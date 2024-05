Enchentes: médico-veterinário dá dicas para garantir a sobrevivência de animais

As chuvas que atingem o Rio Grande do Sul nos últimos dias têm chamado a atenção de um Brasil perplexo diante da proporção da tragédia, cuja enchente atingiu praticamente todas as cidades gaúchas. Diante disso, uma grande mobilização do Poder Público, instituições privadas e sem fins lucrativos, além de dezenas de cidadãos voluntários, tanto do Sul quanto do restante do País, vem ocorrendo com uma única missão: salvar vidas, incluindo os animais. Segundo o governo do RS, quase 6 mil animais já foram socorridos.