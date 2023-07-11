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Reunião

Clube de Shih-Tzu do ES realiza o 5° Aurraiá, aberto para cães de todas as raças

O Espírito Santo já reúne mais de 500 membros e seus cães da raça shih-tzu. E entre as várias ações que fazem, estão as tradicionais festas juninas

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 08:00

Publicado em 

11 jul 2023 às 08:00
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Théo sempre frequenta as festas juninas do clube com sua tutora Maria Coslop
Théo sempre frequenta as festas juninas do clube com sua tutora Maria Coslop Crédito: Divulgação
É cada vez mais comum tutores de pets de uma respectiva raça criarem clubes para confraternizar e trocar informações sobre seus “filhos de quatro patas”. Um deles, no Espírito Santo, já reúne mais de 500 membros e seus cães da raça shih-tzu. E entre as várias ações que fazem, estão as tradicionais festas juninas.
Este ano, o 5º Aurraiá Clube Shih-Tzu do Espírito Santo será realizado no próximo dia 6 de agosto, com direito a bufê humano e pet, decoração temática, cenário para fotos, mural de lambeijos, música e muitos brindes para os cachorrinhos. O evento é aberto apenas para animais de pequeno porte e sociáveis, de qualquer raça. Saiba mais no perfil do instagram @shihtzusdoes. O ingresso é pago.
A servidora pública Daniele Moura Benevides, tutora dos shih-tzus Oliver e Vida (@oliver_e_vida), conta que o clube começou quando ela, a musicista Ariana Mendonça, dona dos shih-tzus Toddy, Layka e Clara (@afamiliatoddy), e a auxiliar administrativa Alessandra de Paula, tutora dos shih-tzus Amora, Noah e Meg, frequentavam os encontros que eram realizados, aos domingos, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
Jaciana Zórtea com a Mel, Ariana Mendonça com a Layka, Daniele Benevides com Oliver e Vida e Beatriz de Silva com a Mel
Jaciana Zórtea com a Mel, Ariana Mendonça com a Layka, Daniele Benevides com Oliver e Vida e Beatriz de Silva com a Mel Crédito: Divulgação
“Foi quando tivemos a ideia de criar um clube específico. Nós três temos shih-tzus. A princípio a nossa finalidade era apenas conhecer outros tutores que tivessem animais da mesma raça, para interagir, trocar ideias e informações. Mas ele foi crescendo e sentimos a necessidade de realizar encontros pessoalmente. E assim começamos a planejar as reuniões”, conta Daniele.
Ela ressalta que em datas específicas, sempre é realizado um encontro temático, uma festa maior, como agora em tempos de festa junina.
“Eu costumo dizer que o nosso grupo, hoje, é uma grande família, porque conversamos todos os dias no WhatsApp, pelo menos 300 tutores são bem ativos. A gente se ajuda e troca informações. E tem shih-tzus de tudo quanto é jeito. Têm os mais alegres, os rabugentos, os que não gostam de viajar, os tranquilos, entre outras características”.

CRIAR LAÇOS

A Líder de Suplementos Beatriz Santana da Silva, dona da shih-tzu Mel (@memel_theshihtzu), lembra que quando ganhou a cachorrinha, ela estava com um ano. Era de uma amiga da família, que precisava se mudar para o interior e não teria como levá-la.
"Foi o maior presente que eu já ganhei na vida. A partir de então, comecei a sentir necessidade de me atualizar sobre locais para passeios e lazer com pets no Estado. Daí encontrei o perfil do clube em uma busca no Instagram. Passamos a participar de todos os eventos e acho uma ótima oportunidade para criar laços, fazer amizades e proporcionar momentos de diversão aos nossos peludos"
Beatriz da Silva ressalta, ainda, que admira muito a dedicação das responsáveis pelo clube. “Em meio à correria do cotidiano, elas encontram tempo para organizar confraternizações em todas as datas comemorativas. O clube se tornou uma grande família para nós. É um grupo de ‘pais’ de pets dispostos a trocar experiências, dar dicas e compartilhar momentos de diversão”, lembra.

CAUSA ANIMAL

Daniele Benevides explica que os membros moram na Região Metropolitana e no interior do Estado, e até aqueles que se mudaram para o exterior, ainda fazem questão de interagir via redes sociais. Os encontros costumam ser bem tranquilos, são animais dóceis. E tanto os humanos quanto os pets, se divertem. É uma deliciosa festa!”, garante.
Olive e Vida, da tutora Daniele Benevides, também em ritmo de festa junina
Olive e Vida, da tutora Daniele Benevides, também em ritmo de festa junina Crédito: Divulgação
Normalmente são realizados três grandes encontros por ano (no carnaval, em festa junina e no Natal) e alguns encontros menores, piqueniques. “Além disso, quando possível ajudamos em um ou outro resgate e tentamos uma adoção para esse animal. Muitos animais dessa raça têm sido abandonados. E somos bem criteriosos para arrumar uma nova família para eles. O grupo é muito unido, a gente também costuma fazer vaquinha entre nós para ajudar os abrigos, os protetores independentes, as ongs e os próprios membros do grupo, quando necessário”, lembra.
E muitos membros, hoje, lembra Daniele Benevides, são pet influencers e estão sempre participando de eventos, seja do clube ou fora. “São muitas ações, como, por exemplo, a nossa parceria com ‘Outubro Pet Rosa’, onde ajudamos a planejar os desfiles. Então tem muita coisa bacana que a gente faz”.
Daniele Benevides conta, ainda, que uma das finalidades do clube também é conscientizar as pessoas em relação à raça.
“Nós trocamos experiências entre nós, mas também passamos informações para outros donos de pets, não só sobre a raça shih-tzu, mas de outras também. Falamos sobre guarda responsável, como ser um bom tutor, os cuidados necessários para manter a saúde dos mesmos, entre outros. E temos algumas parcerias, como, por exemplo, com um médico-veterinário que atende em casa, caso seja necessário”.

UMA GRANDE FAMÍLIA

A esteticista Maria Coslop, “mãe” do shih-tzu Théo, lembra que conheceu o clube também por meio de uma publicação no Instagram.
Maria Coslop com Théo vestido de caipira
Maria Coslop com Théo vestido de caipira Crédito: Divulgação
“Quando anunciaram a data de um evento, decidi levar o Théo e tive uma grata surpresa: nos divertimos muito! As administradoras do clube foram muito atenciosas e os membros acolhedores, como em uma grande família. Além disso, o clube nos ajuda compartilhando dicas, trocando as experiências e falando sobre as particularidades da raça. Depois desse evento, nunca mais deixamos de ir em um evento”, conta Maria Coslop.
Ela conta que o Théo entrou em sua vida quando tinha três meses. “Sempre tive vontade de ter pet e quando o vi tive a certeza de que seria ele. Após registrar muitas fotos dele, optei por criar o Instagram @eutheoshihtzu para ser um diário das nossas memórias. De imediato, meus familiares, amigos e outras pessoas foram gostando de acompanhar, o que fez com que o perfil dele fosse crescendo. Nunca pensei que teria o alcance que tem hoje. Fico feliz por poder proporcionar um pouco de alegria no dia a dia de tantas pessoas com um simples registro do dia dele, pois modéstia à parte, ele é lindo”, conclui.

  1. Encontrar pessoas que tenham a raça definida do seu grupo e que gostem de interagir;

  2. Promover encontros entre os membros desse grupo;

  3. Compartilhar curiosidades sobre a raça;

  4. Compartilhar informações do mundo PET que agreguem valor a este grupo;

  5. Ter disponibilidade para interagir.

SERVIÇO

  • 5º Aurraiá Clube Shih-Tzu do ES

  • Local: Dogstay Espaço Pet, Rua Hélio Marconi, 265 - Bento Ferreira - Vitória (ES)

  • Data: 06/08/2023

  • Horário: 14h30 às 17h30

  • Ingresso: R$ 45,00 (individual). Crianças até 7 anos não pagam.

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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