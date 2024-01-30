Belinha: moradores de Afonso Cláudio unidos para ajudar cachorrinha atropelada

Era 20 de janeiro, Festa de São Sebastião, em Afonso Cláudio, quando a cidade recebe inúmeros turistas e a cachorrinha comunitária Belinha, como sempre, resolveu participar recebendo carinho de suas dezenas de tutores e das pessoas que, embora não estejam na lista das que contribuem para seu bem-estar, também a acolhem com todo o amor.
A funcionária pública Andressa Martins de Oliveira explica que em todo o evento, Belinha faz sucesso. "Ela adora esses encontros na cidade, gosta muito de gente, e nesse dia não foi diferente. Como normalmente nessas ocasiões tem show musical na praça, ela sobe até no palco", conta.
Andressa Oliveira explica que Belinha é sempre uma preocupação quando ocorrem eventos na cidade e, normalmente, acaba sendo acolhida na casa de alguém, justamente para evitar qualquer tipo de acidente. Mas nesse dia, a cachorrinha estava solta e acabou atropelada perto da meia-noite, como mostram as imagens da câmera de uma loja, a única que a comunidade conseguiu. Veja vídeo mostrando o momento do acidente.
“Só fiquei sabendo que ela estava mal na segunda pela manhã, perto das 8 horas, quando me ligaram e informaram que estava na rodoviária machucada, sentindo dor. Então, pedi para uma pessoa que trabalha lá para fazer o favor de levá-la até meu serviço. E logo que chegou, percebi que estava com muita dor e sangrando, então corremos para a clínica veterinária em Castelo, que tem uma parceria com o Projeto Focinhos Carentes e nos fornece descontos quando necessário, onde foram realizados vários exames".
A funcionária pública explica que pelas imagens dessa câmera é possível ver que o motorista que a atropelou, deu ré e desceu do carro para socorrê-la. "Desde o começo acreditei que ao descer do carro ele achou que ela estava 'bem' e por isso foi embora. O pior é ver que depois do acidente, um motoqueiro que estava parado na rua, provavelmente esperando alguém no local, tentou chutar a nossa cachorrinha, ainda bem que não conseguiu. Posteriormente, um rapaz de camisa verde, vendo que Belinha estava com dificuldade de levantar, a colocou em seus braços e levou para a rodoviária, imaginando ser um local mais seguro. Confesso que fiquei com mais ranço do motoqueiro do que o motorista que a atropelou, isso é uma maldade sem tamanho", frisa.
SOCORRO
Andressa Oliveira ressalta que a placa do carro foi identificada. "Nem fizemos Boletim de Ocorrência, quando fui falar com o motorista, que é uma pessoa bem simples, ele explicou que realmente não a viu, mas que quando sentiu que havia batido em algo, parou e desceu para ver o que tinha acontecido e achou que ela estava bem. Ele se comprometeu a ajudar com as despesas da clínica, dos exames e da cirurgia, dentro do que lhe for possível. Desde que vi as imagens, deduzi que ele não viu Belinha e não foi intencional, foi uma fatalidade", garante.
Belinha está internada desde então na clínica veterinária, onde realizou vários exames. Foi constatado que está com duas fraturas na pelve, uma de cada lado, e vai precisar de uma cirurgia bem delicada. "Infelizmente, além disso, ela testou positivo para erliquiose e, por isso, precisou antes de realizá-la passar por um tratamento para melhorar suas taxas, como, por exemplo, as plaquetas. O médico-veterinário de Linhares, especialidade em ortopedia, vai fazer a cirurgia nesta terça (30)", explica.
"As despesas, claro, estão ficando bem altas. Conseguimos mediante doações o valor para arcar com essa primeira etapa, que ficou em mais de R$ 6 mil. Infelizmente, o Espírito Santo é o único estado do Sudeste que ainda não conta com um Hospital Público Veterinário, por isso partimos para a boa vontade das pessoas que amam os animais e a Belinha, especialmente. Mas fico muito triste porque na hora de brincar com a Belinha, fazer carinho, tirar fotos, aparece um monte de gente, mas na hora de doar nem que seja R$ 2, muitos não colaboram, e Belinha é um Patrimônio Municipal de Afonso Cláudio. Agora, estamos na torcida para que ela fique bem e se recupere totalmente para continuar trazendo alegria para o nosso município", ressalta.