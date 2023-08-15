Inovações tecnológicas trazem atendimento domiciliar e online para os pets

Trabalhando com cachorro em casa Crédito: Divulgação

O Brasil é o terceiro país no mundo com mais animais de estimação, atualmente mais da metade das casas brasileiras possui pelo menos um pet. Com tantos bichinhos, os cuidados são uma preocupação recorrente, mas o modelo tradicional de medicina veterinária já não atende a todos.

É comum esquecer que atividades consideradas simples pela maioria das pessoas podem ser quase impossíveis para outras. Levar o pet ao veterinário é uma tarefa regular, mas muitos tutores não conseguem fazer isso devido à dificuldade de locomoção, e além das dificuldades dos próprios tutores, também há casos de animais que não podem andar longas distâncias ou que são reativos e se estressam em consultórios médicos. Pensando nisso, a startup capixaba Lifepet - Gestora em Saúde de cães e gatos começou a oferecer atendimento domiciliar e telemedicina veterinária por aplicativo.

"O atendimento domiciliar surge como uma alternativa para facilitar a vida de todos, poupando tempo, transtorno, gastos com transporte e garantindo que os animais sejam atendidos. Nessa modalidade, o profissional vai até a casa do cliente. Nela estão incluídos check-ups, consultas comuns, atestado da saúde, exames, vacinas, identificação e microchipagem. Já a telemedicina por aplicativo chega como um veículo de informações seguras e atendimentos de menor complexidade"

Além disso, Thiago disse que o tutor pode acessar o APP por celular ou computador, e lá entrar em contato com um médico. “É possível receber orientações preventivas e tirar dúvidas que normalmente seriam pesquisadas no Google, mas receber respostas confiáveis. Pelo aplicativo também pode ser feita a teletriagem, procedimento que pode salvar a vida de um animal. Trata-se de um atendimento rápido que define qual o melhor encaminhamento e procedimento deve ser realizado em uma situação mais complexa, ou seja, ela te direciona para o lugar certo e isso pode garantir a sobrevivência dos bichinhos. Ter a saúde do pet garantida faz todo tutor dormir mais tranquilo à noite”, ressalta Thiago Batista.