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Mundo pet

10 raças de gato mais caras do mundo

Esses preços elevados muitas vezes estão relacionados às características exclusivas desses felinos, como orelhas dobradas e ausência de pelos
Portal Edicase

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Publicado em 25 de Fevereiro de 2024 às 15:00

Imagem Edicase Brasil
O gato ashera está entre as raças mais caras do mundo Crédito: Mirencats | Shutterstock
O mundo dos felinos é diverso e fascinante, abrigando uma ampla variedade de raças de gatos, cada uma com suas características únicas e encantadoras. O que chama a atenção é que algumas delas podem alcançar valores consideravelmente altos no mercado de animais de estimação. Esses preços elevados muitas vezes estão relacionados às características exclusivas desses bichanos, como pelagem exótica, tamanho imponente ou traços genéticos raros. 
A seguir, conheça alguns dos gatos mais caros do mundo.

1. Ashera

O ashera é um bichano gigante com pelagem hipoalergênica, aparência semelhante a um leopardo, porte atlético e personalidade dócil. É ativo, inteligente e brincalhão. Ele é resultado do cruzamento entre gato doméstico, serval e leopardo asiático. Pode custar a partir de R$ 500 mil.

2. Savannah

Imagem Edicase Brasil
O gato savannah é uma das raças mais recentes e caras do mundo Crédito: Kolomenskaya Kseniya | Shutterstock
O gato savannah é uma fascinante combinação entre a elegância selvagem do serval africano e a domesticidade dos gatos comuns. É uma das raças mais recentes e caras que existem – podem custar até R$ 120 mil. Ele tem orelhas grandes, corpo magro e pelagem curta com manchas distintas, herdadas de seus ancestrais servais.

3. Bengal

O gato da raça bengal, também conhecido como gato-de-bengala, surgiu nos Estados Unidos na década de 1960. Ele é fruto do cruzamento entre um gato doméstico e um leopardo asiático. O seu diferencial é a pelagem macia e brilhante, com manchas ou rosetas semelhantes às de um leopardo, além de um corpo musculoso e magro. Ele pode custar até R$ 120 mil.

4. Sphynx 

Imagem Edicase Brasil
O gato sphynx se destaca não apenas por sua aparência, mas também por seu temperamento extrovertido e sociável Crédito: Dmitruj | Shutterstock
O gato da raça sphynx é conhecido por sua aparência única. Ele nem sempre é totalmente sem pelos. Isso porque pode haver uma penugem fina e aveludada no corpo, proporcionando uma sensação suave ao toque. Além da sua aparência, ele é notável por seu temperamento extrovertido e sociável. Esse bichano pode custar a partir de R$ 3 mil.

5. Chausie

Resultante do cruzamento entre o gato doméstico e o selvagem do Egito, o chausie é um felino grande e musculoso. Sua personalidade é enérgica e inteligente, refletindo sua herança selvagem. Seu preço pode variar de R$ 4 mil a R$ 15 mil.

6. Persa 

Imagem Edicase Brasil
O gato persa costuma ser muito carinhoso e tranquilo Crédito: ANURAK PONGPATIMET | ShutterStock
Conhecido por sua elegância e pelagem exuberante, o gato persa é uma raça antiga originária do Irã. Seu temperamento é tranquilo e amigável, sendo uma excelente opção para companhia. O seu valor pode alcançar até R$ 7.000. 

7. Maine coon 

Considerado o maior gato doméstico, o maine coon é originário dos Estados Unidos. Eles são afetuosos, inteligentes e sociáveis. Geralmente se dão bem com crianças e outros animais de estimação. Têm corpo musculoso, pernas longas e cauda grande e peluda. O preço pode variar de R$ 2.500 a R$ 8 mil.

8. Ragdoll 

Imagem Edicase Brasil
A personalidade dócil e tranquila do ragdoll o torna um excelente animal de estimação Crédito: otsphoto | Shutterstock
O ragdoll tem uma personalidade dócil e tranquila, o que o torna um excelente animal de estimação. Originário dos Estados Unidos, esse gato é conhecido por seu tamanho grande, pelagem macia e olhos azuis expressivos. O preço médio varia de R$ 2 mil a R$ 10 mil. 

9. Peterbald 

O peterbald é uma raça de origem russa, conhecida por sua aparência elegante e pela ausência parcial ou total de pelos. É geralmente reconhecido por sua natureza afetuosa e social. São gatos extrovertidos que desfrutam da companhia de seus tutores, mostrando-se carinhosos e receptivos a interações frequentes. Ele pode custar até R$15 mil.

10. Scottish fold 

Imagem Edicase Brasil
O scottish fold tem orelhas dobradas e é um bichano tranquilo Crédito: Andrey Tairov | Shutterstock
Caracterizado por suas orelhas dobradas para frente, o scottish fold tem origens na Escócia. É conhecido por sua natureza doce e afetuosa. São gatos tranquilos, que se adaptam facilmente a ambientes domésticos. O valor desse bichano pode variar entre R$ 5 mil e R$ 10 mil.  

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