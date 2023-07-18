Artista plástica do ES faz desenhos de animais em aquarela

Os goldens retriever, Suspiro e Paçoca, ajudaram Katia Nogueira a vencer a depressão. Crédito: Divulgação

O que não falta são estudos mostrando os benefícios que os pets trazem para a melhora da qualidade de vida de seus tutores, em vários aspectos, tanto físicos quanto mentais. Imagine, então, quando se une arte e animais de estimação?

Foi exatamente uma imensa tristeza que levou a artista plástica Katia Nogueira a voltar a pintar, juntando o seu antigo amor à arte, a sua outra paixão, os animais.

“Minha primeira graduação foi em Artes Plásticas, mas a vida me levou para outros caminhos e acabei me formando, também, em Ciências Contábeis. Só que em 2020, perdi meu pai e irmão em um espaço de um mês e acabei entrando em uma enorme tristeza. Foi justamente nessa época que, na verdade, aquilo que sempre foi a minha paixão, a arte, voltou com toda a força”, lembra.

Katia Nogueira explica que diante da dor sem tamanho, precisava tirar o foco da tristeza e resolveu retornar às aquarelas, retratando animais que tanto ama.

"Eu e minha irmã fomos a uma loja comprar os materiais e logo comecei a pintar. Lá atrás, eu só fazia óleo sobre tela, mas a aquarela tem uma fluidez única que me atrai e comecei a estudar muito a técnica, principalmente em relação aos pets"

A artista plástica ressalta que a aquarela é só a tinta, o papel e a água. “Ela expande, você não domina, e isso é muito importante quando se passa por alguma situação mais dolorosa”, garante.

Foi, segundo ela, sua salvação, além dos dois goldens retriever, o Suspiro e a Paçoca, adquiridos pela sua irmã após a perda dos dois familiares, eles, hoje, são a paixão, os donos da casa. “Enquanto estou pintando, entro em estado de flow, um êxtase de tal modo que ‘deixo de existir’, a mão parece que se move independente do corpo. Você não pensa no futuro. E esse processo, me curou”, afirma.

Logo ela criou seu Instagram (@katianogueira) e começou a receber muitos clientes, do Espírito Santo, do Brasil e até do exterior. “Eu faço retratos realistas de pets em aquarela. O trabalho começa a partir do recolhimento de dados sobre o animal, sua história e personalidade. Depois, peço a foto e a partir desse conjunto começo a dar vida à aquarela. O olhar dos pets para mim é essencial e faz toda a diferença na obra. E isso é incrível, porque quando os clientes a recebem, a maioria fala: ‘nossa, é como se ele estivesse olhando pra mim’. E isso é muito gratificante. Os trabalhos têm três tamanhos, A5, A4 e A3, e demora, em média, um mês para ser finalizado, mas o cliente acompanha todo o passo a passo”, conclui.

Membro da família

A empresária Micheline Lavor, tutora do Mimo, é uma das clientes de Katia Nogueira. Emocionada, ela conta a história do cachorrinho da raça Lhasa Apso.

O Mimo era o menino da casa. “É até difícil falar, fico muito emocionada, pois ele morreu precocemente com cinco anos e foi um baque para a nossa família. Em casa, éramos só eu e minha filha, Bruna Letícia Lavor, que é Diretora Comercial, os outros dois já moravam fora. Era uma relação muito forte de amor, de carinho, de respeito. Ele era, realmente, um membro da nossa família”, conta.

O cachorrinho Mimo Crédito: Divulgação

Mimo era, ressalta sua tutora, um cachorrinho muito inteligente, carinhoso e gorducho. “Todo mundo falava, inclusive a médica-veterinária, que nunca tinha conhecido um cachorro que tivesse bochecha. E o Mimo tinha bochecha. Ele era um gordinho mesmo, obeso na verdade”, lembra.

Micheline Lavor ressalta que sua filha estava para casar e sempre dizia que gostaria muito que o Mimo entrasse na igreja, embora a dela não permitisse. “Da morte do Mimo até minha filha entrar na igreja foram poucos meses. Foi um estalo, mas pensei comigo: ‘sim o Mimo pode estar na igreja’. Foi quando tive a ideia de pedir para a Katia Nogueira fazer uma aquarela dele, para presentear a Bruna no altar”.

Bruna Letícia Lavor recebe de sua mãe no altar a aquarela de Mimo que faleceu alguns meses antes do casamento, com cinco anos Crédito: Divulgação

A aquarela ainda ficou um tempo guardada na casa de Micheline Lavor. “Confesso que foi até difícil depois me desapegar. Mas como valeu a pena. Combinei, então, esse momento com a cerimonialista. Foi muito emocionante, Mimo não estava lá em vida, mas estava bem representado, bem retratado, com aquele olhar dele, que foi uma coisa que me deixou mais impressionada, porque a Katia Nogueira foi muito fiel, e fez tudo a partir de uma fotografia, da que eu mais gostava, uma cena da gente sentados no sofá. Minha filha, o noivo, os convidados, todo mundo se emocionou, porque ele era um cachorrinho muito querido”.

A empresária lembra, ainda, que a artista plástica captou todo o sentimento que a família tinha - e tem - pelo Mimo. “Ela é superatenciosa e de uma sensibilidade sem tamanho. O Mimo sempre será lembrado e amado, mesmo agora com a chegada do Romeu e do Nino, dois filhotes. Claro, que não substitui tudo aquilo que a gente viveu, são duas novas histórias que em breve também serão retratadas em aquarela”, conclui.

Presente que toca o coração

Sandra Mara Vidal de Souza, Policial Civil, mora em Pelotas, Rio Grande do Sul, e também encomendou uma aquarela do cachorrinho Sem Raça Definida (SRD), Pipoca, para dar de presente a sua vizinha, a técnica judiciária, Rita de Cássia Veleda da Rosa.

A cachorrinha Pipoca Crédito: Divulgação

“Eu encontrei Katia Nogueira em 2022, quando perdi uma gatinha com 16 anos. Cheguei até a fazer contato, mas acabei não pedindo a obra da Luna. Mas dois meses depois, a minha vizinha perdeu a Pipoca, que tinha sido resgatada das ruas e adotada por ela. Sua morte foi muito rápida, e ela ficou muito abalada. E somos muito amigas, sofremos juntas a morte de nossos pets, nos ajudamos”, conta.

Sandra Mara ressalta que sabendo do aniversário este ano de Rita de Cássia, resolveu, então, dar algo muito especial a ela, foi quando decidiu encomendar a aquarela.

"Nós sempre nos presenteamos, e eu sabia da importância de Pipoca na vida dela. Entrei em contato com a Kátia, mas faltavam 10 dias para a data e ela foi muito receptiva"

O problema era conseguir fotos de Pipoca. “Fui obrigada a pedir para a própria Rita de Cássia, mas ela nem desconfiou. Ela achou que eu ia fazer o que tinha feito quando Luna morreu, várias fotos em uma moldura que estão na minha casa”.

Todo o processo de feitura da aquarela foi acompanhado por Sandra Mara. “Quando ela me enviou as primeiras pinceladas, já comecei a ficar impressionada porque ainda no início percebia-se como estava ficando parecido com a Pipoca. E como isso me emocionou, eu até chorava!”.

Mas devido ao pouco espaço de tempo, a encomenda chegou depois do dia do aniversário e Sandra Mara precisou dar uma desculpa para Rita de Cássia, mas ela não aguentou o tempo e mostrou a aquarela finalizada antes, em uma publicação, para a grande amiga.

“Acho que foi o melhor presente que dei para alguém. Sabe aquele presente que você dá e percebe toda a emoção, que toca profundamente a pessoa? Então, eu recomendo muito dar um mimo assim para quem tem um pet, ou teve, mas acabou por algum motivo o perdendo”.

Pipoca ajuda tutora a enfrentar a morte do marido

Que o diga, Rita de Cássia que recebeu o presente. Ela conta que teve cachorro a vida inteira, já o seu marido gostava, mas nunca pode ter um porque a família nunca gostou de animais de estimação.

Rita de Cássia ganhou de presente uma aquarela de sua amiga Sandra Mara. Pipoca era uma SRD e acabou falecendo, mas a cachorrinha foi o suporte quando Rita perdeu o marido Crédito: Divulgação

“Quando demos início a construção de nossa casa, a gente morava próximo, mas em cidades diferentes, meu marido um dia disse que tinha encontrado uma cachorra maravilhosa, que estava sempre lá no local. Era a Pipoca e gostaria de adotá-la. Embora ela fosse SRD, aparentemente tinha cruzado com um galgo e ele era louco por esportes. No começo fiquei um pouco reticente, porque como trabalhamos, ela ficaria sozinha durante o dia. Mas durante a mudança , quando eu ligava ouvia latidos, mas ele dizia que não era ela, tentava me enganar”.

Só que em 2016, o marido de Rita de Cássia foi diagnosticado com leucemia, e foi internado e os dois ficaram no hospital sem contato com o mundo exterior. “Mas ele acabou falecendo pouco tempo depois, e eu sempre me lembro dele me dizendo que iria me apaixonar pela Pipoca e foi o que aconteceu de fato, ainda antes de sua morte. Eu e Pipoca nos apegamos muito, principalmente depois do falecimento de Wagner, era o nome do meu companheiro ”, conta emocionada.

Pipoca, conta, era muita sapeca e transmitia todo o amor do mundo. “Só que em 2022, ela teve um probleminha na pata, levei ao médico-veterinário e não foi diagnosticado inicialmente nada, mas ela foi piorando, piorando, até que veio a falecer. Nesse período, estava em home office e pude dar toda atenção, inclusive dormindo ao seu lado. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para salvá-la. Em março, faz um ano que ela se foi e a Sandra acompanhou todo o meu sofrimento”.

Rita de Cássia lembra que sempre descobria antes o que Sandra Mara ia lhe dar de presente. “Mas desta vez quem não aguentou esperar foi a Sandra Mara. Chorei muito quando vi a publicação com a obra finalizada! Foi o presente mais maravilhoso que ganhei em toda a minha vida. Porque onde quer que eu esteja é só olhar o quadro da Pipoca e parece que ela fica me seguindo pela casa. Tenho também uma tatuagem da Pipoca. Hoje, tenho dois amigos peludos aqui, um era o grande companheiro de Pipoca, está com câncer. Foi meu companheiro que os trouxe para perto de mim”.