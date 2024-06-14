4 cuidados com a pele e pelagem de cães e gatos

O bem-estar dos pets depende de cuidados com pele e pelagem para prevenir doenças Crédito: ANURAK PONGPATIMET| Shutterstock

O bem-estar dos pets é uma preocupação crescente entre os tutores que desejam proporcionar qualidade de vida aos seus amigos de quatro patas. Nesse contexto, a pele e a pelagem são indicadores importantes da saúde geral dos animais de estimação, e cuidados adequados podem prevenir uma série de problemas.

De acordo com Laura Nunes, docente do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, os tutores precisam cuidar dessas ‘barreiras naturais’ contra doenças e infecções, que também são importantes para a regulação da temperatura corporal de cães e gatos.

Por isso, abaixo, a especialista lista quatro valiosas dicas para a manutenção da saúde da pele e dos pelos dos pets !

1. Alimentação de qualidade

É importante para a manutenção da boa qualidade da pele e dos pelos o fornecimento de alimentos de qualidade acima da superpremium. No caso de alimentação natural , é necessário que ela seja prescrita pelo médico-veterinário.

2. Banhos regulares

A frequência dos banhos depende do tipo de pelagem e da atividade do pet . Cães de pelo curto podem precisar de banhos mensais, enquanto cachorros de pelo longo ou de raças específicas podem necessitar de cuidados mais frequentes. Para gatos, banhos são menos frequentes, a menos que apresentem sujeira visível ou problemas de pele.

Para o banho, utilize sempre produtos específicos para pets , evitando shampoos humanos que podem ser agressivos e causar irritação. Escolha produtos suaves, hipoalergênicos e, se necessário, com propriedades medicinais recomendadas por um veterinário.

Produtos específicos para pele e pelagem previnem alergias e irritações Crédito: Bohdan Malitskiy | Shutterstock

3. Produtos específicos

Produtos específicos para cuidados com a pele e a pelagem são essenciais para prevenir alergias e irritações. Além de shampoos, condicionadores e sprays, há produtos terapêuticos indicados para pets com condições dermatológicas específicas, como dermatites e alergias.

Consulte sempre um veterinário antes de introduzir novos produtos na rotina de cuidados do seu animal de estimação. Produtos naturais e sem fragrâncias artificiais geralmente são escolhas mais seguras.

4. Escovação

A escovação regular é fundamental para a saúde da pele e da pelagem dos pets . Ela ajuda a remover pelos soltos, prevenir nós e emaranhados, e distribuir os óleos naturais da pele, promovendo pelos brilhantes e saudáveis.