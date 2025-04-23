Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Milionária

Quem é Renata Saldanha, bailarina vencedora do 'BBB 25'?

Aos 33 anos, a cearense é professora de dança e se destacou no reality pelo jeito espontâneo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Abril de 2025 às 12:01

Renata, campeã do BBB 25
Renata, campeã do BBB 25 Crédito: Instagram@_renatasaldanha
A ganhadora do BBB 25, Renata Saldanha, embolsou nesta terça, 22, R$ 2,72 milhões. Com uma trajetória que passeia por altos e baixos dentro e fora do reality, ela entrou por meio do time Pipoca com a sua dupla Eva e conquistou o público.
Natural de Fortaleza, no Ceará, ela tem 33 anos e é atualmente professora de dança e coordenadora de uma escola de ginástica rítmica.
A sister conheceu sua dupla, a amiga Eva, há mais de 25 anos, em um projeto social que iniciou sua trajetória na dança e a amizade. De lá para cá, passaram por diversos processos seletivos, dançaram profissionalmente e viveram juntas todas as etapas da vida.
Renata revelou que João Gabriel beijou Thamiris no BBB 25
Renata no BBB 25 Crédito: Instagram @bbb via X
As amigas chegaram a morar juntas durante a pandemia. Dizem encontrar o equilíbrio quando uma está em companhia da outra: Renata é mais estourada, enquanto Eva é mais calma e sensível. Contam que não guardam mágoas nem ciúmes entre si.
Renata cresceu em uma comunidade de Fortaleza e começou a trabalhar cedo para ajudar em casa. Foi numa ONG que começou toda sua trajetória na dança: formada em Educação Física e com pós-graduação em Preparação Física, ela uniu seu amor pela dança com o esporte. Sempre teve a mãe como maior incentivadora e já conquistou premiações nacionais no meio esportivo.
Nas redes sociais, internautas relembraram sua trajetória na dança e a importância do incentivo de projetos sociais como o de Renata.
A sister diz que sua personalidade dominante é motivo de conflitos; é direta e gosta de estar no centro das situações. Sai do sério com pessoas lentas e prolixas. A amiga Eva entrega que, dependendo do dia, ela pode dar uma resposta atravessada: "A Renata é muito autêntica, animadíssima, inimiga do fim e tem frases icônicas".
No programa, Renata ficou conhecida por momentos como a Vitrine do Seu Fifi, quando foi escolhida pelo público para receber informações externas da casa, em dinâmica inédita. Durante seu retorno, protagonizou embates e fortaleceu sua personagem no jogo.
Nos recados recebidos, Renata foi alertada sobre Aline e Vinícius, com quem criou certa rivalidade. Também soube que o público não via com bons olhos a formação de casais no programa: "Não quero, não quero. Sai pra lá, cruz credo".
Entretanto, isso não impediu que desenvolvesse flertes com Maike. Após a eliminação do brother, ela ainda cogitou "algo a mais": "Acho que lá fora a vida é diferente, então, têm outras coisas para conhecer, minhas e dele. Então acho que vai ter que existir esse momento de, lá fora, a gente se permitir outras coisas, ter uma nova conversa".

Veja Também

Enquete de HZ aponta Renata como campeã do BBB 25; veja porcentagem

BBB 25: 5 curiosidades sobre a líder Renata

BBB 25: 7 curiosidades sobre as bailarinas Eva e Renata

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB big Brother Brasil BBB 25
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados