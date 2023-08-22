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Dados

Mel e Nina são os nomes preferidos pelos tutores de cães e gatos no ES

Segundo o CensoPet, o levantamento traz informações do banco de dados da plataforma da empresa, que conta com mais de 2,5 milhões de pets cadastrados, entre cães e gatos

Públicado em 

22 ago 2023 às 07:00
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

animais
O levantamento traz informações do banco de dados da plataforma da empresa, que conta com mais de 2,5 milhões de pets cadastrados Crédito: Freepik
Os animais Sem Raça Definida (SRD) são os preferidos nos lares do Espírito Santo, segundo o levantamento do PetCenso 2023, realizado pelo Grupo Petlove e DogHero. São 32% de cães (o shih tzu fica em segundo lugar na preferência, com 12%) e 96,4% de gatos (o siamês fica em segundo lugar na preferência com 0,5%).
Além disso, de acordo com o estudo, o nome na preferência dos capixabas para cães é Mel, seguido por Nina. Já em relação aos felinos, o primeiro da lista é Mia e o segundo Mel.
O levantamento traz informações do banco de dados da plataforma da empresa, que conta com mais de 2,5 milhões de pets cadastrados, entre cães e gatos. Apenas este ano, foram registrados mais de 150 mil novos usuários.
Também há dados quanto aos gêneros das espécies: sendo que 50,5% dos cachorros são machos e 49,5% são fêmeas, enquanto no caso dos gatos, 48,8% são machos, e 51,2% são fêmeas. Já sobre a idade dos pets, 5,3% são filhotes até 4 anos, 16,2% têm 15 anos e 8,5% são maiores de 18 anos.
Confira mais detalhes no estudo sobre os pets do Espírito Santo:

Principais raças de cães (Espírito Santo)

  • SRD – 32,0%

  • Shih Tzu – 12,0%

  • Yorkshire Terrier – 6,4%

  • Poodle – 5,6%

  • Spitz Alemão – 5,2%

  • Pinscher – 4,6%

  • Buldogue Francês – 3,8%

  • Lhasa Apso – 3,8%

  • Maltês – 2,8%

  • Golden Retriever – 2,5%

Principais raças de gatos (Espírito Santo)

  • SRD – 96,4%

  • Siamês – 0,5%

  • Azul Russo – 0,3%

  • Gato de Bengala – 0,2%

  • Pelo Curto Brasileiro – 0,2%

  • Snowshoe – 0,2%

  • Angorá Turco – 0,2%

  • Pelo Curto Inglês – 0,2%

  • Himalaio – 0,2%

  • Khao Manee – 0,1%

Top 10 nomes de cães (Espírito Santo)

  • 1º Mel
  • 2º Nina
  • 3º Luna
  • 4º Luke
  • 5º Thor
  • 6º Amora
  • 7º Lola
  • 8º Mag
  • 9º Bob
  • 10º Belinha

Top 10 nomes de gatos (Espírito Santo)

  • 1º Mia
  • 2º Mel
  • 3º Luna
  • 4º Nina
  • 5º Simba
  • 6º Amora
  • 7º Lua
  • 8º Frajola
  • 9º Tom
  • 10º Pipoca

Idades dos pets (cães e gatos – Espírito Santo)

  • Filhotes até 4 anos – 5,3%

  • 15 anos – 16,2%

  • 16 anos – 13,9%

  • 14 anos – 10,4%

  • Mais de 18 anos – 8,5%

Confira mais detalhes no estudo sobre os pets do Brasil:

Principais raças de cães (Nacional)

  • SRD – 40%

  • Shih Tzu – 12%

  • Yorkshire Terrier – 5%

  • Spitz Alemão – 4%

  • Buldogue Francês – 3%

  • Lhasa Apso – 3%

  • Poodle – 3%

  • Golden Retriever – 3%

  • Pinscher – 2%

  • Dachshund – 2%

Principais raças de gatos (Nacional)

  • SRD – 98%

  • Azul Russo – 0,2%

  • Gato de Bengala – 0,2%

  • Snowshoe – 0,1%

  • Siberiano – 0,1%

  • Abissínio – 0,1%

  • Pelo Curto Inglês – 0,1%

  • Himalaio – 0,1%

  • Korat – 0,06%

  • Curl Americano – 0,05%

Top 10 nomes de cães (Nacional)

  • 1º Mel
  • 2º Luna
  • 3º Nina
  • 4º Thor
  • 5º Amora
  • 6º Luke
  • 7º Mag
  • 8º Maia
  • 9º Teo
  • 10º Lola

Top 10 nomes de gatos (Nacional)

  • 1º Nina
  • 2º Mia
  • 3º Mel
  • 4º Luna
  • 5º Lua
  • 6º Amora
  • 7º Simba
  • 8º Chico
  • 9º Tom
  • 10º Pandora

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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