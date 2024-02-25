10 raças de gato mais caras do mundo

O gato ashera está entre as raças mais caras do mundo Crédito: Mirencats | Shutterstock

O mundo dos felinos é diverso e fascinante, abrigando uma ampla variedade de raças de gatos, cada uma com suas características únicas e encantadoras. O que chama a atenção é que algumas delas podem alcançar valores consideravelmente altos no mercado de animais de estimação. Esses preços elevados muitas vezes estão relacionados às características exclusivas desses bichanos, como pelagem exótica, tamanho imponente ou traços genéticos raros.

A seguir, conheça alguns dos gatos mais caros do mundo.

1. Ashera

O ashera é um bichano gigante com pelagem hipoalergênica, aparência semelhante a um leopardo, porte atlético e personalidade dócil. É ativo, inteligente e brincalhão. Ele é resultado do cruzamento entre gato doméstico, serval e leopardo asiático. Pode custar a partir de R$ 500 mil.

2. Savannah

O gato savannah é uma das raças mais recentes e caras do mundo Crédito: Kolomenskaya Kseniya | Shutterstock

O gato savannah é uma fascinante combinação entre a elegância selvagem do serval africano e a domesticidade dos gatos comuns. É uma das raças mais recentes e caras que existem – podem custar até R$ 120 mil. Ele tem orelhas grandes, corpo magro e pelagem curta com manchas distintas, herdadas de seus ancestrais servais.

3. Bengal

O gato da raça bengal, também conhecido como gato-de-bengala, surgiu nos Estados Unidos na década de 1960. Ele é fruto do cruzamento entre um gato doméstico e um leopardo asiático. O seu diferencial é a pelagem macia e brilhante, com manchas ou rosetas semelhantes às de um leopardo, além de um corpo musculoso e magro. Ele pode custar até R$ 120 mil.

4. Sphynx

O gato sphynx se destaca não apenas por sua aparência, mas também por seu temperamento extrovertido e sociável Crédito: Dmitruj | Shutterstock

O gato da raça sphynx é conhecido por sua aparência única. Ele nem sempre é totalmente sem pelos. Isso porque pode haver uma penugem fina e aveludada no corpo, proporcionando uma sensação suave ao toque. Além da sua aparência, ele é notável por seu temperamento extrovertido e sociável. Esse bichano pode custar a partir de R$ 3 mil.

5. Chausie

Resultante do cruzamento entre o gato doméstico e o selvagem do Egito, o chausie é um felino grande e musculoso. Sua personalidade é enérgica e inteligente, refletindo sua herança selvagem. Seu preço pode variar de R$ 4 mil a R$ 15 mil.

6. Persa

O gato persa costuma ser muito carinhoso e tranquilo Crédito: ANURAK PONGPATIMET | ShutterStock

Conhecido por sua elegância e pelagem exuberante, o gato persa é uma raça antiga originária do Irã. Seu temperamento é tranquilo e amigável, sendo uma excelente opção para companhia. O seu valor pode alcançar até R$ 7.000.

7. Maine coon

Considerado o maior gato doméstico, o maine coon é originário dos Estados Unidos. Eles são afetuosos, inteligentes e sociáveis. Geralmente se dão bem com crianças e outros animais de estimação. Têm corpo musculoso, pernas longas e cauda grande e peluda. O preço pode variar de R$ 2.500 a R$ 8 mil.

8. Ragdoll

A personalidade dócil e tranquila do ragdoll o torna um excelente animal de estimação Crédito: otsphoto | Shutterstock

O ragdoll tem uma personalidade dócil e tranquila, o que o torna um excelente animal de estimação. Originário dos Estados Unidos, esse gato é conhecido por seu tamanho grande, pelagem macia e olhos azuis expressivos. O preço médio varia de R$ 2 mil a R$ 10 mil.

9. Peterbald

O peterbald é uma raça de origem russa, conhecida por sua aparência elegante e pela ausência parcial ou total de pelos. É geralmente reconhecido por sua natureza afetuosa e social. São gatos extrovertidos que desfrutam da companhia de seus tutores, mostrando-se carinhosos e receptivos a interações frequentes. Ele pode custar até R$15 mil.

10. Scottish fold

O scottish fold tem orelhas dobradas e é um bichano tranquilo Crédito: Andrey Tairov | Shutterstock