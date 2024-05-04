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Bichinho de estimação

5 dicas para descobrir o tamanho que ficará o seu cachorro

Saber o tamanho do pet pode ajudar os tutores a planejarem cuidados veterinários, atividades físicas e dieta
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 04 de Maio de 2024 às 18:00

Imagem Edicase Brasil
Saber o tamanho que o cachorro ficará é importante para oferecer bem-estar ao pet Crédito: JessicaMcGovern | Shutterstock
Uma dúvida comum entre as famílias que adotam um cachorro é o tamanho que o animal terá quando adulto. Todavia, ter esse tipo de informação é importante para criar um ambiente ideal para o animal, tanto em termos de espaço físico quanto de suprimentos necessários. Além disso, saber o tamanho do pet pode ajudar os tutores a planejarem cuidados veterinários, atividades físicas e dieta.
A boa notícia é que existem truques e técnicas que podem auxiliar na previsão do tamanho futuro do cachorro, permitindo que os tutores se preparem da melhor maneira para o crescimento e desenvolvimento do seu animal de estimação. Abaixo, confira algumas dicas!

1. Raça e linhagem

Para ter uma ideia geral do tamanho que ficará o seu cachorro , pesquise sobre a raça e a linhagem. Isso porque algumas delas têm padrões específicos. O golden retriever, por exemplo, pode medir de 51 a 61 cm e pesar até 31,5 kg quando atinge a fase adulta.

2. Observe os pais do cachorro

O tamanho dos pais ajuda a ter uma ideia do tamanho que o filhote ficará quando adulto. No entanto, é importante lembrar que nem sempre os cachorrinhos terão a mesma dimensão que os pais, principalmente se o animal for sem raça definida.
Imagem Edicase Brasil
Características físicas do cachorro ajudam o veterinário a identificar o tamanho que ele ficará Crédito: Pressmaster | Shutterstock

3. Consulte um veterinário

A idade, o peso e as características físicas podem ajudar o veterinário a identificar o tamanho que ficará o cachorro na fase adulta. Isso porque esse profissional tem experiência em avaliar o crescimento dos animais.

4. Tamanho das patas

Geralmente, as patas do filhote podem fornecer algumas pistas sobre o tamanho que ele terá quando adulto. Geralmente, cachorrinhos com patas grandes, desproporcionais em relação ao corpo, tendem a crescer mais do que aqueles com patas menores.

5. Cálculo do peso estimado

Existe um cálculo que pode ajudar a prever o peso estimado que o cachorro terá na fase adulta. Para isso, divida o peso do filhote pela idade dele em semanas e multiplique por 52 (número de semanas em um ano).

Exemplo:

  • (Peso do filhote / Idade do filhote em semanas) × 52 = Peso adulto
  • (2/12) x 52 = 8,6 kg

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