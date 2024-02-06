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Concurso elege o gato SRD mais bonito do Brasil

Dez seletivas mensais, divididas por classes de felinos - bicolores, laranjas, pretos, escaminhas, brancos, entre outros -, vão definir os finalistas

Publicado em 06 de Fevereiro de 2024 às 11:08

Publicado em 

06 fev 2024 às 11:08
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Concurso elege o gato SRD  mais bonito do Brasil
Concurso elege o gato SRD  mais bonito do Brasil Crédito: Pexels
Se você tem um ou vários gatinhos Sem Raça Definida, que tal participar da edição 2024 do concurso cultural "O Gato SRD Mais Bonito do Brasil"? A coluna já está preparando uma foto da sua mascote, a Chloé, que apronta poucas e boas na casa desta colunista.
As inscrições para escolher o felino sem raça definida mais bonito do país já estão abertas. A competição, promovida pela Woolie, tem o objetivo de valorizar os gatos, ajudar a reduzir o preconceito, mostrar que existem vários tipos de SRD e, principalmente, estimular a adoção.
“Ainda existe muito preconceito, falta de informação e misticismo contra os gatos, gerando uma imagem negativa deles. O concurso é  voltado para fortalecer a imagem que os gatos são animais lindos, maravilhosos e carinhosos, independente da raça ou cor”, afirma Daniel Mostacada, organizador do concurso.
Concurso elege o gato SRD  mais bonito do Brasil
Concurso elege o gato SRD  mais bonito do Brasil Crédito: Pexels
Neste ano, são dez seletivas disputadas em dez meses para escolher um tipo de classe de gato sem raça por mês para disputar a final. Os felinos serão divididos em grupos de acordo com as suas cores - bicolores, laranjas, pretos, escaminhas, brancos, entre outros. As inscrições das classes de gatos começam no dia 1º e encerram dia 15 de cada mês,  às 17 horas (horário de Brasília).
Para participar, os tutores devem publicar uma foto do gato SRD sozinho em seu perfil no feed do Instagram com a frase: “Gato(a) [classe] Mais Bonito(a) do Brasil 2024” - exemplo “Gato Preto Mais Bonito do Brasil” - e marcar o perfil do Instagram @woolie.pet, patrocinadora do concurso.
A cada mês, o comitê de ética do concurso seleciona 16 gatos de cada classe. Eles serão identificados por números e as duplas competem entre si em batalhas nos stories da Wollie para votação nacional. O vencedor das batalhas é eleito o gato SRD mais bonito de sua classe e o resultado é anunciado no último dia de cada mês no Instagram da empresa.
Os dez ganhadores de cada classe de gato vão ganhar comedouro ergonômico GEO personalizado e um certificado com o título de Gato Mais Bonito de sua classe. Eles disputam a final que acontece em dezembro. O vencedor do concurso recebe o título de  "Gato SRD Mais Bonito do Brasil 2024", um certificado, um comedouro GEO personalizado e um enxoval de mimos para o gatinho.
Concurso elege o gato SRD  mais bonito do Brasil
Concurso elege o gato SRD  mais bonito do Brasil Crédito: Pexels
Confira as regras de participação no Instagram do Woolie.pet.

Confira o cronograma de disputa de classes:

  • Fevereiro: Tricolor (gato com manchas distribuídas nas cores preto, branco e laranja) 
  • Março: Frajola (gatos bicolores com padrão preto e branco e um formato de máscara, semelhante ao personagem do desenho animado) na coloração preta no rosto 
  • Abril: Bicolor (gato com duas cores, exceto Frajola) 
  • Maio: Tigrado (gatos com listras escuras ou manchas em tons escuros em formato 
  • de riscas/listras sobre um fundo mais claro) 
  • Junho: Branco (pode variar de  branco puro a ligeiramente bege) 
  • Julho: Laranja (pode ter variação de tonalidade de laranja) 
  • Agosto: Siamês Bolinha (com coloração característica dos gatos siameses) Setembro: Cinza (pelagem totalmente cinza, que pode variar em cinza claro e escuro) 
  • Outubro: Preto (pode ter uma tonalidade marrom causada por fatores externos como exposição ao sol) 
  • Novembro: Escaminha (gatos com pelagem em escamas ou desenhos únicos em tons que incluem cinza, marrom, preto e branco)
  • Dezembro: Os 10 ganhadores de cada classe disputarão o título de "O Gato SRD Mais Bonito do Brasil 2024"

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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