Quem é Renata Saldanha, bailarina vencedora do 'BBB 25'?

Renata, campeã do BBB 25 Crédito: Instagram@_renatasaldanha

A ganhadora do BBB 25, Renata Saldanha, embolsou nesta terça, 22 , R$ 2,72 milhões. Com uma trajetória que passeia por altos e baixos dentro e fora do reality, ela entrou por meio do time Pipoca com a sua dupla Eva e conquistou o público.

Natural de Fortaleza, no Ceará, ela tem 33 anos e é atualmente professora de dança e coordenadora de uma escola de ginástica rítmica.

A sister conheceu sua dupla, a amiga Eva, há mais de 25 anos, em um projeto social que iniciou sua trajetória na dança e a amizade. De lá para cá, passaram por diversos processos seletivos, dançaram profissionalmente e viveram juntas todas as etapas da vida.

Renata no BBB 25 Crédito: Instagram @bbb via X

As amigas chegaram a morar juntas durante a pandemia. Dizem encontrar o equilíbrio quando uma está em companhia da outra: Renata é mais estourada, enquanto Eva é mais calma e sensível. Contam que não guardam mágoas nem ciúmes entre si.

Renata cresceu em uma comunidade de Fortaleza e começou a trabalhar cedo para ajudar em casa. Foi numa ONG que começou toda sua trajetória na dança: formada em Educação Física e com pós-graduação em Preparação Física, ela uniu seu amor pela dança com o esporte. Sempre teve a mãe como maior incentivadora e já conquistou premiações nacionais no meio esportivo.

Nas redes sociais, internautas relembraram sua trajetória na dança e a importância do incentivo de projetos sociais como o de Renata.

A sister diz que sua personalidade dominante é motivo de conflitos; é direta e gosta de estar no centro das situações. Sai do sério com pessoas lentas e prolixas. A amiga Eva entrega que, dependendo do dia, ela pode dar uma resposta atravessada: "A Renata é muito autêntica, animadíssima, inimiga do fim e tem frases icônicas".

No programa, Renata ficou conhecida por momentos como a Vitrine do Seu Fifi, quando foi escolhida pelo público para receber informações externas da casa, em dinâmica inédita. Durante seu retorno, protagonizou embates e fortaleceu sua personagem no jogo.

Nos recados recebidos, Renata foi alertada sobre Aline e Vinícius, com quem criou certa rivalidade. Também soube que o público não via com bons olhos a formação de casais no programa: "Não quero, não quero. Sai pra lá, cruz credo".