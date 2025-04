Final

Quem vai ganhar o BBB 25? Vote na enquete de HZ e escolha seu favorito

Guilherme, João Pedro ou Renata: o Brasil decide quem leva o prêmio milionário nesta terça-feira (22)

A casa mais vigiada do Brasil está prestes a coroar um novo campeão ou campeã. Depois de 100 dias de provas, alianças, tretas e emoções intensas, o Big Brother Brasil 25 chega à grande final, nesta terça-feira (22), com Guilherme, João Pedro e Renata. >

Os últimos três participantes conquistaram o público de formas muito diferentes e agora disputam o prêmio de R$ 2.720.000 com o apoio da torcida aqui fora. No último Paredão, quem deixou o jogo foi a atriz Vitória Strada, eliminada com 54,52% dos votos. >