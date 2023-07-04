Temperaturas no ES devem baixar: veja 10 dicas para proteger seu pet do frio

A dona de casa Cleide Monteiro, tutora da Shihtzu Mel, coloca sua caminha no quarto dela nesse período Crédito: Divulgação

A previsão indica que as temperaturas no Espírito Santo podem baixar a partir deste mês. E assim como nós, os humanos, os pets também sentem frio e precisam de alguns cuidados para protegê-los, principalmente em relação à saúde.

Enfim, cães e gatos sentem diferença quando o inverno chega. Então, como garantir o bem-estar do seu companheiro de quatro patas?

Algumas pessoas acreditam que só os pelos são o suficiente para proteger os animais das temperaturas mais baixas, mas isso não é totalmente verdade. Apesar de algumas raças possuírem uma pelagem específica para regular a temperatura corporal, a maioria dos cachorros e gatos sentem frio e podem ficar mais sensíveis a algumas doenças nessa época do ano. Por isso, é necessário fazer alguns ajustes na rotina.

A prova disso é o cuidado que a dona de casa Cleide Monteiro tem com a Mel, uma Shihtzu de seis anos. Ela considera muito importante cuidar mais de sua cachorrinha nesse período. “Sei que mesmo sendo peludinhos, os pets também podem sentir frio e algum desconforto. E ficar atentos a isso é de extrema importância para a saúde deles”, explica a tutora da Mel.

E ela todos os anos nessa época coloca a cama da Mel no seu quarto. “Eu prefiro acomodar a caminha em cima de um tapete, assim ela fica ainda mais protegida da friagem. Além disso, coloco meias e roupa de frio nela para protegê-la ainda mais. Nesse período, é necessário ficar mais atento às doenças mais comuns que acometem os pets. Eles precisam e merecem todo o nosso cuidado, respeito e amor”, ressalta Cleide.

Fonte de calor para os pets

A médica-veterinária Mariana da Silva Modesto, da Lifepet, diz que Cleide está no caminho certo. É realmente importante, explica, que os tutores observem qualquer mudança de comportamento do pet no inverno.

“Por exemplo, quando estão com frio eles costumam não sair da casinha e da caminha, ficam deitados, encolhidos e podem ter tremores. É importante deixar fontes de calor e conforto disponíveis para eles”.

Além disso, Mariana recomenda colocar mantas e cobertores nos lugares em que o pet gosta mais de ficar. “Tapetes isolantes e até papelões são bem-vindos para forrar o chão e impedir o contato direto na hora do repouso. Roupinhas são outra boa alternativa, pois, além da estética, oferecem mais uma camada de proteção e estão disponíveis em vários tecidos, tamanhos e formatos”, lembra.

A médica-veterinária também diz que é importante prestar atenção na localização das casinhas e caminhas, porque elas precisam ficar longe das correntes de vento e os bichinhos não vão reclamar se elas forem reforçadas com mais mantas quentes.

Mariana orienta, ainda, atenção aos horários do passeio nessa época. “É melhor optar pelas horas com mais incidência de sol para levar o pet para passear e dar banho. Inclusive, os intervalos entre banhos e tosas podem ficar maiores. E banhos a seco também são uma boa opção para garantir a manutenção da higiene. É recomendado que durante os banhos o tutor use água morna, seque bem o animal e evite sair com ele imediatamente após o processo, principalmente se a pelagem do cão for muito densa, podendo haver retenção da umidade”.

Queda da imunidade

O tempo frio pode vir acompanhado, também, de uma queda na imunidade havendo maior possibilidade de aparecimento de sinais clínicos. É importante procurar o médico-veterinário se aparecerem, por exemplo, ruído e ofegância na respiração, coriza, espirros, tosse, cianose (mucosa de língua ou gengiva mais escuras) e febre.

"Não esqueça de verificar a carteira de vacinação dos pets, principalmente quanto às vacinas polivalentes e contra a gripe, e realizem a dose de reforço anual caso estejam atrasadas"

Não há companhia melhor para se aconchegar no inverno do que o seu animalzinho de estimação. Mantendo ele feliz e saudável, a estação mais fria do ano certamente será bem aproveitada por todos.

Saiba como manter seu pet quentinho neste inverno: