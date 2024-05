Saiba quais as plantas e flores inimigas dos animais de estimação

Gato Thor morreu após ingerir planta ornamental tóxica. Crédito: Acervo pessoal

Tudo começou com a compra de uma planta ornamental na floricultura conhecida como Monstera adansonii. De folhas brilhantes, chama a atenção de quem gosta de tê-las para dar um charme à casa. O que a psicóloga organizacional Mônica Vidigal não sabia, ao adquiri-la, é que a espécie era tóxica e levaria a óbito um de seus grandes companheiros de vida, o gatinho Thor, de 7 anos.



Ela explica que teve felinos a vida inteira e sempre foi cuidadosa com flores e plantas em casa. “Sabe aquele momento de bobeira? Eu deveria ter corrido atrás de informações sobre a espécie antes de comprá-la. Sempre quis ter uma dessas, mas como é difícil, já tinha deixado esse desejo para lá. Até que fui em uma floricultura em Vitória, vi uma e a trouxe para casa e, agora, estou sofrendo muito com a falta do meu filho de quatro patas”.

Mônica conta que tudo começou quando percebeu pouco tempo depois um pequeno vômito no chão. “Como trabalho fora de casa durante o dia todo, só fui perceber após um tempo que era o Thor que estava colocando pra fora aquela espuma branca”.

Imediatamente ela se desfez da planta, levou para a casa da mãe e encaminhou o gatinho ao médico-veterinário, que chegou à clínica com um quadro de anemia e de desidratação, mas controlado. Fez todos os exames e foi liberado para ser medicado em casa. Mas não melhorou e acabou ficando três dias internado e depois em casa teve uma melhora significativa durante uns 20 dias, até que de repente teve uma queda brusca e o resto foi só dor para o coração de sua tutora.

“Infelizmente, aprendi pela dor de perder o Thor o que uma planta tóxica pode causar no organismo de um animal de estimação, é um combo que vai acometendo todos os órgãos. Entendo que a responsabilidade é totalmente minha, mas, pôxa, os estabelecimentos que oferecem flores e plantas poderiam pelo menos perguntar se a cliente tem um pet em casa, e não só se a planta ou flor vai ficar na sombra ou no sol. Acho que seria bom um treinamento para funcionários nesse sentido”, sugere, emocionada.

A psicóloga Mônica Vidigal e o gatinho Thor . Crédito: Acervo pessoal

A professora do Departamento de Medicina Veterinária do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), que atua em patologia animal, Louisiane de Carvalho Nunes, explica que muitas plantas podem ser tóxicas para animais domésticos, tanto as folhas quanto as flores e os frutos.

“Os sinais clínicos nos animais dependem da espécie da planta consumida (que podem possuir princípios tóxicos distintos), da parte tóxica ingerida e da quantidade. No caso das plantas ornamentais os sinais mais comuns são a inflamação na língua (glossite), na cavidade oral (estomatite), no estômago (gastrite) e no intestino (enterite). Entretanto, existem plantas que podem causar lesões diretas no sistema nervoso central e no sistema cardiovascular e os sinais podem ser mais graves e o pet deve ir imediatamente ao médico-veterinário”.

Louisiane ressalta que as plantas do gênero Monstera podem causar intoxicações em animais de estimação. Agora, quanto aos locais que vendem plantas, eu entendo que não é a finalidade deles prestar essas informações. Contudo, seria importante que os comerciantes tivessem ciência de que existem plantas ornamentais tóxicas e que auxiliar os compradores na hora da escolha seria um diferencial para o estabelecimento, ajudando a evitar essas fatalidades”.

O que levar em conta ao ter uma planta em casa:

A escolha da planta para decoração da casa, principalmente no ambiente interno, deve levar em consideração em primeiro lugar a espécie vegetal (plantas com ou sem flores) e, sobretudo, o comportamento do animal





Caso a opção seja por espécies de plantas não tóxicas, como a comigo-ninguém-pode (Dieffenbachia picta), costela-de-adão (Monstera deliciosa), espirradeira (Nerium oleander), azaleia (Rhododendron simsii), coroa-de-cristo (Euphorbia milli), entre outras, é melhor evitar de colocá-las nas áreas internas. A não ser que sejam instaladas em locais que os animais não tenham acesso





Nos casos dos animais domésticos, evite plantas que exalem odor forte e sejam laticíferas (secretoras de látex). Geralmente, essas plantas que possuem secreção semelhante ao leite, causam sérias irritações nos olhos e trato gastrintestinal dos animais

