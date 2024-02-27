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Pet novo

Preparando a casa: o que considerar antes de adotar um gato

Caixa de areia, proteção nas janelas e brinquedos são alguns dos itens necessários para garantir uma tutela responsável; confira as dicas

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 13:00

Publicado em 

27 fev 2024 às 13:00
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Use brinquedos e petiscos para auxiliar no desenvolvimento dos gatos
Use brinquedos e petiscos para auxiliar no desenvolvimento dos gatos Crédito: Pexels
Basta dar uma volta pelas redes sociais para se deparar com vídeos de gatos divertidos e engraçados fazendo as peripécias mais inimagináveis do mundo. Os felinos estão conquistando cada vez mais espaço nos lares e nos corações dos brasileiros. O Censo Pet do Instituto Pet Brasil revela que já são mais de 27 milhões nos lares. A preferência por eles cresceu 6% no país, enquanto o número de cães subiu 4%.
A professora do curso de Medicina Veterinária do UniCuritiba, a médica-veterinária Ana Elisa Arruda Rocha, lembra que é preciso preparar o lar antes de recebê-los. “Os gatos dão a ‘falsa’ impressão de serem mais independentes, mas, assim como outros pets, precisam de cuidados em relação à sua saúde, à segurança e ao bem-estar”, alerta.
A professora do curso de Medicina Veterinária do UniCuritiba, a médica-veterinária Ana Elisa Arruda Rocha
A professora do curso de Medicina Veterinária do UniCuritiba, a médica-veterinária Ana Elisa Arruda Rocha Crédito: Divulgação
A advogada e psicanalista Josânia Pretto conta como foi o processo de adotar três gatos , inclusive a adaptação da casa para receber os novos integrantes.
“O Jack foi o primeiro, estava me divorciando na época que o adotei. Com três filhos, o menor tinha 3 anos, acabamos durante o caminho da escola parando em um pet shop e na gaiolinha tinham dois felinos, um era o Jack que definitivamente nos escolheu como tutores. E lá mesmo compramos tudo o que ele precisava, a ração, os potes de água e alimentação e brinquedos”, ressalta.
"Assim que foi possível, o castramos. Ele é o nosso xodó, nosso chamego, quando alguém fica doente, não sai de perto. Hoje, está com 10 anos e meu filho caçula com 14. Nunca pensamos em ter bichanos, mas nos apaixonamos tanto, que depois vieram mais duas, a Sharon e a Lola. Todos nos fazem muito bem”
Confira algumas dicas importantes antes de levar um felino para dentro de casa.
  • Estime os recursos financeiros e o tempo que você terá disponível para os cuidados com o gato. A expectativa de vida desses pets é de 15 a 20 anos.

  • Os gatos necessitam de uma cama confortável, arranhadores, escaladores ou prateleiras, alimentação adequada para a idade, caixa de areia e tigelas para comida e água.

  • O ideal é uma caixa de areia para cada gato da casa e uma extra. Elas devem ser espaçosas, profundas e com substrato suficiente para que consigam enterrar as fezes. 

  • Mantenha sempre disponível água limpa e fresca. Escolha potes de água e comida com boca larga. Os gatos não gostam de encostar os bigodes nas bordas enquanto bebem ou comem.

  • Ofereça alimentação adequada, invista em alimentos úmidos (patês para gato) e proteínas de origem animal, como peito de frango e carne bovina. Não ofereça apenas ração seca.

  • Se já tiver um gato na casa, antes de aproximá-los faça exames para identificar eventuais doenças transmissíveis. Deixe o novo gato em quarentena e faça a adaptação gradativa.

  • Reunir vários gatos em um mesmo ambiente pode gerar estresse e dificuldades de adaptação e relacionamento entre eles. A dica é adotar, juntos, animais que já se davam bem.

  • Use brinquedos e petiscos para auxiliar no desenvolvimento do seu pet.
      
  • Faça a microchipagem ou coloque uma coleira com placa de identificação e informações de contato.

  • Tenha uma caixa de transporte para levá-lo ao médico-veterinário, em viagens ou passeios.

  • Bloqueie o acesso do gato a possíveis rotas de fuga ou locais perigosos, como prateleiras com produtos de limpeza, vasos de planta ou fios elétricos.

  • Converse com o médico-veterinário sobre alimentação, comportamento, bem-estar, vacinas, antipulgas, vermífugos e castração. 

  • Instale proteção nas janelas e sacadas. Ativos e curiosos, os gatos têm facilidade para escalar e podem cair de locais altos.

  • Dedique um tempo para dar atenção e brincar com o seu gato. Brinquedos simples, como bolas de papel e caixas de papelão são ótimos recursos para manter o pet feliz e saudável.

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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