Preparando a casa: o que considerar antes de adotar um gato

- Estime os recursos financeiros e o tempo que você terá disponível para os cuidados com o gato. A expectativa de vida desses pets é de 15 a 20 anos.
- Os gatos necessitam de uma cama confortável, arranhadores, escaladores ou prateleiras, alimentação adequada para a idade, caixa de areia e tigelas para comida e água.
- O ideal é uma caixa de areia para cada gato da casa e uma extra. Elas devem ser espaçosas, profundas e com substrato suficiente para que consigam enterrar as fezes.
- Mantenha sempre disponível água limpa e fresca. Escolha potes de água e comida com boca larga. Os gatos não gostam de encostar os bigodes nas bordas enquanto bebem ou comem.
- Ofereça alimentação adequada, invista em alimentos úmidos (patês para gato) e proteínas de origem animal, como peito de frango e carne bovina. Não ofereça apenas ração seca.
- Se já tiver um gato na casa, antes de aproximá-los faça exames para identificar eventuais doenças transmissíveis. Deixe o novo gato em quarentena e faça a adaptação gradativa.
- Reunir vários gatos em um mesmo ambiente pode gerar estresse e dificuldades de adaptação e relacionamento entre eles. A dica é adotar, juntos, animais que já se davam bem.
- Use brinquedos e petiscos para auxiliar no desenvolvimento do seu pet.
- Faça a microchipagem ou coloque uma coleira com placa de identificação e informações de contato.
- Tenha uma caixa de transporte para levá-lo ao médico-veterinário, em viagens ou passeios.
- Bloqueie o acesso do gato a possíveis rotas de fuga ou locais perigosos, como prateleiras com produtos de limpeza, vasos de planta ou fios elétricos.
- Converse com o médico-veterinário sobre alimentação, comportamento, bem-estar, vacinas, antipulgas, vermífugos e castração.
- Instale proteção nas janelas e sacadas. Ativos e curiosos, os gatos têm facilidade para escalar e podem cair de locais altos.
- Dedique um tempo para dar atenção e brincar com o seu gato. Brinquedos simples, como bolas de papel e caixas de papelão são ótimos recursos para manter o pet feliz e saudável.