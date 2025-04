Mais de R$ 2 milhões!

Renata é a grande campeã do BBB 25

O Brasil tem uma nova milionária! Bailarina do Ceará vai levar o prêmio para casa após receber maior parte dos votos do público

Publicado em 23 de abril de 2025 às 00:30

Renata é a campeã do BBB 25 Crédito: Globo/ Manoella Mello

Tem gente que vai dormir milionário nesta noite! A edição 25 do Big Brother Brasil tem uma nova campeã: Renata, com 51,90% dos votos. E o prêmio? Nada mais, nada menos do que R$ 2,72 milhões!>

A final aconteceu nesta terça-feira (22) e a decisão estava entre Guilherme, João Pedro e Renata. >

Natural do Ceará, Renata tem 33 anos, é bailarina e entrou no BBB com a amiga Eva.>

Com 51,90% dos votos, Renata é a campeã do #BBB25! Guilherme é o vice-campeão com 43,38% de votos, e João Pedro ficou em terceiro lugar com 4,72% da média de votos 🏆 #RedeBBB #Final pic.twitter.com/lwHDeFswuv — Big Brother Brasil (@bbb) April 23, 2025

A noite da grande final, apresentada por Tadeu Schmidt, contou com todos os participantes desta edição do Big Brother Brasil, integrantes de BBBs passados, como Juliette e Gil do Vigor, além de shows de Pocah, Arthur Aguiar, Wanessa, Projota, Marvvila, Israel e Rodolffo, Naiara Azevedo, que também já estiveram na casa mais vigiada do Brasil.>

>

Enquete de HZ

Durante esta terça-feira HZ fez uma enquete para saber a opinião do público sobre a finalíssima. E Renata foi a grande favorita para ganhar o programa mais vigiado do Brasil.>

Este vídeo pode te interessar