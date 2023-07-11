Clube de Shih-Tzu do ES realiza o 5° Aurraiá, aberto para cães de todas as raças

Théo sempre frequenta as festas juninas do clube com sua tutora Maria Coslop Crédito: Divulgação

É cada vez mais comum tutores de pets de uma respectiva raça criarem clubes para confraternizar e trocar informações sobre seus “filhos de quatro patas”. Um deles, no Espírito Santo, já reúne mais de 500 membros e seus cães da raça shih-tzu. E entre as várias ações que fazem, estão as tradicionais festas juninas.

Este ano, o 5º Aurraiá Clube Shih-Tzu do Espírito Santo será realizado no próximo dia 6 de agosto, com direito a bufê humano e pet, decoração temática, cenário para fotos, mural de lambeijos, música e muitos brindes para os cachorrinhos. O evento é aberto apenas para animais de pequeno porte e sociáveis, de qualquer raça. Saiba mais no perfil do instagram @shihtzusdoes. O ingresso é pago.

A servidora pública Daniele Moura Benevides, tutora dos shih-tzus Oliver e Vida ( @oliver_e_vida ), conta que o clube começou quando ela, a musicista Ariana Mendonça, dona dos shih-tzus Toddy, Layka e Clara ( @afamiliatoddy ), e a auxiliar administrativa Alessandra de Paula, tutora dos shih-tzus Amora, Noah e Meg, frequentavam os encontros que eram realizados, aos domingos, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

Jaciana Zórtea com a Mel, Ariana Mendonça com a Layka, Daniele Benevides com Oliver e Vida e Beatriz de Silva com a Mel Crédito: Divulgação

“Foi quando tivemos a ideia de criar um clube específico. Nós três temos shih-tzus. A princípio a nossa finalidade era apenas conhecer outros tutores que tivessem animais da mesma raça, para interagir, trocar ideias e informações. Mas ele foi crescendo e sentimos a necessidade de realizar encontros pessoalmente. E assim começamos a planejar as reuniões”, conta Daniele.

Ela ressalta que em datas específicas, sempre é realizado um encontro temático, uma festa maior, como agora em tempos de festa junina.

“Eu costumo dizer que o nosso grupo, hoje, é uma grande família, porque conversamos todos os dias no WhatsApp, pelo menos 300 tutores são bem ativos. A gente se ajuda e troca informações. E tem shih-tzus de tudo quanto é jeito. Têm os mais alegres, os rabugentos, os que não gostam de viajar, os tranquilos, entre outras características”.

CRIAR LAÇOS

A Líder de Suplementos Beatriz Santana da Silva, dona da shih-tzu Mel ( @memel_theshihtzu ), lembra que quando ganhou a cachorrinha, ela estava com um ano. Era de uma amiga da família, que precisava se mudar para o interior e não teria como levá-la.

"Foi o maior presente que eu já ganhei na vida. A partir de então, comecei a sentir necessidade de me atualizar sobre locais para passeios e lazer com pets no Estado. Daí encontrei o perfil do clube em uma busca no Instagram. Passamos a participar de todos os eventos e acho uma ótima oportunidade para criar laços, fazer amizades e proporcionar momentos de diversão aos nossos peludos"

Beatriz da Silva ressalta, ainda, que admira muito a dedicação das responsáveis pelo clube. “Em meio à correria do cotidiano, elas encontram tempo para organizar confraternizações em todas as datas comemorativas. O clube se tornou uma grande família para nós. É um grupo de ‘pais’ de pets dispostos a trocar experiências, dar dicas e compartilhar momentos de diversão”, lembra.

CAUSA ANIMAL

Daniele Benevides explica que os membros moram na Região Metropolitana e no interior do Estado, e até aqueles que se mudaram para o exterior, ainda fazem questão de interagir via redes sociais. Os encontros costumam ser bem tranquilos, são animais dóceis. E tanto os humanos quanto os pets, se divertem. É uma deliciosa festa!”, garante.

Olive e Vida, da tutora Daniele Benevides, também em ritmo de festa junina Crédito: Divulgação

Normalmente são realizados três grandes encontros por ano (no carnaval, em festa junina e no Natal) e alguns encontros menores, piqueniques. “Além disso, quando possível ajudamos em um ou outro resgate e tentamos uma adoção para esse animal. Muitos animais dessa raça têm sido abandonados. E somos bem criteriosos para arrumar uma nova família para eles. O grupo é muito unido, a gente também costuma fazer vaquinha entre nós para ajudar os abrigos, os protetores independentes, as ongs e os próprios membros do grupo, quando necessário”, lembra.

E muitos membros, hoje, lembra Daniele Benevides, são pet influencers e estão sempre participando de eventos, seja do clube ou fora. “São muitas ações, como, por exemplo, a nossa parceria com ‘Outubro Pet Rosa’, onde ajudamos a planejar os desfiles. Então tem muita coisa bacana que a gente faz”.

Daniele Benevides conta, ainda, que uma das finalidades do clube também é conscientizar as pessoas em relação à raça.

“Nós trocamos experiências entre nós, mas também passamos informações para outros donos de pets, não só sobre a raça shih-tzu, mas de outras também. Falamos sobre guarda responsável, como ser um bom tutor, os cuidados necessários para manter a saúde dos mesmos, entre outros. E temos algumas parcerias, como, por exemplo, com um médico-veterinário que atende em casa, caso seja necessário”.

UMA GRANDE FAMÍLIA

A esteticista Maria Coslop, “mãe” do shih-tzu Théo, lembra que conheceu o clube também por meio de uma publicação no Instagram.

Maria Coslop com Théo vestido de caipira Crédito: Divulgação

“Quando anunciaram a data de um evento, decidi levar o Théo e tive uma grata surpresa: nos divertimos muito! As administradoras do clube foram muito atenciosas e os membros acolhedores, como em uma grande família. Além disso, o clube nos ajuda compartilhando dicas, trocando as experiências e falando sobre as particularidades da raça. Depois desse evento, nunca mais deixamos de ir em um evento”, conta Maria Coslop.

Ela conta que o Théo entrou em sua vida quando tinha três meses. “Sempre tive vontade de ter pet e quando o vi tive a certeza de que seria ele. Após registrar muitas fotos dele, optei por criar o Instagram @eutheoshihtzu para ser um diário das nossas memórias. De imediato, meus familiares, amigos e outras pessoas foram gostando de acompanhar, o que fez com que o perfil dele fosse crescendo. Nunca pensei que teria o alcance que tem hoje. Fico feliz por poder proporcionar um pouco de alegria no dia a dia de tantas pessoas com um simples registro do dia dele, pois modéstia à parte, ele é lindo”, conclui.

Encontrar pessoas que tenham a raça definida do seu grupo e que gostem de interagir;



Promover encontros entre os membros desse grupo;



Compartilhar curiosidades sobre a raça;



Compartilhar informações do mundo PET que agreguem valor a este grupo;



Ter disponibilidade para interagir.



SERVIÇO