarem os gêmeos Fred e George Weasley nos filmes da saga “Harry Potter”. A competição reúne nove duplas de confeiteiros experientes, que enfrentam desafios em cenários icônicos do universo bruxo, como o Salão Principal de Hogwarts, a Floresta Proibida e a famosa Plataforma 9¾.
Em cada episódio, os participantes precisam desenvolver sobremesas visualmente impactantes e ricas em detalhes, inspiradas em cenas marcantes da franquia, aliando técnica, criatividade e elementos do mundo bruxo. As produç õ es são avaliadas por um júri formado pelos chefs Carla Hall e Jozef Youssef, e o programa conta ainda com aparições especiais de atores da série, como Warwick Davis (Professor Flitwick), Evanna Lynch (Luna Lovegood) e Bonnie Wright (Gina Weasley).
Onde assistir: Max.

5. A batalha dos 100

“A batalha dos 100” reúne participantes com habilidades excepcionais para disputar um prêmio em dinheiro (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
“A batalha dos 100” reúne participantes com habilidades excepcionais para disputar um prêmio em dinheiro Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix
O reality show sul-coreano de resistência física reúne cem participantes com habilidades excepcionais, como atletas e profissionais de diversas áreas. O programa desafia os concorrentes em provas intensas que testam força, resistência e agilidade, com o objetivo de determinar quem é o mais preparado fisicamente. A competição é composta por várias missões, e os participantes são eliminados ao longo dos episódios, até que reste um único vencedor que leva o prêmio de ₩ 300 milhões (equivalente a R$ 1.183.413).
Onde assistir: Netflix.

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