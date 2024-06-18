Caso Cauã Reymond: seu cachorro ou gato foi envenenado? Saiba o que fazer

O cachorro do ator Cauã Reymond foi envenenado Crédito: Reprodução/Instagram/@cauareymond

Após o envenenamento por carne com chumbinho dos cães Romeu e Shakira, do ator Cauã Reymond, muitos tutores ficaram preocupados com seus pets. Principalmente, porque muitas vezes essa maldade pode ser ocasionada por pessoas que moram nas proximidades e não gostam de animais.

O fato gerou solidariedade de várias pessoas nas redes sociais que enviaram mensagens de força para o ator. Os dois cachorros ficaram internados em uma clínica veterinária, mas Romeu não resistiu e foi a óbito. Já Shakira conseguiu sobreviver e teve alta.

A médica-veterinária Érica Baffa, especializada em medicina felina e oncologia, explica que na maioria das vezes o envenenamento é de forma acidental. E a frequência é muito mais alta do que se imagina.

“Muitas pessoas, por exemplo, colocam chumbinho em petiscos com intuito de eliminar ratos, mas os cães ou os gatos podem ingeri-los atraídos pelo cheiro do alimento que envolve o veneno. Mas, infelizmente, existem situações de ingestão de chumbinho com a intenção proposital de matar os animais, são pessoas que se incomodam com os cães e gatos nas proximidades de sua casa e usam deste artifício para exterminá-los”, frisa.

Érica Baffa, médica-veterinária Crédito: Foto: Divulgação

Ela ressalta, ainda, que no caso dos cachorros do ator, o Romeu que foi a óbito pode ter ingerido uma quantidade maior de chumbinho, o que influenciou na absorção e na agressividade dos efeitos colaterais. ⁠Muitos venenos podem vir envoltos em pedaços de pão, queijo, carne ou algo atrativo para o olfato dos animais. Por isso, é bom evitar que comam qualquer coisa que esteja “disponível” na rua.

Os cães e gatos são curiosos, por isso é muito importante evitar que eles farejem locais que não estejam ao alcance dos olhos dos tutores, evitando, assim, o risco do pet de encontrar algo disperso e acabar ingerindo. Andar sempre com coleira facilita guiar esse animal para locais seguros, limpos e abertos”

Embora quando se pensa em veneno, o chumbinho seja a forma mais lembrada, existem outras substâncias que causam envenenamento em animais, como aquelas usadas no controle de pragas e ervas daninhas nas plantas, em materiais de limpeza, na preservação de materiais de construção e até mesmo nos alimentos.

Os principais sintomas de um animal envenenado incluem prostração, ataxia, tremores, vômitos agudos, diarreia, salivação excessiva e dificuldade respiratória. “Em caso de suspeita, quanto mais rápido for o atendimento por um médico-veterinário, mais chances têm o animal de sobreviver”, garante.

Ao suspeitar que o animal ingeriu alguma substância fora da sua rotina, é essencial ter agilidade e tentar localizar qual foi a possível causa do envenenamento, pois o tratamento varia conforme a causa da intoxicação.

Dicas para os primeiros-socorros

• Uma boa dica é dar ao animal carvão ativado, diluído em água. Ele impede a absorção completa do agente tóxico pelo organismo, mas só funciona quando aplicado logo após o incidente.

• Mantenha o animal em jejum. Não dê leite, já que esse alimento pode aumentar e auxiliar na absorção.

• Não ofereça água oxigenada, pois pode gerar gastrite ulcerativa.

• Leve o animal imediatamente a uma clínica veterinária, quando o envenenamento não é tratado a tempo pode resultar em danos neurológicos e até no óbito.

Denuncie

É importante lembrar que segundo a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98) é crime praticar maus-tratos contra animais domésticos, silvestres, nativos ou exóticos. A pena prevista, nesses casos, é de três meses a um ano de detenção, que pode ser aumentada de um sexto a um terço se o crime levar à morte o animal. Quando se tratar de cão ou gato, a pena será de reclusão, de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda (Lei nº 14.064/20).