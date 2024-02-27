Preparando a casa: o que considerar antes de adotar um gato

Use brinquedos e petiscos para auxiliar no desenvolvimento dos gatos Crédito: Pexels

Basta dar uma volta pelas redes sociais para se deparar com vídeos de gatos divertidos e engraçados fazendo as peripécias mais inimagináveis do mundo. Os felinos estão conquistando cada vez mais espaço nos lares e nos corações dos brasileiros. O Censo Pet do Instituto Pet Brasil revela que já são mais de 27 milhões nos lares. A preferência por eles cresceu 6% no país, enquanto o número de cães subiu 4%.

A professora do curso de Medicina Veterinária do UniCuritiba, a médica-veterinária Ana Elisa Arruda Rocha, lembra que é preciso preparar o lar antes de recebê-los. “Os gatos dão a ‘falsa’ impressão de serem mais independentes, mas, assim como outros pets, precisam de cuidados em relação à sua saúde, à segurança e ao bem-estar”, alerta.

A professora do curso de Medicina Veterinária do UniCuritiba, a médica-veterinária Ana Elisa Arruda Rocha Crédito: Divulgação

A advogada e psicanalista Josânia Pretto conta como foi o processo de adotar três gatos , inclusive a adaptação da casa para receber os novos integrantes.

“O Jack foi o primeiro, estava me divorciando na época que o adotei. Com três filhos, o menor tinha 3 anos, acabamos durante o caminho da escola parando em um pet shop e na gaiolinha tinham dois felinos, um era o Jack que definitivamente nos escolheu como tutores. E lá mesmo compramos tudo o que ele precisava, a ração, os potes de água e alimentação e brinquedos”, ressalta.

"Assim que foi possível, o castramos. Ele é o nosso xodó, nosso chamego, quando alguém fica doente, não sai de perto. Hoje, está com 10 anos e meu filho caçula com 14. Nunca pensamos em ter bichanos, mas nos apaixonamos tanto, que depois vieram mais duas, a Sharon e a Lola. Todos nos fazem muito bem”

Confira algumas dicas importantes antes de levar um felino para dentro de casa.