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Capixaba é a segunda melhor boxeadora do Brasil nos 70kg feminino elite

Jéssica Carlini conquistou medalha de prata no Campeonato Brasileiro

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 01:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2026 às 01:53
Jéssica Carlini
SESPORT / Divulgação

A boxeadora capixaba Jéssica Carlini subiu ao pódio do Campeonato Brasileiro de Boxe e conquistou a medalha de prata na categoria 70kg feminino elite. A competição foi realizada em Foz do Iguaçu, no Paraná, com início na última terça-feira (28) e término nesta segunda-feira (04).


Para chegar à final, Jéssica travou três lutas ao longo da competição. Na decisão, a capixaba enfrentou uma atleta da seleção brasileira de boxe em um combate marcado pelo alto nível técnico das duas competidoras.


O Campeonato Brasileiro é a principal competição nacional da modalidade. Para chegar à Foz do Iguaçu, Carlini dedicou quatro meses de preparação, com treinos realizados no Ginásio de Lutas do Centro de Treinamento da Sesport.


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