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Reta final

Guilherme vence a última prova do 'BBB 25' e garante vaga na final

Guilherme venceu nesta sexta-feira, 18, a última prova do Big Brother Brasil 25 e já está garantido na final. O brother resistiu quase 12 horas e também levou um carro zero para casa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Abril de 2025 às 13:18

Guilherme disputa o Paredão desta semana (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)
Guilherme venceu a última prova do Big Brother Brasil 25 Crédito: Imagem: Reprodução digital | TV Globo
Guilherme venceu nesta sexta-feira, 18, a última prova do Big Brother Brasil 25 e já está garantido na final. O brother resistiu quase 12 horas e também levou um carro zero para casa.
A consagração da vitória - e da vaga na final - será feita na noite desta sexta-feira, no programa ao vivo, quando também será aberto o Paredão com os demais jogadores.
No domingo, 20, um deles será eliminado e os três que restarem estarão na grande final do programa, que acontece na terça-feira, 22.
Um pouco antes da prova, que teve início na noite da quinta-feira, o último eliminado do reality foi Diego Hypolito. Ele estava no Paredão com Vitória Strada e com Renata.
Diego Hypolito foi eliminado com 58,77% da média de votos. Renata ficou com 39,26% e Vitória Strada com apenas 0,97%.

Como foi a prova de resistência

Na prova, os jogadores foram posicionados em cima de uma base em uma plataforma giratória. Cada um deles tinha cinco fichas para usar ao longo da dinâmica para fazer uma recarga agendada.
Em torno dessa plataforma, haviam quatro situações diferentes: três delas continham uma consequência, que podia ser vento, chuva ou calor. Apenas uma tinha uma passarela que levava até o carro.
Toda vez que a plataforma parava de girar, os jogadores acabavam em uma dessas situações. Quando parasse na passarela do carro, o jogador podia optar por bater no botão do celular gigante para fazer uma recarga. O jogador assistia a um vídeo e devia colocar uma ficha no totem carregador e seguir para o carro.
O jogador tinha direito a 5 minutos no total, mas devia bater novamente no botão do celular antes que o tempo terminasse. Se o jogador não batesse no botão a tempo, ele estava eliminado.
A primeira a desistir da prova foi Vitória Strada, após cerca de sete horas. Ela usou todas as fichas de descanso e optou por sair da disputa. Três horas depois, João Pedro também comunicou à direção de prova que estava desistindo.
Renata e Guilherme ainda ficaram por mais duas horas na plataforma, conversando e resistindo ao cansaço e dores no corpo.
Pouco depois das 11 horas, Renata cogitou desistir e conversou com Guilherme. O brother disse que acreditava que ela também estaria na final. Com isso, ela deixou a plataforma e foi anunciada como eliminada da prova.

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