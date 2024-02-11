10 cuidados com o gato após a castração

Cuidados pós-cirúrgicos garantem o bem-estar dos gatos após a castração Crédito: lookstudio | Freepik

A castração é um procedimento de extrema importância para os gatos, desempenhando um papel crucial na promoção da saúde e do bem-estar desses animais. “Além de controlar a população de cães e gatos, a castração evita doenças como tumores mamários e de ovários, doenças uterinas como a piometra, hiperplasia prostática benigna e tumores prostáticos. A castração também ajuda a evitar desequilíbrios hormonais em fêmeas e comportamento agressivo em machos”, explica o veterinário Marcio Waldman, fundador e CEO da PetLove.

No entanto, tão importante quanto o procedimento em si, são os cuidados pós-cirúrgicos. Estes desempenham um papel vital na garantia de uma recuperação segura e confortável para o gato. Por isso, abaixo, confira como cuidar do seu bichano após a castração!

1. Monitoramento pós-operatório

Observar atentamente o gato nas primeiras horas após a cirurgia é vital para detectar qualquer sinal de complicação, como sangramento excessivo, reação adversa à anestesia ou alterações no comportamento.

2. Confinamento adequado

Manter o gato em um ambiente tranquilo e confinado evita que ele se movimente demais nas primeiras horas e dias após a cirurgia, reduzindo o risco de lesões nos pontos cirúrgicos e promovendo uma recuperação mais rápida.

3. Controle da alimentação

Oferecer pequenas porções de comida facilita a digestão e evita náuseas, comuns após a cirurgia. Além disso, evita o ganho de peso, que pode ser mais frequente em gatos castrados.

4. Evitar a lambida excessiva

Gatos tendem a lamber a área cirúrgica, o que pode comprometer a cicatrização. O uso de colares elizabetanos ou roupinhas impede o acesso direto à região operada.

Medicar os gatos na hora certa ajuda a controlar a dor e evita infecções Crédito: Freepik | Freepik

5. Administração de medicamentos prescritos

Seguir rigorosamente o plano de medicamentos prescrito pelo veterinário ajuda a controlar a dor, prevenir infecções e promover uma recuperação mais confortável. Por isso, fique atento e respeite as dosagens e os horários.

6. Higiene adequada

Manter a área ao redor da incisão limpa e seca é essencial para prevenir infecções. Por isso, evite banhos nos primeiros dias e limpe suavemente a área com um pano úmido, se necessário ou conforme orientação do veterinário.

7. Acompanhamento veterinário regular

Consultas de acompanhamento permitem que o veterinário avalie a evolução da cicatrização e ajuste o tratamento conforme necessário, garantindo uma recuperação completa.

8. Restrição de atividades

Limitar o acesso a áreas elevadas e restringir atividades extenuantes previne lesões nos pontos cirúrgicos e promove uma recuperação tranquila. Por isso, mantenha brinquedos e objetos de interesse ao alcance do gato, evitando saltos e movimentos bruscos.

9. Estímulo mental e socialização moderados

Apesar do repouso necessário, proporcionar estímulos mentais leves e interação social moderada ajuda a manter o bem-estar emocional do gato durante o período de recuperação. Por isso, ofereça brinquedos interativos e momentos tranquilos de interação.

10. Prevenção de infecções