Mel e Nina são os nomes preferidos pelos tutores de cães e gatos no ES

O levantamento traz informações do banco de dados da plataforma da empresa, que conta com mais de 2,5 milhões de pets cadastrados Crédito: Freepik

Os animais Sem Raça Definida (SRD) são os preferidos nos lares do Espírito Santo, segundo o levantamento do PetCenso 2023, realizado pelo Grupo Petlove e DogHero. São 32% de cães (o shih tzu fica em segundo lugar na preferência, com 12%) e 96,4% de gatos (o siamês fica em segundo lugar na preferência com 0,5%).

Além disso, de acordo com o estudo, o nome na preferência dos capixabas para cães é Mel, seguido por Nina. Já em relação aos felinos, o primeiro da lista é Mia e o segundo Mel.

O levantamento traz informações do banco de dados da plataforma da empresa, que conta com mais de 2,5 milhões de pets cadastrados, entre cães e gatos. Apenas este ano, foram registrados mais de 150 mil novos usuários.

Também há dados quanto aos gêneros das espécies: sendo que 50,5% dos cachorros são machos e 49,5% são fêmeas, enquanto no caso dos gatos, 48,8% são machos, e 51,2% são fêmeas. Já sobre a idade dos pets, 5,3% são filhotes até 4 anos, 16,2% têm 15 anos e 8,5% são maiores de 18 anos.

Confira mais detalhes no estudo sobre os pets do Espírito Santo:

Principais raças de cães (Espírito Santo)

SRD – 32,0%





Shih Tzu – 12,0%





Yorkshire Terrier – 6,4%





Poodle – 5,6%





Spitz Alemão – 5,2%





Pinscher – 4,6%





Buldogue Francês – 3,8%





Lhasa Apso – 3,8%





Maltês – 2,8%





Golden Retriever – 2,5%



Principais raças de gatos (Espírito Santo)

SRD – 96,4%





Siamês – 0,5%





Azul Russo – 0,3%





Gato de Bengala – 0,2%





Pelo Curto Brasileiro – 0,2%





Snowshoe – 0,2%





Angorá Turco – 0,2%





Pelo Curto Inglês – 0,2%





Himalaio – 0,2%





Khao Manee – 0,1%



Top 10 nomes de cães (Espírito Santo)

1º Mel

2º Nina

3º Luna

4º Luke

5º Thor

6º Amora

7º Lola

8º Mag

9º Bob

10º Belinha



Top 10 nomes de gatos (Espírito Santo)

1º Mia

2º Mel

3º Luna

4º Nina

5º Simba

6º Amora

7º Lua

8º Frajola

9º Tom

10º Pipoca



Idades dos pets (cães e gatos – Espírito Santo)

Filhotes até 4 anos – 5,3%





15 anos – 16,2%





16 anos – 13,9%





14 anos – 10,4%





Mais de 18 anos – 8,5%



Confira mais detalhes no estudo sobre os pets do Brasil:

Principais raças de cães (Nacional)

SRD – 40%





Shih Tzu – 12%





Yorkshire Terrier – 5%





Spitz Alemão – 4%





Buldogue Francês – 3%





Lhasa Apso – 3%





Poodle – 3%





Golden Retriever – 3%





Pinscher – 2%





Dachshund – 2%



Principais raças de gatos (Nacional)

SRD – 98%





Azul Russo – 0,2%





Gato de Bengala – 0,2%





Snowshoe – 0,1%





Siberiano – 0,1%





Abissínio – 0,1%





Pelo Curto Inglês – 0,1%





Himalaio – 0,1%





Korat – 0,06%





Curl Americano – 0,05%



Top 10 nomes de cães (Nacional)

1º Mel

2º Luna

3º Nina

4º Thor

5º Amora

6º Luke

7º Mag

8º Maia

9º Teo

10º Lola



Top 10 nomes de gatos (Nacional)