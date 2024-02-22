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Saúde e felicidade

10 cuidados ao passear com o cachorro em dias de chuva

É essencial tomar precauções extras para garantir a segurança e o conforto do seu animal de estimação; confira as dicas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 22 de Fevereiro de 2024 às 11:38

Imagem Edicase Brasil
Os passeios durante os dias de chuva exigem alguns cuidados Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock
Os passeios diários desempenham um papel fundamental na promoção da saúde física e mental dos cachorros, oferecendo uma oportunidade essencial para exercícios, estímulos sensoriais e interações sociais. “Com a população vivendo verticalmente, sem espaço suficiente para os cães se exercitarem, o passeio se torna primordial”, explica a veterinária Caroline Moretti, sócio-fundadora e diretora-geral do Grupo Vet Popular.
No entanto, em dias chuvosos, os tutores precisam tomar precauções adicionais. Esses cuidados asseguram que, mesmo em condições climáticas adversas, os passeios continuem a ser uma experiência positiva, contribuindo para a saúde geral e a felicidade duradoura de nossos companheiros caninos.
Por isso, a seguir, confira 10 cuidados ao passear com o cachorro em dias de chuva.

1. Proteja-se do frio e da umidade

Usar roupas impermeáveis , tanto você quanto o seu cachorro, mantém vocês confortáveis e evita ficarem molhados e com frio.

2. Use uma coleira e guia seguras

Uma coleira e guia de qualidade são essenciais em dias chuvosos, proporcionando uma aderência segura para evitar quedas em calçadas escorregadias.

3. Evite poças profundas

Poças aparentemente inofensivas podem esconder buracos ou ser mais profundas do que parecem, podendo causar desconforto e sujeira excessiva em seu cachorro.

4. Seque bem seu cachorro

Após o passeio, secar seu cachorro com uma toalha é fundamental. A umidade acumulada pode levar a resfriados, além de causar odores indesejados em casa.
Imagem Edicase Brasil
É importante se manter visível para evitar acidentes na chuva Crédito: arturs.stiebrins | Shutterstock

5. Mantenha-se visível

Roupas ou acessórios brilhantes e reflexivos são importantes para garantir que vocês dois sejam visíveis em condições de baixa luminosidade, reduzindo o risco de acidentes.

6. Evite áreas alagadas

Áreas inundadas podem representar perigos sérios, desde correntezas até a possível contaminação da água. Evitar esses espaços protege seu cachorro de possíveis riscos.

7. Cuidado com ruídos altos

O som da chuva pode ser assustador para alguns cachorros. Mantenha-se atento ao comportamento do seu animal e, se necessário, considere utilizar protetores auriculares para cães.

8. Proteja as patas

Botas protetoras ou creme hidratante nas almofadas das patas ajudam a evitar desconforto causado pelo frio e umidade, além de proteger contra elementos nocivos nas ruas.

9. Mantenha-se alerta para sinais de desconforto

Observe o comportamento do seu cachorro durante o passeio. Sinais de frio, desconforto ou cansaço indicam a necessidade de ajustar a duração ou intensidade da caminhada.

10. Limpe-o ao chegar em casa

Remova a sujeira e umidade das patas e corpo do seu cachorro ao retornar para casa. Isso não só preserva a higiene em casa, mas também contribui para a saúde do animal.

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