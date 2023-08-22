Mel e Nina são os nomes preferidos pelos tutores de cães e gatos no ES

Os animais Sem Raça Definida (SRD) são os preferidos nos lares do Espírito Santo, segundo o levantamento do PetCenso 2023, realizado pelo Grupo Petlove e DogHero. São 32% de cães (o shih tzu fica em segundo lugar na preferência, com 12%) e 96,4% de gatos (o siamês fica em segundo lugar na preferência com 0,5%).
Além disso, de acordo com o estudo, o nome na preferência dos capixabas para cães é Mel, seguido por Nina. Já em relação aos felinos, o primeiro da lista é Mia e o segundo Mel.
O levantamento traz informações do banco de dados da plataforma da empresa, que conta com mais de 2,5 milhões de pets cadastrados, entre cães e gatos. Apenas este ano, foram registrados mais de 150 mil novos usuários.
Também há dados quanto aos gêneros das espécies: sendo que 50,5% dos cachorros são machos e 49,5% são fêmeas, enquanto no caso dos gatos, 48,8% são machos, e 51,2% são fêmeas. Já sobre a idade dos pets, 5,3% são filhotes até 4 anos, 16,2% têm 15 anos e 8,5% são maiores de 18 anos.
Confira mais detalhes no estudo sobre os pets do Espírito Santo:
Principais raças de cães (Espírito Santo)
- SRD – 32,0%
- Shih Tzu – 12,0%
- Yorkshire Terrier – 6,4%
- Poodle – 5,6%
- Spitz Alemão – 5,2%
- Pinscher – 4,6%
- Buldogue Francês – 3,8%
- Lhasa Apso – 3,8%
- Maltês – 2,8%
- Golden Retriever – 2,5%
Principais raças de gatos (Espírito Santo)
- SRD – 96,4%
- Siamês – 0,5%
- Azul Russo – 0,3%
- Gato de Bengala – 0,2%
- Pelo Curto Brasileiro – 0,2%
- Snowshoe – 0,2%
- Angorá Turco – 0,2%
- Pelo Curto Inglês – 0,2%
- Himalaio – 0,2%
- Khao Manee – 0,1%
Top 10 nomes de cães (Espírito Santo)
- 1º Mel
- 2º Nina
- 3º Luna
- 4º Luke
- 5º Thor
- 6º Amora
- 7º Lola
- 8º Mag
- 9º Bob
- 10º Belinha
Top 10 nomes de gatos (Espírito Santo)
- 1º Mia
- 2º Mel
- 3º Luna
- 4º Nina
- 5º Simba
- 6º Amora
- 7º Lua
- 8º Frajola
- 9º Tom
- 10º Pipoca
Idades dos pets (cães e gatos – Espírito Santo)
- Filhotes até 4 anos – 5,3%
- 15 anos – 16,2%
- 16 anos – 13,9%
- 14 anos – 10,4%
- Mais de 18 anos – 8,5%
Confira mais detalhes no estudo sobre os pets do Brasil:
Principais raças de cães (Nacional)
- SRD – 40%
- Shih Tzu – 12%
- Yorkshire Terrier – 5%
- Spitz Alemão – 4%
- Buldogue Francês – 3%
- Lhasa Apso – 3%
- Poodle – 3%
- Golden Retriever – 3%
- Pinscher – 2%
- Dachshund – 2%
Principais raças de gatos (Nacional)
- SRD – 98%
- Azul Russo – 0,2%
- Gato de Bengala – 0,2%
- Snowshoe – 0,1%
- Siberiano – 0,1%
- Abissínio – 0,1%
- Pelo Curto Inglês – 0,1%
- Himalaio – 0,1%
- Korat – 0,06%
- Curl Americano – 0,05%
Top 10 nomes de cães (Nacional)
- 1º Mel
- 2º Luna
- 3º Nina
- 4º Thor
- 5º Amora
- 6º Luke
- 7º Mag
- 8º Maia
- 9º Teo
- 10º Lola
Top 10 nomes de gatos (Nacional)
- 1º Nina
- 2º Mia
- 3º Mel
- 4º Luna
- 5º Lua
- 6º Amora
- 7º Simba
- 8º Chico
- 9º Tom
- 10º Pandora