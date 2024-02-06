Concurso elege o gato SRD mais bonito do Brasil Crédito: Pexels

Se você tem um ou vários gatinhos Sem Raça Definida, que tal participar da edição 2024 do concurso cultural "O Gato SRD Mais Bonito do Brasil"? A coluna já está preparando uma foto da sua mascote, a Chloé, que apronta poucas e boas na casa desta colunista.

As inscrições para escolher o felino sem raça definida mais bonito do país já estão abertas. A competição, promovida pela Woolie, tem o objetivo de valorizar os gatos, ajudar a reduzir o preconceito, mostrar que existem vários tipos de SRD e, principalmente, estimular a adoção.

“Ainda existe muito preconceito, falta de informação e misticismo contra os gatos, gerando uma imagem negativa deles. O concurso é voltado para fortalecer a imagem que os gatos são animais lindos, maravilhosos e carinhosos, independente da raça ou cor”, afirma Daniel Mostacada, organizador do concurso.

Concurso elege o gato SRD mais bonito do Brasil Crédito: Pexels

Neste ano, são dez seletivas disputadas em dez meses para escolher um tipo de classe de gato sem raça por mês para disputar a final. Os felinos serão divididos em grupos de acordo com as suas cores - bicolores, laranjas, pretos, escaminhas, brancos, entre outros. As inscrições das classes de gatos começam no dia 1º e encerram dia 15 de cada mês, às 17 horas (horário de Brasília).

Para participar, os tutores devem publicar uma foto do gato SRD sozinho em seu perfil no feed do Instagram com a frase: “Gato(a) [classe] Mais Bonito(a) do Brasil 2024” - exemplo “Gato Preto Mais Bonito do Brasil” - e marcar o perfil do Instagram @woolie.pet, patrocinadora do concurso.

A cada mês, o comitê de ética do concurso seleciona 16 gatos de cada classe. Eles serão identificados por números e as duplas competem entre si em batalhas nos stories da Wollie para votação nacional. O vencedor das batalhas é eleito o gato SRD mais bonito de sua classe e o resultado é anunciado no último dia de cada mês no Instagram da empresa.

Os dez ganhadores de cada classe de gato vão ganhar comedouro ergonômico GEO personalizado e um certificado com o título de Gato Mais Bonito de sua classe. Eles disputam a final que acontece em dezembro. O vencedor do concurso recebe o título de "Gato SRD Mais Bonito do Brasil 2024", um certificado, um comedouro GEO personalizado e um enxoval de mimos para o gatinho.

Concurso elege o gato SRD mais bonito do Brasil Crédito: Pexels

Confira as regras de participação no Instagram do Woolie.pet.

Confira o cronograma de disputa de classes: