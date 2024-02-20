Carta de Baruque: chow chow faz apelo por amor e cuidado com os animais

Cão Baruque enviou uma foto para HZ mostrando sua recuperação Crédito: Vet Sempre/Divulgação

"Meu nome é Baruque. Quem leu a última coluna 'É o bicho' sabe que sou um chow chow resgatado das ruas. Minha vida começou a mudar quando um casal, muito amoroso, fez imagens mostrando a deplorável situação em que me encontrava em Campinho da Serra 1 e enviou para a vereadora Raphaela Moraes, pedindo ajuda. Confesso que senti uma energia boa enquanto estavam fazendo a primeira gravação.

Mesmo sentindo essa vibração positiva, fiquei desconfiado. Estava há tanto tempo vagando pelas ruas, sofrendo com meus olhos cheios de larvas, doença do carrapato, pelo totalmente embaraçado, mancando de uma das pernas, passando fome e sede e sofrendo maus-tratos por parte de alguns humanos. Não conseguia mais acreditar no que os humanos chamam de solidariedade.

Definitivamente, tudo tem seu tempo. Quando a vereadora e a ONG Vira Lata Vira Luxo postaram minha situação nas redes sociais, muitos humanos de bons de coração se envolveram numa rede do bem e resolveram me resgatar. Fiquei com medo, mas, quietinho, meu coração dizia que tudo ia ficar bem.

Logo depois, segui para uma clínica veterinária, a Vet Sempre, onde outros humanos bons de coração cuidaram de mim. Recebi transfusão sanguínea de uma chow chow misturada com golden retriever, a Lilica. Só tenho a agradecer sua tutora, pois sem a ajuda dela talvez não estivesse aqui agora escrevendo esta carta. Fiz exames, tomei remédios e até o momento continuo internado e recebendo tratamento. Infelizmente, perdi um dos olhinhos, mas não deixei me abater. Tenho certeza que vou ficar lindão e arrumar uma família maravilhosa para me adotar!

Fico pensando com meus nós enrolados: o que fez essa galera se compadecer e fazer de tudo para que eu me recuperasse? Vou ter até lar temporário após a alta para seguir com o tratamento. que será muito longo. Um jovem que mora em Campinho da Serra 1 também se dispôs a cuidar de mim enquanto reestabeleço por completo a minha saúde.

São vários os desafios: tratar o olho que pedi e, principalmente, fazer a quimioterapia para cuidar do Tumor Venéreo Transmissível (TVT). Fiz também um Raio X da pata, mas não tem nada fraturado. O tratamento se resumirá a alguns medicamentos.

Todos os dias o boletim médico enviado para o grupo que está cuidando de mim traz só notícias boas. Fala que estou estável, ativo, comendo e bebendo água sozinho, com fezes firmes e pastosas e urinando bem. Portanto, sem intercorrências.

Sabe, não me lembro bem o que aconteceu. Acho, sinceramente, que fui abandonado, mas não consigo imaginar por que alguém faria isso. Sou um cão tão gente boa... pergunte para o pessoal da clínica veterinária?

Eu sei que, além de mim, existem centenas de outros cães e gatos em situação de rua passando por problemas até mais delicados. Eu, acho, tive sorte. Quantos não têm e morrem desamparados?

Gostaria de deixar um recado: a gente traz muita felicidade para quem nos quer como membros da família, mas é muito importante entender que somos seres sencientes e precisamos de cuidados ao longo de vida até chegar a nossa hora de ir embora.

Lembre-se: ninguém é obrigado a ter um animal de estimação em casa. Mas se fizer essa escolha, é preciso ter maturidade para entender sobre posse responsável e, acima de tudo, sobre amor.

Quando alguém nos adota, ficamos muito felizes e fazemos de tudo por nossos donos. Somos companheiros fiéis. Quando, de repente, resolvem nos abandonar, nosso coração fica partido de uma maneira tão devastadora, que, acredite, podemos até morrer. Por isso, antes de tomar a decisão de ter um cachorro ou um gato em casa, avalie bem se é isso mesmo que você quer.

Ah! Queria pedir uma ajuda. Os custos do meu tratamento são altos. Se você quiser entrar para essa corrente do bem, peço a gentileza contatar a ong @viralataviraluxo . Sua contribuição é muito importante!