10 cuidados com o gato após a castração

A castração é um procedimento de extrema importância para os gatos, desempenhando um papel crucial na promoção da saúde e do bem-estar desses animais. “Além de controlar a população de cães e gatos, a castração evita doenças como tumores mamários e de ovários, doenças uterinas como a piometra, hiperplasia prostática benigna e tumores prostáticos. A castração também ajuda a evitar desequilíbrios hormonais em fêmeas e comportamento agressivo em machos”, explica o veterinário Marcio Waldman, fundador e CEO da PetLove.
No entanto, tão importante quanto o procedimento em si, são os cuidados pós-cirúrgicos. Estes desempenham um papel vital na garantia de uma recuperação segura e confortável para o gato. Por isso, abaixo, confira como cuidar do seu bichano após a castração!
1. Monitoramento pós-operatório
Observar atentamente o gato nas primeiras horas após a cirurgia é vital para detectar qualquer sinal de complicação, como sangramento excessivo, reação adversa à anestesia ou alterações no comportamento.
2. Confinamento adequado
Manter o gato em um ambiente tranquilo e confinado evita que ele se movimente demais nas primeiras horas e dias após a cirurgia, reduzindo o risco de lesões nos pontos cirúrgicos e promovendo uma recuperação mais rápida.
3. Controle da alimentação
Oferecer pequenas porções de comida facilita a digestão e evita náuseas, comuns após a cirurgia. Além disso, evita o ganho de peso, que pode ser mais frequente em gatos castrados.
4. Evitar a lambida excessiva
Gatos tendem a lamber a área cirúrgica, o que pode comprometer a cicatrização. O uso de colares elizabetanos ou roupinhas impede o acesso direto à região operada.
5. Administração de medicamentos prescritos
Seguir rigorosamente o plano de medicamentos prescrito pelo veterinário ajuda a controlar a dor, prevenir infecções e promover uma recuperação mais confortável. Por isso, fique atento e respeite as dosagens e os horários.
6. Higiene adequada
Manter a área ao redor da incisão limpa e seca é essencial para prevenir infecções. Por isso, evite banhos nos primeiros dias e limpe suavemente a área com um pano úmido, se necessário ou conforme orientação do veterinário.
7. Acompanhamento veterinário regular
Consultas de acompanhamento permitem que o veterinário avalie a evolução da cicatrização e ajuste o tratamento conforme necessário, garantindo uma recuperação completa.
8. Restrição de atividades
Limitar o acesso a áreas elevadas e restringir atividades extenuantes previne lesões nos pontos cirúrgicos e promove uma recuperação tranquila. Por isso, mantenha brinquedos e objetos de interesse ao alcance do gato, evitando saltos e movimentos bruscos.
9. Estímulo mental e socialização moderados
Apesar do repouso necessário, proporcionar estímulos mentais leves e interação social moderada ajuda a manter o bem-estar emocional do gato durante o período de recuperação. Por isso, ofereça brinquedos interativos e momentos tranquilos de interação.
10. Prevenção de infecções
Evitar a exposição a sujeira e substâncias contaminantes reduz o risco de infecções na região operada, garantindo uma recuperação livre de complicações. Por isso, mantenha o ambiente do gato limpo e evite que ele acesse áreas sujas ou contaminadas.