Gato do rapper Oruam, espécie Savannah pode chegar a R$ 140 mil

O rapper Oruam e a empresária Anna Júlia Dannala com gatos Savannah. Crédito: Reprodução/Instagram e Reserva Lucky Stone

Recentemente o rapper Oruam publicou um vídeo nas redes sociais que mostra o seu animal de estimação, um Savannah F1, o Malandrex, pulando em cima dele e o arranhando. A postagem chamou a atenção dos seguidores, preocupados com a atitude do felino. Por isso, a coluna É o bicho foi atrás de um especialista para falar do comportamento da espécie. A empresária Anna Julia Dannala, do Gatil Reserva Lucky Stone, em Valinhos (SP), conta tudo pra gente na matéria desta semana.

Tudo começou em 1986, quando a gatinha doméstica da americana Judee Frank deu à luz a um gato híbrido, resultado do cruzamento com um Serval Africano. A fêmea recebeu o nome de Savannah e, alguns anos depois, deu à luz três filhotes. Mas só em 2012 que a raça Savannah passou a ser reconhecida oficialmente pelo TICA (The International Cat Association). É por essas singularidades, explica a empresária, que a raça é considerada uma das mais raras e caras do mundo.

Anna Julia explica que Savannahs são muito enérgicos, mesmo nas gerações distantes a raça mantém um nível muito mais alto de energia em relação a um gato comum. “Dormem pouco, gostam de saltar e correr. Nas gerações mais próximas, especialmente F1, os adultos mantêm pela vida toda a mesma energia de filhotes, é difícil cansá-los”, frisa.

Ela informa que o indicado nesses casos é passear de peitoral e guia com frequência em área externa, onde possam jogar bola e buscar objetos. “Eles gostam de brincadeiras semelhantes às dos cães, de brinquedos grandes (todo cuidado com peças pequenas). Além disso, gostam de se divertir em tanques, lagos, piscinas, banheiras. São animais de hábitos noturnos, brincam à noite, tiram cochilos durante o dia”.

É muito importante, destaca Anna Julia, entender que os Savannahs não são agressivos, apenas brincalhões. “Mas por sua força, as brincadeiras acabam sendo mais pesadas, brutas, por isso não são recomendados para crianças, pois podem machucá-las, mas não atacam ninguém. O F1 tem a força de um felino selvagem, principalmente nas patas, pois o estilo de caça do Serval é com as patas, caçam no tapa, e o F1 herda isso. “É uma força natural que acaba sendo demonstrada sem querer nas brincadeiras”.

Essa energia do F1 faz parte da natureza dessa geração, não dá para exigir que ele não brinque como um selvagem, a hibridação e a domesticação apenas os deixa mais sociáveis e amorosos com humanos mas não tira suas armas (seus dentes e unhas afiadas) e nem elimina seus instintos. É por isso que existem as gerações distantes, para diminuir essa força

As brincadeiras são as mesmas que os felinos fazem na natureza com suas mães e irmãos, como pular nas costas do humano, dar tapas, dar susto e brincar de esconde-esconde. “E acabam às vezes em alguns arranhões pois as unhas são afiadas, mas tudo o que fazem com seus tutores é por afeição e carinho. A forma que demonstram esse amor é totalmente diferente de um gato doméstico”, conclui.

Dez curiosidades sobre os Savannahs

1 - Para todas as gerações é necessário uma alimentação rica em proteínas e minerais





2 - Para as gerações próximas: carne e ossos, variedade, presas abatidas,jamais incentive o oferecimento de presas vivas para não ativar o instinto de caça. Além de ração sem grãos e sem transgênicos para as gerações distantes (F3 em diante, alguns F2 comem ração também). Água para brincar e beber





3 - Proporcionar bastante estímulo mental e físico para evitar o tédio e o comportamento destrutivo





4 - Vacinação e prevenção de vermes são o básico para garantir a saúde. São animais rústicos





5 - Carinho, respeito e confiança e ambientes que proporcionem gasto de energia com segurança. Gostam de “conversar” com seus tutores, são inteligentes demais e curiosos





6 - Savannahs são leais ao extremo, são eternamente fieis às suas famílias, os F1 são os que têm essa característica mais forte. Gostam de muita atenção





7 - Possuem uma linguagem própria, na cauda, nas orelhas, nos olhos, na vocalização, a comunicação da voz costuma ser muito diversa, com miados, chiados, piados, silvos, ronronar. São muito expressivos vocalmente e com a linhagem corporal também. É preciso estudar, observar e aprender o que eles querem dizer para uma convivência plena e saudável, em especial quando se trata do mais selvagem: o F1





8 - A socialização precoce é fundamental, são divertidos e ativos. Ao escolher um gato Savannah você precisa analisar se ele se adequa ao seu estilo de vida. As gerações F1 e F2 são as que exigem mais dedicação, interação, tempo e espaço dos tutores, as gerações posteriores são boas para todos os públicos, crianças, idosos, apartamentos, casas, viajantes e pessoas caseiras





9 - São conhecidos por sua natureza ativa, brincalhona e aventureira. São descritos como enérgicos, curiosos e inteligentes. É importante fornecer-lhes bastante estímulo mental e físico para mantê-los felizes e saudáveis





10 - O valor para adquirir um Savannah, dependendo da geração, varia de R$ 6 mil a R$ 140 mil.

