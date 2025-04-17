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Atores fogem de perguntas sobre Cauã Reymond em festa de 'Dona de Mim'

Supostos problemas do ator nos bastidores da Globo vieram a público nos últimos dias
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Abril de 2025 às 08:24

Cauã Reymond fala sobre 'Vale Tudo'
Cauã Reymond fala sobre 'Vale Tudo' Crédito: Reprodução/@cauareymond/@onlylusca
Ele nem está no elenco de "Dona de Mim", mas Cauã Reymond foi um assunto recorrente na festa da novela, nesta quarta-feira (16), no Museu de Arte do Rio. Tudo porque o ator está no olho do furacão na Globo, com rumores frequentes de que estaria se indispondo com parte do elenco de "Vale Tudo" -o que ele nega.
Um dos protagonistas da trama, Juan Paiva não quis falar sobre o assunto. "Não sei o que está acontecendo". Os dois trabalharam juntos em "Um Lugar ao Sol" (2022).
Ernani Moraes já contracenou com o intérprete de Cesar Ribeiro na novela "Como Uma Onda" (2004) e foi na contramão de muitos artistas que eram orientados pelos seus respectivos assessores: "Isso não fala".
"Olha, é uma coisa muito chata esses rumores nos bastidores de uma novela. A gente sabe que isso alimenta o mundo da fofoca", disse Ernani. O Cauã é um cara incrível, bem-humorado e eu gosto muito dele".
Marcello Novaes, com quem Cauã trabalhou em "Avenida Brasil" (2012), preferiu não comentar o assunto "Não tenho a menor ideia do que está acontecendo. Não vou falar sobre isso".
Tony Ramos só disse que o adorava e tinha um bom relacionamento com o colega de "Terra e Paixão"(2023). Preferiu elogiar a trama de Rosane Svartman. "Um primor. Ela é uma autora que gosta de escrever novelas. Faz um folhetim e não inventa".
Tony Ramos também falou dos comentários nas redes sobre estar em uma novela das 19h. "Eu sou um ator movido por bons personagens. Não me importo com o horário nem formato. Faço novelas, minisséries, séries. Enfim, qualquer produção".
A festa de "Dona de Mim" também foi marcada pelas presenças de ex-BBBs. Aline, Vinicius, Camilla e Thamiris posaram no backdrop da novela e deram entrevistas como se fossem atores da trama de Rosane Svartman. "Fomos convidados e não é todo dia que a gente encontra um Tony Ramos ou uma Camila Pitanga. Mas se chamarem para uma participação... Estamos aí", brincou Thamiris.

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