Capixaba é a segunda melhor boxeadora do Brasil nos 70kg feminino elite

A boxeadora capixaba Jéssica Carlini subiu ao pódio do Campeonato Brasileiro de Boxe e conquistou a medalha de prata na categoria 70kg feminino elite. A competição foi realizada em Foz do Iguaçu, no Paraná, com início na última terça-feira (28) e término nesta segunda-feira (04).
Para chegar à final, Jéssica travou três lutas ao longo da competição. Na decisão, a capixaba enfrentou uma atleta da seleção brasileira de boxe em um combate marcado pelo alto nível técnico das duas competidoras.
O Campeonato Brasileiro é a principal competição nacional da modalidade. Para chegar à Foz do Iguaçu, Carlini dedicou quatro meses de preparação, com treinos realizados no Ginásio de Lutas do Centro de Treinamento da Sesport.